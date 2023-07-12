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    Güney Kore’den kripto sektörüne yeni düzenleme!

    Güney Kore'de kripto para üreten ve kripto para sahibi tüm şirketlerin mali tablolarında kripto paralar hakkında detaylı açıklamalara yer vermesi zorunlu kılındı.
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    Güney Kore’den kripto sektörüne yeni düzenleme! Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'nin en üst düzey mali düzenleyicisi olan Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), sektörün şeffaflığını arttırmak amacıyla, kripto para ihraç eden veya sahibi olan şirketlerin 2024'ten itibaren mali tablolarında ayrıntılı kripto açıklamaları yapmalarını zorunlu kılıyor.

    Kripto para ihraççılarına fatura

    Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenleme, kripto para ihraççılarının kripto token’lerinin sayısı ve özelliklerinin yanı sıra iş modelleri ve kripto para birimleri ve ilgili kârların satışına ilişkin iç muhasebe politikaları hakkında bilgi vermelerini gerektirecek.

    Yatırım amacıyla kripto para bulunduran şirketlerin de token'ın sınıflandırması, defter değeri ve varlıklarının piyasa değeri hakkında bilgi vermeleri gerekecek.

    Daha önce, bir şirketin ihraç edilen kripto para birimlerinin bir müşteriye satışını hemen kâr olarak kabul edip edemeyeceği belirsizdi. Ancak yeni yönergelerle birlikte şirketler, kripto para birimi sahibine yönelik avantaj ve ödüllerin tahsisi gibi tüm yükümlülüklerini tamamladıktan sonra satışları kâr olarak tanıyacak.

    FSC taslak ve yönergeleri onayladı!

    FSC'nin Salı günü yaptığı duyuruya göre, taslak yönergeler 7 Temmuz'da Kore Muhasebe Standartları Kurulu tarafından incelendi ve onaylandı. 11 Temmuz’da yapılan başka bir açıklamaya göre Kore Muhasebe Standartları Kurulu tarafından taslak düzenleme incelenip onaylandı.

    Güney Koreli yetkililer, yeni kuralların kripto para piyasasının şeffaflığını artıracağına ve yatırımcıları koruyacağına, aynı zamanda yerel kripto endüstrisinin büyümesini teşvik edeceğine inanıyor.

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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