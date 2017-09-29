Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor

Dolandırıcılık Endişeleri
Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da bugün aldığı karar ile ülkedeki ICO faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Komisyon kararın gerekçesi olarak, Çin Merkez Bankası'nın kararına benzer şekilde, dolandırıcılık endişelerini işaret ederken kripto para ticaretinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğini de ekledi. Komisyon tarafından yapılan bu açıklama, yetkililerin açıkça olmasa da kripto para ticaretini finansal işlemlerin bir parçası olarak zımmen kabul ettiği şeklinde yorumlanabilirdi. Bu yorumların önüne geçmek isteyen komisyon ise alınan kararın kripto para ticaretini resmi olarak kabul etme anlamına gelmediğini, sadece ek düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığını gözlemlemek adına piyasanın takip edileceğini belirtti.
Kolayca yatırımcı toplama ve ihtiyaç duyulan finansmanı kısa sürede oluşturma gibi avantajlarıyla son zamanlarda oldukça popüler olan ICO'lar aracılığıyla 2017'de 1.8 milyar doların üstünde para toplanıldı. Alınan son kararlar ise yakın zamanda ICO'lara yönelik detaylı düzenlemelerin gelebileceğini gösteriyor.
https://www.cnbc.com/2017/08/09/initial-coin-offerings-surpass-early-stage-venture-capital-funding.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle