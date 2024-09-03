Çin, çip yapım ekipmanlarına rekor miktarda harcama yaptı

Şimdiye kadar yapılan rekor çip üretim ekipmanı yatırımları 25 milyar dolar ile kayıtlara geçse de Çin, yavaşlamaya niyetli değil. Rapor, ülkenin yıl sonuna kadar toplam 50 milyar dolar harcayacağını öne sürüyor. Çin'in bu devasa yatırımları, yarı iletken endüstrisinde gelecekteki talep beklentilerini ve yarı iletken endüstrisinin genel sağlığına ilişkin beklentilerini gösteriyor.
Ülkede 2024 ve 2025 yıllarında faaliyete geçecek olan bir düzineden fazla yeni fabrikanın kurulması planlanıyor. Dolayısıyla harcamalardaki bu artış, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) ve Hua Hong gibi ülkenin en üst düzey üreticileriyle sınırlı kalmayıp daha küçük ve orta ölçekli yonga üreticilerinin de önemli katkılarını içeriyor. Ancak bu yeni fabrikalar kısıtlamalar nedeniyle gelişmiş litografi makinelerine sahip değil ve olmayacak.
Yarı iletken sektöründe gelecek beklentileri
Çin'in yeni yarı iletken tesislerine yaptığı harcamaların önümüzdeki iki yıl içinde normalleşmesi beklenirken, özellikle Güneydoğu Asya, Amerika, Avrupa ve Japonya'da yarı iletken ekipmanlarına yönelik küresel harcamaların artacağı öngörülüyor. Bu bölgelerde, önümüzdeki yıllarda çip üretim kapasitelerini güçlendirme çalışmaları hız kazanacak gibi görünüyor.
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.