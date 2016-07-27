Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu

Mi Notebook Air adındaki yeni dizüstü serisi ile teknoloji gündemine oturmayı başaran Xiaomi, akıllı telefon tarafında da önemli bir sürpriz yaptı. Uzun süredir gündemde olan çift kameralı yeni Redmi akıllı telefonu resmiyet kazandı.

Daha önce sızan bilgilerde, Redmi serisinin dördüncü nesle geçiş yapacağı zannediliyordu ancak Xiaomi, yeni neslin çıkışını yıl sonuna atmış gibi görünüyor. Tanıtılan model ise Redmi Pro ismini almış. Yani, Redmi ailesi içerisinde kendisine has bir çizgisinin olduğu anlaşılıyor.

Kamera

Redmi Pro modelinde, çift kamera olduğunu daha önceden biliyorduk ve Xiaomi için de bu bir ilk olacak. Firma, yeni kamerası için Sony ve Samsung ile birlikte çalışmış. Yine, sektörde bu tarz bir ortaklığa giren ilk firma Xiaomi diyebiliriz.

Redmi Pro modelinin arka sensörlerinden birisi 13MP çözünürlüğünde ve Sony IMX258 imzasını taşıyor. Diğer sensör ise 5MP çözünürlüğünde ve Samsung imzasını taşıyor. Asıl kamera Sony imzalı olan. Samsung imzalı olan sensör ise derinlik algısı yapıyor. Böylece çekim sonrası serbest odaklama yapabilmenin yanı sıra, daha kaliteli fotoğraflar elde edilebiliyor ve karanlık ortamlarda daha net görüntüler çekiliyor. Derinlik algısının işlenebilmesi için, imagiQ tarafından tedarik edilen özel bir yonga kullanılıyor.

Tasarım

Yekpare fırçalanmış bir alüminyum gövdeye sahip olan Redmi Pro, arka kısımda kenarlara doğru kavisli bir yapıya sahip. Böylece büyük boyutlu olmasına rağmen elde tutuş açısından rahatlık sağlanıyor. Ayrıca ekrandaki 2.5D kavisli tasarım ile premium hissiyatı da artırılmış. Kasa kalınlığı ise 8.15mm civarında. Ön taraftaki Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Donanım

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Redmi Pro modelinde, Helio X25 yonga seti güç veriyor. Meizu PRO 6 modelinde de gördüğümüz yonga seti, 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdek dizilimine sahip. 2.3GHz saat hızında çalışan çekirdeklerin yanında, 850MHz hızında Mali-T880 grafik birimi yer alıyor.

4GB LPDDR3 RAM ile birlikte fiyat sınıfındaki en iyi performansı göstermeye aday ürünlerden birisi haline gelen Redmi Pro, USB Type-C portu ve 4050mAh kapasiteli bataryası ile de dikkat çekiyor. Model yine farklı versiyonlarla piyasaya çıkacak.

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Xiaomi Redmi Pro, Helio X20 yonga setli bir versiyon daha sunuyor. Bu versiyonda 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor ve fiyatı 225$. Helio X25 barındıran 3GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli versiyon 255$. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip versiyon ise 299$ seviyesinde. 6 Ağustos tarihinde başlayacak olan satışlar, elbette yetişen alır tarzında yapılıyor ve sonrasında üçüncü taraf satıcılardan daha yüksek meblağlara bulunabiliyor.