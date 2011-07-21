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Çinli Baidu kendi tarayıcısını beta olarak yayınladı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin 450 milyon internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük potansiyel pazarı konumunda. Teknoloji devlerinin bu potansiyelden yararlanma çabası sürerken Çin hükümeti de bu çabaları minimalize etmenin yolunu arıyor.

Google’a erişimin yasak olduğu Çin’de en büyük arama motoru Baidu. Sadece arama motoru olmakla kalmayan Baidu, Google’ın sunduğu tüm hizmetleri neredeyse birebir kullanıcılarına sunuyor. Mobil işletim sistemi de buna dahil. Baidu şimdi güçlü rakiplerin olduğu bir alana daha el atıyor.

Uzun süredir eksikliği hissedilen ve yayınlanacağı dedikoduları yapılan Baidu’nun kendine ait internet tarayıcısı nihayet beta sürümüne kavuştu. Tarayıcının adı ise Baidu Browser.

Tarayıcı tamamen Çince olarak tasarlanmış. Çok küçük farklar haricinde Chrome tarayıcısının bir kopyası gibi duruyor. Hızlı sekmeler, klavye kısayolları, menü dizilimi, kullananlara Chrome tarayıcısını hatırlatıyor. Baidu ise yeni tarayıcılarının tamamen Çinli kullanıcıların ihtiyacına göre dizayn edildiğini belirtiyor.

Uygulama platformu özellikle müzik, video, oyun ve hayata hitap eden ürünler sunuyor. 

Baidu Browser’ın Çin’in en büyük tarayıcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak arkasında Çin gibi bir dev bulunan tarayıcının global başarısının ne olacağı merak konusu. Haziran 2011 verilerine göre global pazarda Internet Explorer %44, Firefox %28, Chrome %20, Safari %5 ve Opera %1’lik bir paya sahip. 

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abdulmusavvir 7 yıl
Çinlilerde kopya bir alışganlık olsada, baidu tarayıcı için kopya diyemem, opera ve chrome en temel tuşları koymuş, az bir düzenleme yapmaya kalkınca kaldırıp atasanız geliyor, malesef baidu'da operayı takip etmiş.
Bu gidişle Mozilla Firefox tek başına lider olmaya gidiyor, sadece youtube'dan tek tıklamayla video indirebilmesi bile müthiş kitle çekiyor, o downloadhelper'ın bir benzerini yıllardır piyasada olan ie beceripte yapamıyor..ne diyelim...
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ßæ 7 yıl
Arabirimi Chrome'dan çalışmlar gibi görünse de aslında tamamen kendileri hazırlamış. Kullandınız mı bilmem ama bu tarayıcı Chrome'dan farklı. Sadece arabirimi ve renkleri benziyor. Copyright dediklerine göre açık kaynaklı bir şey kullanmamışlar.

Chrome'ı kopyalamışlar demeden önce tarayıcıyı kullanın!

Görünüm şekil şemal > Chrome'a benziyor

Tarayıcı alt yapısı > Internet Explorer 7.0 (Microsoft yapımı) Bu demek oluyorki Linux ve Mac sürümü olmayacak. Ayrıca Chrome eklentilerini de kullanmayacak bu tarayıcı.

Çince olması, Çindeki internet kullanıcılarına göre geliştirilmesi, eski alt yapı kullanılması ve Chrome taklidi olduğu düşünülmesi sebebiyle Türkiye'de kullannılmayacaktır.

Çindeki kullanıcılar bence rağbet edecektir bu tarayıcıya. Çünkü onlar için hazırlanmış bir tarayıcı ve Chrome alternatifi :)
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NowOrN3wer 7 yıl
Google tuvalete gitse bunlarda gider
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OverClocK1ng 7 yıl
Resmen Chrome u çalmışlar...
Copycat lan bunlaarr...
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