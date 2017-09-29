Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor

Yeni girişimleri finanse etmek için kripto paralara dayalı yatırım aracı olan ICO'lar bu ayın başında Çin'de yasaklanmıştı. Güney Kore de benzer gerekçelerle ICO'ları yasakladığını duyurdu.
1 yıl
3,4b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor
Tam Boyutta Gör
 

Kripto para birimlerine dayalı yatırım ve finansman sağlama yöntemi olan ICO, yeni girişimler için geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak adına son derece önemli. Bununla birlikte ICO faaliyetlerinin para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı işler için de kullanıldığına yönelik ciddi bir şüphe var. Bu şüphe sonucunda ABD, Singapur, Hong Kong ve Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler ICO faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımcıları sık sık uyarmış ve hatta ICO'ların yasaklanabileceğini dile getirmişti. Çin Merkez Bankası ise bu ayın başında yaptığı açıklama ile ICO'ları yasa dışı kamu finansmanı olarak tanımlamış ve ICO faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı.


Dolandırıcılık Endişeleri 

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da bugün aldığı karar ile ülkedeki ICO faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Komisyon kararın gerekçesi olarak, Çin Merkez Bankası'nın kararına benzer şekilde, dolandırıcılık endişelerini işaret ederken kripto para ticaretinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğini de ekledi. Komisyon tarafından yapılan bu açıklama, yetkililerin açıkça olmasa da kripto para ticaretini finansal işlemlerin bir parçası olarak zımmen kabul ettiği şeklinde yorumlanabilirdi. Bu yorumların önüne geçmek isteyen komisyon ise alınan kararın kripto para ticaretini resmi olarak kabul etme anlamına gelmediğini, sadece ek düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığını gözlemlemek adına piyasanın takip edileceğini belirtti.


Kolayca yatırımcı toplama ve ihtiyaç duyulan finansmanı kısa sürede oluşturma gibi avantajlarıyla son zamanlarda oldukça popüler olan ICO'lar aracılığıyla 2017'de 1.8 milyar doların üstünde para toplanıldı. Alınan son kararlar ise yakın zamanda ICO'lara yönelik detaylı düzenlemelerin gelebileceğini gösteriyor.


https://www.cnbc.com/2017/08/09/initial-coin-offerings-surpass-early-stage-venture-capital-funding.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Bombalar ardı ardına patlıyor :D Dualarımızın kabul olması loading :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shadowmexo 1 yıl
ICO yasaklanıyor sadece. Haberleri çarpıtmayın. ICO'lar yasaklanıyor ki çıkacak olan paralar artık devlet kontrolünde olan veya devlete başvuru yapılarak açılan para birimleri olacaktır. Yani sanal paralar geleceğin parası olacağını ülkeler anladılar artık. Sadece kontrolünü istedikleri şekilde kurmak istiyorlar. Yoksa ICO kurup milletin parasını çeken ve sonrasında patlayan balonların derdinde değil devletler. Bitcoin yoluna sağlam adımlarla gidecek. Ben bir yatırımcı olarak ICO'ların gelişi güzel açılmasının önüne geçilmesine seviniyorum. Bigfish ler karı topluyor olan küçük ve hevesli yatırımcılara oluyordu bu her önüne gelenin ICO açması nedeniyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
Anlaşılan Japonya ile Rusya'ya fırsat çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Bombalar ardı ardına patlıyor :D Dualarımızın kabul olması loading :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor 1 yıl Xiaomi Mi7, Snapdragon 845 ile gelebilir 1 yıl Passenger Drone insanlı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı 1 yıl Super Mario Run indirimi başladı, kaçırmayın 1 yıl Japonya 11 bitcoin borsasını resmen tanıdı 1 yıl Kingsman: The Golden Circle Game ile heyecanı devam ettirin 1 yıl Ikea hızla yükselen TaskRabbit'i satın aldı 1 yıl Toyota ve Mazda elektrikli araç geliştirmek için yeni bir şirket kuruyor 1 yıl Ünlü yatırımcı Jim Chanos: Tesla yeterince kârlı değil 1 yıl CRISPR çölyak hastaları için de kullanılabilir 1 yıl Yeni nesil dijital akıllı kılıf Oaxis InkCase i7 Türkiye'de 1 yıl Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı 1 yıl Yolcu uçaklarının güvenliği için önemli karar 1 yıl Samsung, 4G ve 5G ağları arasındaki geçişi mümkün kılacak 1 yıl Impossible Foods sayesinde hayvansal gıdalar tarihe karışabilir 1 yıl Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor 1 yıl GoPro HERO6 Black duyuruldu 1 yıl Apple Watch Series 3 bugün Türkiye'de satışa sunuldu 1 yıl Toshiba bellek bölümünü sattı ancak yönetim hâlâ Toshiba'nın elinde 1 yıl New York-Londra arası 29 dakika: İşte Elon Musk'ın çılgın ulaşım planı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor Sonraki iPhone X sevkiyatları gelecek yıl Mart ayına kadar gecikebilir 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı'nın konuğu Hakkı Alkan bu akşam 20:00'da sizlerle 1 yıl Nvidia Volta sunucu pazarına hızlı bir giriş yaptı 1 yıl FCC radyo yongalarının aktif edilmesini istedi, Apple reddetti 1 yıl USB 3.2 standardı tamamlandı 1 yıl "Hem Mars'a hem Ay'a gidiyoruz" İşte Elon Musk'ın büyük planı 1 yıl Android cihazlardaki kötü amaçlı yazılımlar yapay zekayla tespit edilecek 1 yıl Sprint drone'ları mini baz istasyonuna dönüştürüyor 1 yıl iOS 11.1 güncellemesi ile gelecek yenilikler neler? 1 yıl Facebook, Twitter ve Google ABD Kongresi'ne ifade vermeye çağrıldı 1 yıl Elon Musk, önümüzdeki 10 yıla damga vuracak Mars planlarını detaylandırıyor (CANLI) 1 yıl Avatar filmlerinin çekimlerine başlandı; ilk görüntüler yayınlandı 1 yıl Porsche'un elektrikli aracı Mission E'nin son prototipi ortaya çıktı 1 yıl Hürkuş'un jet motorlu modelinin kavramsal tasarımı yayınlandı 1 yıl Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold 1 yıl Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey 1 yıl Yakın zamanda Facebook aracılığıyla kan bağışı yapılabilecek 1 yıl Türk bilim insanından devrimsel proje 1 yıl Galaxy S7 ailesine yakın zamanda Note 8 arayüzü gelebilir 1 yıl Rekabet Kurumu’ndan Sony’e soruşturma kararı! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim