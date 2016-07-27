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Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu

Xiaomi’nin çift kamera taşıyan ilk akıllı telefonu olma özelliğine sahip Redmi Pro, bugün resmiyet kazandı. Firma, yeni kamerası için Sony ve Samsung ile birlikte çalıştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çift kameralı Xiaomi Redmi Pro duyuruldu

Mi Notebook Air adındaki yeni dizüstü serisi ile teknoloji gündemine oturmayı başaran Xiaomi, akıllı telefon tarafında da önemli bir sürpriz yaptı. Uzun süredir gündemde olan çift kameralı yeni Redmi akıllı telefonu resmiyet kazandı.

Daha önce sızan bilgilerde, Redmi serisinin dördüncü nesle geçiş yapacağı zannediliyordu ancak Xiaomi, yeni neslin çıkışını yıl sonuna atmış gibi görünüyor. Tanıtılan model ise Redmi Pro ismini almış. Yani, Redmi ailesi içerisinde kendisine has bir çizgisinin olduğu anlaşılıyor.

Kamera

Redmi Pro modelinde, çift kamera olduğunu daha önceden biliyorduk ve Xiaomi için de bu bir ilk olacak. Firma, yeni kamerası için Sony ve Samsung ile birlikte çalışmış. Yine, sektörde bu tarz bir ortaklığa giren ilk firma Xiaomi diyebiliriz.

Redmi Pro modelinin arka sensörlerinden birisi 13MP çözünürlüğünde ve Sony IMX258 imzasını taşıyor. Diğer sensör ise 5MP çözünürlüğünde ve Samsung imzasını taşıyor. Asıl kamera Sony imzalı olan. Samsung imzalı olan sensör ise derinlik algısı yapıyor. Böylece çekim sonrası serbest odaklama yapabilmenin yanı sıra, daha kaliteli fotoğraflar elde edilebiliyor ve karanlık ortamlarda daha net görüntüler çekiliyor. Derinlik algısının işlenebilmesi için, imagiQ tarafından tedarik edilen özel bir yonga kullanılıyor.

Tasarım

Yekpare fırçalanmış bir alüminyum gövdeye sahip olan Redmi Pro, arka kısımda kenarlara doğru kavisli bir yapıya sahip. Böylece büyük boyutlu olmasına rağmen elde tutuş açısından rahatlık sağlanıyor. Ayrıca ekrandaki 2.5D kavisli tasarım ile premium hissiyatı da artırılmış. Kasa kalınlığı ise 8.15mm civarında. Ön taraftaki Home butonu içerisine parmak izi okuyucu entegre edilmiş.

Donanım

5.5 inçlik Full HD AMOLED ekrana sahip olan Redmi Pro modelinde, Helio X25 yonga seti güç veriyor. Meizu PRO 6 modelinde de gördüğümüz yonga seti, 2 adet Cortex-A72, 4 adet Cortex-A53 ve yine 4 adet Cortex-A53 çekirdek dizilimine sahip. 2.3GHz saat hızında çalışan çekirdeklerin yanında, 850MHz hızında Mali-T880 grafik birimi yer alıyor.

4GB LPDDR3 RAM ile birlikte fiyat sınıfındaki en iyi performansı göstermeye aday ürünlerden birisi haline gelen Redmi Pro, USB Type-C portu ve 4050mAh kapasiteli bataryası ile de dikkat çekiyor. Model yine farklı versiyonlarla piyasaya çıkacak.

Ayrıca Bkz. "Huawei, bu yıl 75 milyar dolar gelir bekliyor"

Xiaomi Redmi Pro, Helio X20 yonga setli bir versiyon daha sunuyor. Bu versiyonda 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor ve fiyatı 225$. Helio X25 barındıran 3GB RAM ve 64GB depolama kapasiteli versiyon 255$. 4GB RAM ve 128GB depolama kapasitesine sahip versiyon ise 299$ seviyesinde. 6 Ağustos tarihinde başlayacak olan satışlar, elbette yetişen alır tarzında yapılıyor ve sonrasında üçüncü taraf satıcılardan daha yüksek meblağlara bulunabiliyor.

 

http://www.phonearena.com/news/5.5-Xiaomi-Redmi-Pro-is-out-dual-camera-4050-mAh-battery-OLED-and-brushed-metal_id83558 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 2 yıl
daha önceden sony xperia z kullandım şimdi remi pro aldım telefon malzeme kalitesi çok güzel fakat yazılım eksik çok fazla eksiği var yazılımı düzelirse xioami iş görür ama bu şekilde olursa huawei alın derin on numara
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aycibin 2 yıl
sırf derinlik algısı için 2inci kamera yetersiz.htc m7'de bunu denedi ve tutmadı.inci kamera daha marifetli olmalı
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Archelot 2 yıl
Sıfır olarak almak isteyen varsa ulaşabilir : 530 349 79 09
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Fenman 2 yıl
Telefonu merak edenlerin birçok sorusuna yanıt bulabileceği gayet güzel ve ayrıntılı Türkçe inceleme yapılmış:
youtube.com/...
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matherica 2 yıl
NFC desteği var mı acaba net bilgi bulamadım
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DH Misafiri 2 yıl
Çift sınalga konulmasının sebebi derinlik için deniyor fakat bu derinlik 3D gibi bir şey mi?
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AC@DC 3 yıl
1aydır xioami redmi note3 pro kullanıyorum parasına gore cihaz 10 numara rakibi yok
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ma95 3 yıl
Açıklama ya eklemediniz ya ben bulamıyorum. Sadece fotoğraf mı yayınlamışlar acaba?
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mcrew 3 yıl
güzel telefon yapıyorlar ama pek kullananlar da önermiyor.

özellikle çinli arkadaşınız, çinde yaşayan tanıdıklarınız falan varsa sorun pek iyi şeyler söylemiyorlar kalitesi ile ilgili

ama fiyat performans çok iyi
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KillerNoob 3 yıl
Motorola G4 Plus ile ilgili haber var mı ? Türkiye fiyatı ne kadar ? Ne zaman gelecek ? 2/3/4 GB RAM versiyonlarının hepsi gelecek mi ?
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