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Çin'in Twitter'ına gerçek isim zorunluluğu getiriliyor

Çin'in en büyük sosyal paylaşım platformlarından olan Weibo'da kullanıcılar artık kimlikteki isimleri kullanmak zorunda. Yetkililer isim değişikliği için kullanıcılara 1 hafta süre verdi.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Bu yılın başından itibaren VPN kullanımını sınırlayan kararlar alan Çin hükümeti, geçtiğimiz haftalarda yaptığı duyuru ile artık internetteki kullanıcılar sahte isimlerle yorum yapamayacağını açıklamıştı. Bu karar sonrasında ülkedeki en büyük sosyal medya platformlarından olan ve Twitter kullanımının yasak olduğu ülkede ''Çin'in Twitter'ı'' olarak adlandırılan Weibo kullanıcıları artık hesaplarında, kimliklerinde yer alan gerçek adlarını kullanmak zorunda. Kullanıcıların mevcut hesap isimlerini gerçek isimleriyle değiştirmeleri için 1 hafta süre verildi. 

Kullanıcılar Farklı Mecralara Yönelebilir 

Aslında 2011 yılından beri gerçek isim şartına benzer kurallar Weibo'da yer alıyordu ancak şirket hiçbir zaman bunu bir zorunluluk haline getirmemiş ve kullanıcıların gerçek isimleri ile Weibo hesaplarında yer alan isimlerini karşılaştırma yoluna gitmemişti. Şimdi ise hükümet tarafından alınan karar uyarınca şirket, gerçek isim şartını sıkı bir şekilde denetlemek zorunda kalabilir. Bu durumda 340 milyon kullanıcıya sahip Weibo'da bazı kullanıcılar gizliliklerini korumak adına platformu kullanmaktan vazgeçebilir. 
Çin'de giderek artan internet sansürü karşısında Weibo, kullanıcıların rahat bir şekilde iletişim kurdukları ve düşüncelerini dile getirebildikleri bir kanal olarak dikkat çekiyordu ancak alınan bu karar kullanıcıların farklı mecralar aramasına neden olabilir ve Weibo hızlı bir düşüş yaşayabilir. Eğer Weibo, kimlikteki ismini kullandığını ispat etmeyen kullanıcıları platformdan uzaklaştırmak zorunda kalırsa kısa bir süre içinde milyonlarca kullanıcısını kaybedebilir. 

https://techcrunch.com/2017/09/08/weibo-users-given-one-week-warning-to-provide-real-names/ Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
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Erwin-Rommel 1 yıl
Türkiye'de öyle bir şey olsa günde en az 10 bin gözaltı haberi gelir.
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Omisis046 1 yıl
Ne saçma birşey la. Rumuzsuz bir internet kendi doğasına aykırı.
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V4LKyR 1 yıl
Çin karışır.
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WmGMD 1 yıl
Stalk yapanlar rahatsız
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Mianfei 1 yıl
Reistende böyle bir hamle bekliyorum
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
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