Çinli Baidu kendi tarayıcısını beta olarak yayınladı

Çin 450 milyon internet kullanıcısıyla dünyanın en büyük potansiyel pazarı konumunda. Teknoloji devlerinin bu potansiyelden yararlanma çabası sürerken Çin hükümeti de bu çabaları minimalize etmenin yolunu arıyor.





Google’a erişimin yasak olduğu Çin’de en büyük arama motoru Baidu. Sadece arama motoru olmakla kalmayan Baidu, Google’ın sunduğu tüm hizmetleri neredeyse birebir kullanıcılarına sunuyor. Mobil işletim sistemi de buna dahil. Baidu şimdi güçlü rakiplerin olduğu bir alana daha el atıyor.





Uzun süredir eksikliği hissedilen ve yayınlanacağı dedikoduları yapılan Baidu’nun kendine ait internet tarayıcısı nihayet beta sürümüne kavuştu. Tarayıcının adı ise Baidu Browser.





Tarayıcı tamamen Çince olarak tasarlanmış. Çok küçük farklar haricinde Chrome tarayıcısının bir kopyası gibi duruyor. Hızlı sekmeler, klavye kısayolları, menü dizilimi, kullananlara Chrome tarayıcısını hatırlatıyor. Baidu ise yeni tarayıcılarının tamamen Çinli kullanıcıların ihtiyacına göre dizayn edildiğini belirtiyor.





Uygulama platformu özellikle müzik, video, oyun ve hayata hitap eden ürünler sunuyor.





Baidu Browser’ın Çin’in en büyük tarayıcısı olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak arkasında Çin gibi bir dev bulunan tarayıcının global başarısının ne olacağı merak konusu. Haziran 2011 verilerine göre global pazarda Internet Explorer %44, Firefox %28, Chrome %20, Safari %5 ve Opera %1’lik bir paya sahip.