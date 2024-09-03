Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcama yaptı

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Tam Boyutta Gör 2024'ün ilk yarısında Çin, yarı iletken üretim ekipmanlarına 25 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alanda Güney Kore, Tayvan ve ABD'nin toplamını geride bıraktı. Yeni bir rapora göre Çin'in bu agresif harcama stratejisi ülkenin yarı iletken üretimini yerelleştirme ve Batı'nın olası ticaret kısıtlamalarına karşı bağımsızlığını artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Çin yarı iletkenlere para döküyor

Şimdiye kadar yapılan rekor çip üretim ekipmanı yatırımları 25 milyar dolar ile kayıtlara geçse de Çin, yavaşlamaya niyetli değil. Rapor, ülkenin yıl sonuna kadar toplam 50 milyar dolar harcayacağını öne sürüyor. Çin'in bu devasa yatırımları, yarı iletken endüstrisinde gelecekteki talep beklentilerini ve yarı iletken endüstrisinin genel sağlığına ilişkin beklentilerini gösteriyor.

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Ülkede 2024 ve 2025 yıllarında faaliyete geçecek olan bir düzineden fazla yeni fabrikanın kurulması planlanıyor. Dolayısıyla harcamalardaki bu artış, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ve Hua Hong gibi ülkenin en üst düzey üreticileriyle sınırlı kalmayıp daha küçük ve orta ölçekli yonga üreticilerinin de önemli katkılarını içeriyor. Ancak bu yeni fabrikalar kısıtlamalar nedeniyle gelişmiş litografi makinelerine sahip değil ve olmayacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Güney Kore, Tayvan ve Kuzey Amerika gibi ülkeler ise aynı dönemde yatırım düzeylerini düşürdü. Ek olarak Applied Materials, Lam Research, KLA (ABD), Tokyo Electron (Japonya) ve ASML (Hollanda) gibi şirketler Çinli müşterilerinden elde ettikleri gelirlerde kayda değer artışlar rapor etti. Bu artışlar Applied Materials'ta yüzde 32'den ASML'de yüzde 49'a kadar değişen oranlarda gerçekleşti.

Yarı iletken sektöründe gelecek beklentileri

Tam Boyutta Gör Çin'in agresif satın alımları, yarı iletken endüstrisinin sermaye yoğunluğunu son dört yıldır üst üste yüzde 15'in üzerine çıkardı. Bu oran, küresel yarı iletken satışları gibi sektörün arz-talep dengesinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 2024'te yarı iletken endüstrisinin büyümesi, büyük ölçüde bellek çipleri ve yapay zeka ile ilgili çiplerin artan talebiyle desteklendi. Otomotiv ve endüstriyel çipler gibi diğer sektörlerdeki talep ise büyümeye sınırlı bir katkıda bulundu. İlerleyen yıllarda ise bu endüstrilerin etkisinin artması bekleniyor.

Çin'in yeni yarı iletken tesislerine yaptığı harcamaların önümüzdeki iki yıl içinde normalleşmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Asya, Amerika, Avrupa ve Japonya'da yarı iletken ekipmanlarına yönelik küresel harcamaların artacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde, önümüzdeki yıllarda çip üretim kapasitelerini güçlendirme çalışmaları hız kazanacak gibi görünüyor.

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