Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold

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Ağustos ayının başında, bitcoin madencileri arasındaki fikir ayrılıkları para biriminin bölünmesine neden olmuş ve ortaya bitcoin cash adı verilen yeni bir kripto para birimi çıkmıştı. Bölünmenin ilk günlerinde bitcoin cash'in geleceği endişe uyandırsa da bitcoin cash kripto para dünyasında tutunmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ticaret hacmi olarak en büyük üçüncü kripto para birimi olan Ripple'ı geride bırakan bitcoin cash'in yakında Slovenya merkezli kripto para borsası olan Bitstamp'te yer alması bekleniyor. Aynı zamanda çeşitli kripto para cüzdan uygulamalarında da kendine yer bulan bitcoin cash, bitcoin madencileri için yeni ayrılık sinyallerine neden olabilir.





Yeni Kripto Para Birimi: Bitcoin Gold

Bitcoinden ayrılan madencilerin bitcoin cash ile yola devam edebildiğini gören bir grup bitcoin madencisi, bitcoin cash'e benzer şekilde kendi kripto para birimlerini oluşturmak için bitcoinde bir bölünmeye gitmenin planlarını yapıyor. Bitcoinde yeni bir çatallanma yaşanması halinde ortaya çıkacak olan yeni kripto para birimin adının ise bitcoin gold olması bekleniyor. Böylece birkaç ay öncesine kadar tek bir para birimi olan bitcoin, yoluna üç farklı para birimi olarak devam etmiş olacak.





Hong Kong merkezli madencilik şirketi LightningASIC'in liderliğindeki küçük bir madenci grubu tarafından oluşturulacak olan bitcoin gold 25 Ekim'de gerçekleşecek olan çatallanma sonucunda ortaya çıkacak ve 1 Kasım tarihinden itibaren kripto para borsalarında yerini alacak. Bitcoin cash'in bile henüz bitcoine kıyasla çok daha düşük bir değer sahip olduğunu düşünürsek bitcoin gold'un daha az destekçi kitlesiyle çok daha zayıf bir kripto para birimi olabileceği söylenebilir ancak bitcoin gold'un geliştiricilerine göre yeni kripto para biriminde madencileri çekebilecek farklı bir algoritma kullanılacak.





GPU Madenciliği İçin Optimize Edilmiş Algoritma

Bitcoin gold'un geliştiricilerinden The Sorrow; bitcoin gold'da, bitcoin'de kullanılan SHA256 algoritmasından vazgeçileceğini ve bu algoritma yerine GPU madenciliği için optimize edilmiş olan Equihash isimli algoritmanın kullanılacağını açıkladı. Böylece gelirleri azalan ve bitcoin madenciliğinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşan bitcoin madencilerinin yeni algoritmayı faydalı bulması halinde bitcoin gold'a geçebileceği düşünülüyor.





Yeni Çatallanmalara Yol Açabilir

25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen çatallanmanın, bitcoin topluluklarını ayrılığa düşüreceğini ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek diğer çatallanmalara emsal oluşturacağı dile getirilse de bitcoin gold destekçileri bu görüşe karşı çıkıyor. Bitcoin gold'un, bitcoin protokolünün farklı bir maden donanımına uygulanmış hali olduğunu ifade eden destekçiler, bitcoine zarar verme amacında olmadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte bitcoin gold'un önde gelen geliştiricisi h4x, birimin halen geliştirildiğini ve henüz üzerinde tartışılan noktalar olduğunu vurguluyor. Yani yeni algoritma ya da diğer farklılıkların uygulamaya nasıl yansıyacağı ancak bölünme sonrasında netlik kazanacak.





Bir aydan daha kısa bir süre içinde, tekrar bölünmesi beklenen bitcoin ise bugün önemli bir yükselişe imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Çin'deki bitcoin borsalarının kapanacağı haberlerinin ardından 3600-3700$ seviyelerinde dolaşan bitcoin bugün 4250$'ın üstüne çıkmayı başardı.

https://www.whatech.com/cryptocurrency/news/385635-bitcoin-to-hard-fork-on-october-25-to-birth-decentralized-bitcoin-gold