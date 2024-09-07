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    Teknoloji savaşı: ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi

    Çin, sektörde ilerlemeye devam ederken ABD, çiplerle ilgili yeni ihracat kontrollerini uygulamaya koyuyor. Yeni kısıtlamalarda kuantum bilişim, yarı iletken ve diğer ürünler bulunuyor.
    ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi Tam Boyutta Gör
    Biden yönetimi, Çin’in yarı iletken endüstrisinde kaydettiği ilerlemelere yanıt olarak kritik teknolojilere yönelik yeni ihracat kontrolleri uygulamaya başladı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan yeni düzenlemeler, kuantum bilgisayarları ve bileşenlerini; gelişmiş çip yapım araçlarını; metaller ve metal alaşımlarla ilgili bazı bileşenleri ve yazılımları; ayrıca yapay zeka uygulamaları için kritik bir bileşen olan yüksek bant genişliğine sahip çipleri kapsıyor.

    Yeni kısıtlamalar Çin'in hareket alanını daraltıyor

    Bu adımın gerekçesi olarak “ulusal güvenlik ve dış politika nedenleri” gösterilirken, uluslararası ortaklarla yapılan geniş çaplı görüşmelerin sonucunda alındığı belirtildi. Bu yeni ihracat kontrolleri, dünya genelindeki ihracatları kapsarken, Japonya ve Hollanda gibi benzer kontrolleri uygulayan ülkeler için bazı istisnalar içeriyor. ABD'nin Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), daha fazla ülkenin benzer önlemleri hayata geçireceğini öngörüyor. Yetkililer nihai bir karar vermeden önce 60 günlük bir süre zarfından kamuoyu yorumlarını alacaklarının da altını çizdi.

    Belgelerde Çin'in adı açıkça geçmese de, kontroller Biden yönetiminin Çin’in  yapay zeka ve bilgi işlem gibi alanlardaki gelişmelerini sınırlamak için attığı bir dizi adımla uyumlu.

    BIS ayrıca, Rusya'nın askeri yeteneklerinin yanı sıra Belarus ve İran gibi “destekçilerini” zayıflatmayı amaçlayan ihracat kontrollerinin etkinliğini artırmak için müttefikleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam ettiğini de söyledi.

    Çin, TSMC'nin 3 yıl gerisinde

    ABD, Çin için yeni ihracat kısıtlamaları getirdi Tam Boyutta Gör
    Çin yapay zeka ve çip üretimi alanlarında yeterliliğini artırmak amacıyla milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparak yarı iletken endüstrisini güçlendirmeye çalışıyor. Tokyo merkezli TechanaLye adlı yarı iletken araştırma şirketinin yaptığı son analizlere göre, Çin’in ürettiği çipler dünyanın önde gelen çip üreticisi olan TSMC’nin sadece üç yıl gerisinde.

    Ancak ABD’nin uyguladığı ihracat kontrolleri küresel yarı iletken pazarında çeşitli tepkilere yol açmış durumda. Çin, dünyanın en büyük yarı iletken pazarı konumunda ve birçok uluslararası çip şirketi için kritik bir müşteri. Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML’nin CEO’su, ABD öncülüğündeki bu kısıtlamaların giderek daha fazla ekonomik kaygılarla güdüldüğünü ifade etti.

    Hollanda ise yarı iletken ihracat kurallarını daha da sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağına karar verirken ASML'nin ekonomik çıkarlarını dikkate alacağını söyledi. Güney Kore Ticaret Bakanı Cheong Inkyo da ABD’nin Çin’e yönelik ek ihracat kısıtlamalarına uyulması için Seul’e daha fazla teşvik sunması gerektiğini dile getirdi.

    Çin ise uzun zamandır ABD ve müttefiklerinin çip kısıtlamalarının rekabete aykırı olduğunu ve küresel yarı iletken tedarik zincirine zarar verdiğini savunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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