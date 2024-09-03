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    Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcama yaptı

    Çinli yarı iletken üreticileri 2024'ün ilk yarısında 25 milyar dolar gibi kayda değer bir çip yapım ekipmanı yatırımı yaptı. Bu, Güney Kore, Tayvan ve ABD'nin toplamından daha fazla.
    Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcam Tam Boyutta Gör
    2024'ün ilk yarısında Çin, yarı iletken üretim ekipmanlarına 25 milyar dolarlık yatırım yaparak bu alanda Güney Kore, Tayvan ve ABD'nin toplamını geride bıraktı. Yeni bir rapora göre Çin'in bu agresif harcama stratejisi ülkenin yarı iletken üretimini yerelleştirme ve Batı'nın olası ticaret kısıtlamalarına karşı bağımsızlığını artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

    Çin yarı iletkenlere para döküyor

    Şimdiye kadar yapılan rekor çip üretim ekipmanı yatırımları 25 milyar dolar ile kayıtlara geçse de Çin, yavaşlamaya niyetli değil. Rapor, ülkenin yıl sonuna kadar toplam  50 milyar dolar harcayacağını öne sürüyor. Çin'in bu devasa yatırımları, yarı iletken endüstrisinde gelecekteki talep beklentilerini ve yarı iletken endüstrisinin genel sağlığına ilişkin beklentilerini gösteriyor.

    Ülkede 2024 ve 2025 yıllarında faaliyete geçecek olan bir düzineden fazla yeni fabrikanın kurulması planlanıyor. Dolayısıyla harcamalardaki bu artış, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ve Hua Hong gibi ülkenin en üst düzey üreticileriyle sınırlı kalmayıp daha küçük ve orta ölçekli yonga üreticilerinin de önemli katkılarını içeriyor. Ancak bu yeni fabrikalar kısıtlamalar nedeniyle gelişmiş litografi makinelerine sahip değil ve olmayacak.

    Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcam Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Güney Kore, Tayvan ve Kuzey Amerika gibi ülkeler ise aynı dönemde yatırım düzeylerini düşürdü. Ek olarak Applied Materials, Lam Research, KLA (ABD), Tokyo Electron (Japonya) ve ASML (Hollanda) gibi şirketler Çinli müşterilerinden elde ettikleri gelirlerde kayda değer artışlar rapor etti. Bu artışlar Applied Materials'ta yüzde 32'den ASML'de yüzde 49'a kadar değişen oranlarda gerçekleşti.

    Yarı iletken sektöründe gelecek beklentileri

    Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcam Tam Boyutta Gör
    Çin'in agresif satın alımları, yarı iletken endüstrisinin sermaye yoğunluğunu son dört yıldır üst üste yüzde 15'in üzerine çıkardı. Bu oran, küresel yarı iletken satışları gibi sektörün arz-talep dengesinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 2024'te yarı iletken endüstrisinin büyümesi, büyük ölçüde bellek çipleri ve yapay zeka ile ilgili çiplerin artan talebiyle desteklendi. Otomotiv ve endüstriyel çipler gibi diğer sektörlerdeki talep ise büyümeye sınırlı bir katkıda bulundu. İlerleyen yıllarda ise bu endüstrilerin etkisinin artması bekleniyor.

    Çin'in yeni yarı iletken tesislerine yaptığı harcamaların önümüzdeki iki yıl içinde normalleşmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Asya, Amerika, Avrupa ve Japonya'da yarı iletken ekipmanlarına yönelik küresel harcamaların artacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde, önümüzdeki yıllarda çip üretim kapasitelerini güçlendirme çalışmaları hız kazanacak gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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