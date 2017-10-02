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Huawei Mate 10 da masaüstü deneyimi sunacak

Huawei’nin en güçlü akıllı telefonu Mate 10 ay ortasında resmiyet kazanacak. Pek çok önemli özelliğin olmasını beklediğimiz modelde sürpriz bir fonksiyon daha var.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin iki hafta sonra tanıtacağı Mate 10 amiral gemi telefonu en merak edilen modellerden birisi durumunda. Apple’ın ardından yapay zeka işlemcisi barındıran ikinci mobil yonga seti olacak Kirin 970 yanında telefonun çok farklı özellikleri bulunuyor.

Masaüstü deneyimi

Huawei yaptığı paylaşımlarda Mate 10 modelinin bir akıllı telefon olmadığını belirtiyor. Bu sloganın yapay zeka tabanlı yeni kullanıcı arayüzü ve zengin gerçeklik uygulamalarını işaret ettiği sanılıyordu ancak durum tam tersi.

Aslında Huawei bir nevi kelime oyunu yapıyor zira Huawei Mate 10 modeli Samsung DeX gibi özel bir masaüstü deneyimi sunacak. Bilginin kaynağı ise MirAxess girişiminin patronu.

MirAxess girişimi bir süre önce kitlesel fonlama platformu üzerinde Mirabook dizüstü aksesuarını gerçekleştirme imkanı bulmuştu. Mirabook piyasadaki farklı masaüstü deneyim teknolojilerine uyum sağlıyor ve kullanıcıların ayrı bir adaptör taşımasına gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "“Apple A11 yonga seti rakiplerinin çok önünde”"

Örneğin Microsoft Continuum uyumlu telefonları USB Tip-C üzerinden bağladığınızda aynı Windows masaüstü tasarımını ekrana yansıtıyor. Veya Samsung Galaxy S8 modelinde DeX docku olmadan ekranda arayüzü kullanabiliyorsunuz. Aksesuar, uygulamaların ekrandaki yerleşimini düzenlerken Başlat menüsünü de arayüze uygun hale getiriyor. Aksesuar Slimport üzerinden cihazlara bağlanıyor. Uyumlu olmayan telefonlar için bir adaptör de mevcut.

MirAxess girişiminin patronu Yanis Anteur, Huawei’nin yeni amiral gemilerinin masaüstü deneyimi sunacağını ve Mirabook aksesuarı ile uyumlu olacağını açıkladı. Böylece Mate 10 da piyasadaki pek çok örnek gibi masaüstü tarzında kullanım sunan telefonlar arasına katıldı.

Huawei Mate 10 modelinde 5.9 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlükte ekran, Kirin 970 yonga seti, 6GB/8GB RAM, 256GB’a kadar depolama kapasitesi, zengin gerçeklik destekli Leica çift kamera, Pro versiyonda kavisli ekran tasarımı gibi özelliklerin olması bekleniyor. En üst versiyonun fiyatı 1150$ seviyesine kadar çıkacak. 

 

https://www.phonearena.com/news/Dock-for-Huawei-Mate-10-allows-it-to-be-used-as-a-PC-with-a-desktop-UI-for-Android-apps_id98506 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Led Zeppelin 1 yıl en beğenilen
İyi bari ekran 16:9 formatında. Cep kumandası modası umarım bir an önce biter.
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agah07 1 yıl
Huawei Mate 10, Masaüstü Deneyimi incelemesi iyi olurdu
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nightsoldier 1 yıl
Dexten daha kullanışlı geldi bana. En azından bu aksesuarın arayüzü birçok platforma uyum sağlıyor.
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V4LKyR 1 yıl
Patlatalım mı bi Mate 10, ne dersiniz beyler.
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burakesan 1 yıl
Huawei uzun zamandır doğru yolda, lakin ekran formatının kullanıcı düşmanı hale geldiği trendin izinden gitmeyip yine beğenimi kazandı, dolu dolu da bir telefon çıkarmış ortaya. Mavi rengi gelmeyecek ülkemize büyük ihtimalle ama kendisini merakla bekliyorum.
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Led Zeppelin 1 yıl en beğenilen
İyi bari ekran 16:9 formatında. Cep kumandası modası umarım bir an önce biter.
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Golden Gate 1 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin
İyi bari ekran 16:9 formatında. Cep kumandası modası umarım bir an önce biter.

16:9 formatında olmayan telefonlar cidden çok kötü.
Video izlemeyi sevenler kesinlikle 16:9 dışında telefon almamalı. Sağdan sol bant çekiyor, ekranlar dar olduğu için görüntü iyice küçülüyor.
Bir video açtığınızda iphone 8 plus' ta, note 8' den daha büyük gözüküyor.
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