Teknoloji savaşı: ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi

Yeni kısıtlamalar Çin'in hareket alanını daraltıyor
Bu adımın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve dış politika nedenleri” gösterilirken, uluslararası ortaklarla yapılan geniş çaplı görüşmelerin sonucunda alındığı belirtildi. Bu yeni ihracat kontrolleri, dünya genelindeki ihracatları kapsarken, Japonya ve Hollanda gibi benzer kontrolleri uygulayan ülkeler için bazı istisnalar içeriyor. ABD'nin Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), daha fazla ülkenin benzer önlemleri hayata geçireceğini öngörüyor. Yetkililer nihai bir karar vermeden önce 60 günlük bir süre zarfından kamuoyu yorumlarını alacaklarının da altını çizdi.
Belgelerde Çin'in adı açıkça geçmese de, kontroller Biden yönetiminin Çin’in yapay zeka ve bilgi işlem gibi alanlardaki gelişmelerini sınırlamak için attığı bir dizi adımla uyumlu.
BIS ayrıca, Rusya'nın askeri yeteneklerinin yanı sıra Belarus ve İran gibi “destekçilerini” zayıflatmayı amaçlayan ihracat kontrollerinin etkinliğini artırmak için müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini de söyledi.
Çin, TSMC'nin 3 yıl gerisinde
Ancak ABD’nin uyguladığı ihracat kontrolleri küresel yarı iletken pazarında çeşitli tepkilere yol açmış durumda. Çin, dünyanın en büyük yarı iletken pazarı konumunda ve birçok uluslararası çip şirketi için kritik bir müşteri. Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML’nin CEO’su, ABD öncülüğündeki bu kısıtlamaların giderek daha fazla ekonomik kaygılarla güdüldüğünü ifade etti.
Hollanda ise yarı iletken ihracat kurallarını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağına karar verirken ASML'nin ekonomik çıkarlarını dikkate alacağını söyledi. Güney Kore Ticaret Bakanı Cheong Inkyo da ABD’nin Çin’e yönelik ek ihracat kısıtlamalarına uyulması için Seul’e daha fazla teşvik sunması gerektiğini dile getirdi.
Çin ise uzun zamandır ABD ve müttefiklerinin çip kısıtlamalarının rekabete aykırı olduğunu ve küresel yarı iletken tedarik zincirine zarar verdiğini savunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.