Çin'den sonra Güney Kore de ICO'ları yasaklıyor

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Kripto para birimlerine dayalı yatırım ve finansman sağlama yöntemi olan ICO, yeni girişimler için geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak adına son derece önemli. Bununla birlikte ICO faaliyetlerinin para aklama, dolandırıcılık ve diğer yasa dışı işler için de kullanıldığına yönelik ciddi bir şüphe var. Bu şüphe sonucunda ABD, Singapur, Hong Kong ve Birleşik Krallık'taki düzenleyiciler ICO faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımcıları sık sık uyarmış ve hatta ICO'ların yasaklanabileceğini dile getirmişti. Çin Merkez Bankası ise bu ayın başında yaptığı açıklama ile ICO'ları yasa dışı kamu finansmanı olarak tanımlamış ve ICO faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı.





Dolandırıcılık Endişeleri

Güney Kore Finansal Hizmetler Komisyonu da bugün aldığı karar ile ülkedeki ICO faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Komisyon kararın gerekçesi olarak, Çin Merkez Bankası'nın kararına benzer şekilde, dolandırıcılık endişelerini işaret ederken kripto para ticaretinin sıkı bir şekilde kontrol edileceğini de ekledi. Komisyon tarafından yapılan bu açıklama, yetkililerin açıkça olmasa da kripto para ticaretini finansal işlemlerin bir parçası olarak zımmen kabul ettiği şeklinde yorumlanabilirdi. Bu yorumların önüne geçmek isteyen komisyon ise alınan kararın kripto para ticaretini resmi olarak kabul etme anlamına gelmediğini, sadece ek düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığını gözlemlemek adına piyasanın takip edileceğini belirtti.





Kolayca yatırımcı toplama ve ihtiyaç duyulan finansmanı kısa sürede oluşturma gibi avantajlarıyla son zamanlarda oldukça popüler olan ICO'lar aracılığıyla 2017'de 1.8 milyar doların üstünde para toplanıldı. Alınan son kararlar ise yakın zamanda ICO'lara yönelik detaylı düzenlemelerin gelebileceğini gösteriyor.

https://www.cnbc.com/2017/08/09/initial-coin-offerings-surpass-early-stage-venture-capital-funding.html