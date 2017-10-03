Çinli JD sürücüsüz dağıtım araçlarını yola çıkardı

Ticaret platformlarının insan unsuru kullanmadan otomasyon araçları ile sipariş dağıtımı yapması konusu son dönemin ilgi çekici trendleri arasında. Genelde Amazon gibi devler Drone kullanarak hızlı teslimat yapmayı amaçlıyor ancak tekerlekli araçlar da revaçta.

Ülkede ilk

Çin’in ikinci büyük elektronik ticaret platformu JD, ülkenin ilk insansız sipariş dağıtım araçlarını geliştirdiğini duyurdu. Çin’in iki uzman otomotiv üreticisi SAIC Maxus ve Dongfeng Motor Corporation ile birlikte geliştirilen araçlar enerjisini elektrikten karşılıyor.

Sürücüsüz dağıtım araçları 150 metre mesafeden engelleri algılayabiliyor, ayrıca radar, GPS, kamera gibi sensörler kullanarak rotasını sürekli güncel tutuyor. Yine otomatik olarak kendisini park edebiliyor.

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JD gelecekte sürücüsü dağıtım araçlarını tüm ülkede kullanmak istediğini belirtiyor. Elbette şimdilik üretilen araçlar deneme amaçlı prototipler. Bir süredir araçlar geniş kapsamlı testten geçiyor. Uzun bir süre daha da testlere devam edilecek. Tamamen güvenilir olduğu anlaşıldığında ise gerekli lisanslar alınarak hizmete başlanacak.

Firma özellikle üniversite gibi kalabalık mekanlarda test işlemlerini gerçekleştiriyor. Haziran ayındaki alışveriş festivalinde de sürücüsüz araçlar sipariş teslimi için test edilmişti. JD ayrıca kırsal alanlarda Drone ile teslimat denemelerini başarı ile tamamladı. Sürücüsüz teslimat teknolojilerinin ticaret devlerine maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağı ifade ediliyor.