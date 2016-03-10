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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor

İlk aşamada 200.000 aracı takip altına alacak olan Çin her ne kadar bu sistemi suçla mücadele için kullanacağını söylese de bazı insanlar ise bunu oldukça tehlikeli buluyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor
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Devletler ve şirketler teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanları daha yakından izlemeye aldılar. Bunun için yasal olmayan yollara bile başvurmaktan çekinmiyorlar. Diğer taraftan ise insanların yararına olacak şeyler yaptıklarını söyleyip izleme-takip konusunda ciddi adımlar atıyorlar.
Bu adımlara bir yenisi de Çin'den geldi. Ülkenin Şenzhen kentinde 200.000 araç radyo frekanslı tanımlama sistemi sayesinde takip edilecek. Böylece araçların nerede oldukları her an izlenebilecek. İlk aşamada bu sistemin daha çok otobüs ve tırlarda kullanılması hedefleniyor. Daha sonra ise kişisel arabalarda da bu sistemin kullanılması amaçlanıyor.
Yetkililer her ne kadar bu sistemin çalıntı araç ve sahte plakaları belirlemekte kullanılacağını söyleseler de bazı insanlar ise oldukça endişeli. Bu bilgilerin hacker'ların eline geçmesi halinde araçların nerede, ne kadar kaldıkları rahatlıkla belirlenebilir ve hırsızlık da artabilir. Diğer taraftan George Orwell'ın 1984 adlı romanındaki gibi devletin insanların özel hayatını yok ettiğini düşünenler de var ki bu kişiler temel insan haklarının bu tür teknolojilerle yok edildiğini iddia ediyorlar.

http://thenextweb.com/asia/2016/03/10/chinas-plan-track-every-car-shenzhen-real-time-1984-gets/ Yorum Yaz
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dmlatmr92 3 yıl
Bu kadar kalabalık bir nufüs nasıl takip altına alınır
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umut_baris 3 yıl
Çin yapınca faşist, abd, türkiye, avrupa yapınca güvenlik için.

Haberciliğinize diyecek söz bulamıyorum gerçekten.
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bende345 3 yıl
Teşekkür edip diz çöker bizim millet...
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interwap 3 yıl
Böyle bir sistem olsa radarlara gerek yok. Araç hız sınırını aşınca anında ilgili kuruma bildirilip ceza kesilebilir.
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tobepeople 3 yıl
oray
Bu uygulama yakın zamanda Türkiyeye gelecek... gazetevatan.com/... hazır olduğu ve meclise yakın zamanda sunulacağı söyleniyor. İyi midir kötü müdür bu sizin takdiriniz tabi ki...

Özellikle bu ülekleri seçtiklerini düşünüyorum hala gelişmeye çalışan ülkeler ve hackerların şuan ki bilinen hedefi sağlık bilgilerine ulaşmak bunun da sebebi organ mafyasından güzel gelir geleceğini bildikleri için olduğu kanaatindeyim yani bir düşünün, çok paranız var ve böbrek ihtiyacınız var ama sıra beklemek istemiyorsunuz ister potansiyel böbrekler için harika bir yer Çin 2 milyara yakın nüfus ve böyle bir sistem ile kullanan araç sahibinin anlık yer tespiti.
D-NZ-93
Yahu çin malı olacak zaten sistem oturmadan bozulur

Ona buna laf atmaya hakkımız yok şuan kullanılan yer altı trenlerinin neredeyse tamamı Çin malı ayrıca biz o eski teknolojiyi kullanırken Çin yaklaşık olarak saatte 500 km hızlı ve manyetik kontrollü trenlere sahipler yine Çin kendine ait uydu üretebilecek ve fıralatabilecek teknolojiye sahip bizim gibi başkasından alıp fırlattırmıyorlar.
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oray 3 yıl
Bu uygulama yakın zamanda Türkiye'ye gelecek...
gazetevatan.com/...
Tasarının hazır olduğu ve meclise yakın zamanda sunulacağı söyleniyor. İyi midir kötü müdür bu sizin takdiriniz tabi ki...
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D-NZ-93 3 yıl
Yahu çin malı olacak zaten sistem oturmadan bozulur
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