Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor

Devletler ve şirketler teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanları daha yakından izlemeye aldılar. Bunun için yasal olmayan yollara bile başvurmaktan çekinmiyorlar. Diğer taraftan ise insanların yararına olacak şeyler yaptıklarını söyleyip izleme-takip konusunda ciddi adımlar atıyorlar.

Bu adımlara bir yenisi de Çin'den geldi. Ülkenin Şenzhen kentinde 200.000 araç radyo frekanslı tanımlama sistemi sayesinde takip edilecek. Böylece araçların nerede oldukları her an izlenebilecek. İlk aşamada bu sistemin daha çok otobüs ve tırlarda kullanılması hedefleniyor. Daha sonra ise kişisel arabalarda da bu sistemin kullanılması amaçlanıyor.

Yetkililer her ne kadar bu sistemin çalıntı araç ve sahte plakaları belirlemekte kullanılacağını söyleseler de bazı insanlar ise oldukça endişeli. Bu bilgilerin hacker'ların eline geçmesi halinde araçların nerede, ne kadar kaldıkları rahatlıkla belirlenebilir ve hırsızlık da artabilir. Diğer taraftan George Orwell'ın 1984 adlı romanındaki gibi devletin insanların özel hayatını yok ettiğini düşünenler de var ki bu kişiler temel insan haklarının bu tür teknolojilerle yok edildiğini iddia ediyorlar.

http://thenextweb.com/asia/2016/03/10/chinas-plan-track-every-car-shenzhen-real-time-1984-gets/