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Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold

Bir grup bitcoin madencisi, farklı bir protokol üzerinden madenciliğe devam etmek istiyor. 25 Ekim'de bitcoinde yaşanması beklenen çatallanma sonucunda Bitcoin Gold isimli yeni birim ortaya çıkabilir.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Bitcoin yol ayrımının eşiğinde: Yeni kripto para birimi Bitcoin Gold
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Ağustos ayının başında, bitcoin madencileri arasındaki fikir ayrılıkları para biriminin bölünmesine neden olmuş ve ortaya bitcoin cash adı verilen yeni bir kripto para birimi çıkmıştı. Bölünmenin ilk günlerinde bitcoin cash'in geleceği endişe uyandırsa da bitcoin cash kripto para dünyasında tutunmayı başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ticaret hacmi olarak en büyük üçüncü kripto para birimi olan Ripple'ı geride bırakan bitcoin cash'in yakında Slovenya merkezli kripto para borsası olan Bitstamp'te yer alması bekleniyor. Aynı zamanda çeşitli kripto para cüzdan uygulamalarında da kendine yer bulan bitcoin cash, bitcoin madencileri için yeni ayrılık sinyallerine neden olabilir.


Yeni Kripto Para Birimi: Bitcoin Gold 

Bitcoinden ayrılan madencilerin bitcoin cash ile yola devam edebildiğini gören bir grup bitcoin madencisi, bitcoin cash'e benzer şekilde kendi kripto para birimlerini oluşturmak için bitcoinde bir bölünmeye gitmenin planlarını yapıyor. Bitcoinde yeni bir çatallanma yaşanması halinde ortaya çıkacak olan yeni kripto para birimin adının ise bitcoin gold olması bekleniyor. Böylece birkaç ay öncesine kadar tek bir para birimi olan bitcoin, yoluna üç farklı para birimi olarak devam etmiş olacak. 


Hong Kong merkezli madencilik şirketi LightningASIC'in liderliğindeki küçük bir madenci grubu tarafından oluşturulacak olan bitcoin gold 25 Ekim'de gerçekleşecek olan çatallanma sonucunda ortaya çıkacak ve 1 Kasım tarihinden itibaren kripto para borsalarında yerini alacak. Bitcoin cash'in bile henüz bitcoine kıyasla çok daha düşük bir değer sahip olduğunu düşünürsek bitcoin gold'un daha az destekçi kitlesiyle çok daha zayıf bir kripto para birimi olabileceği söylenebilir ancak bitcoin gold'un geliştiricilerine göre yeni kripto para biriminde madencileri çekebilecek farklı bir algoritma kullanılacak.


GPU Madenciliği İçin Optimize Edilmiş Algoritma 

Bitcoin gold'un geliştiricilerinden The Sorrow; bitcoin gold'da, bitcoin'de kullanılan SHA256 algoritmasından vazgeçileceğini ve bu algoritma yerine GPU madenciliği için optimize edilmiş olan Equihash isimli algoritmanın kullanılacağını açıkladı. Böylece gelirleri azalan ve bitcoin madenciliğinde çeşitli sıkıntılarla karşılaşan bitcoin madencilerinin yeni algoritmayı faydalı bulması halinde bitcoin gold'a geçebileceği düşünülüyor.


Yeni Çatallanmalara Yol Açabilir 

25 Ekim'de gerçekleşmesi beklenen çatallanmanın, bitcoin topluluklarını ayrılığa düşüreceğini ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek diğer çatallanmalara emsal oluşturacağı dile getirilse de bitcoin gold destekçileri bu görüşe karşı çıkıyor. Bitcoin gold'un, bitcoin protokolünün farklı bir maden donanımına uygulanmış hali olduğunu ifade eden destekçiler, bitcoine zarar verme amacında olmadıklarını belirtiyor. Bununla birlikte bitcoin gold'un önde gelen geliştiricisi h4x, birimin halen geliştirildiğini ve henüz üzerinde tartışılan noktalar olduğunu vurguluyor. Yani yeni algoritma ya da diğer farklılıkların uygulamaya nasıl yansıyacağı ancak bölünme sonrasında netlik kazanacak.


Bir aydan daha kısa bir süre içinde, tekrar bölünmesi beklenen bitcoin ise bugün önemli bir yükselişe imza attı. Geçtiğimiz haftalarda Çin'deki bitcoin borsalarının kapanacağı haberlerinin ardından 3600-3700$ seviyelerinde dolaşan bitcoin bugün 4250$'ın üstüne çıkmayı başardı. 


https://www.whatech.com/cryptocurrency/news/385635-bitcoin-to-hard-fork-on-october-25-to-birth-decentralized-bitcoin-gold Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Parçalanarak sona ermesi dileğiyle...
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cherkesomer 1 yıl
üretim yavaşladı durmadan önce yeni dallara atlayalım madencilik işi devam etsin para basıp duralım die ayak yapar dururlar artık.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
devlet desteğinde ve kontrolünde olmadığı sürece
ne kadar güvenli olursa olsun,
garantisi olmayan bir sistem bu !
ve ayrıca eninde sonunda
tüm devletler kendi kripto parasını ortaya çıkaracaktır.
bunun beklenmeyen sonuçlarından biri bağımsız sunucu oluşturanların
bir noktadan sonra sisteme dahil olamayacağı gerçeği ortada !
kripto para sunucu piyasası ileride veri saklama
ve aşırı güç işlemci gücü isteyen işlemler için
işlemci kiralama anlamıyla yeni piyasalar oluşturabilir.
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V4LKyR 1 yıl
Bu Bitcoin de ne kadar yol ayrımına girdi arkadaş... Bakalım kaç tane daha yol ayrımı gelecek.
Takipteyiz.
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kadirirdem 1 yıl
Adı tarihe karışmalı!
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pranis 1 yıl
Bu iş duracak gibi dğeil..
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cherkesomer 1 yıl
üretim yavaşladı durmadan önce yeni dallara atlayalım madencilik işi devam etsin para basıp duralım die ayak yapar dururlar artık.
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mavizaman 1 yıl
daha geçen çatallanamanın eşiğinde değil miydi gene mi?
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GrıezmaNN 1 yıl
Bitcoin Cash çıktı yine birşey olmadı, Bitcoin Gold neymiş?
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sniper23 1 yıl GrıezmaNN
GrıezmaNN

Bitcoin Cash çıktı yine birşey olmadı, Bitcoin Gold neymiş?

Bende aynısını düşünüyorum.
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bykrm 1 yıl
Artık şu ekran kartlarını rahat bırakın. Üreticeler bunlara özel yongalar üretsede bizde rahatlasak bunlarda.
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deoks 1 yıl
Yavaş yavaş firmalar hatta ülkeler kendi digital para birimlerini çıkarıyor. Bu iş devam ederse normal paradan bir farkı kalmayacak.
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Parçalanarak sona ermesi dileğiyle...
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