Çinli THL'den 5000mAh gücünde bataryaya sahip 5 inçlik akıllı telefon





Son dönemde tenkoloji dünyasında ağırlığını hissettirmeye başlayan Çinli üreticilerden akıllı telefon pazarına ses getirecek yeni bir ürün daha sunuldu.





Çinli THL tarafından geliştirilen 5 inçlik Full HD ekrana sahip akıllı telefon THL 5000, 5000mAh gücündeki Li-Ion bataryası ile bu boyutlarda en güçlü bataryaya sahip akıllı telefon ünvanını da eline geçiriyor.





THL batarya konusunu ciddi bir biçimde ele almış ve ABD'li Amprius girişimi ile işbirliği yapmış. Amprius, küçük ancak gücü benzer boyutlardaki pillere göre çok daha yüksek bataryalar geliştirmesiyle tanınıyor. Bu bataryalar cihaz kalınlığına da önemli bir etki yapmıyor. Bu bakımdan THL 5000 modelinin kasa kalınlığı 8.9mm olarak kaydedilmiş.





Amprius ayrıca bataryasına Hızlı Şarj özelliği de eklemiş. Süreler tam olarak bilinmese de kısa bir zaman diliminde bataryanın yüzde 70-80 doluluk oranlarına ulaşabildiği ifade ediliyor. Güçlü batarya harici cihazları şarj da edebiliyor. Böylece priz imkanı olmayan mekanlarda uygun adaptör ile diğer mobil cihazları şarj edebiliyorsunuz.





THL 5000 güçlü bataryası sayesinde uzun kullanım sürelerine ulaşabiliyor. Bekleme modunda 1000 saat, konuşma için 47 saat, WiFi üzerinden internet gezintisinde 11 saat, müzik oynatımında 125 saat, video oynatımında da 11.6 saat kullanım süreleri mevcut.





THL 5000 modeli pek çok açıdan geçen yılın amiral gemi modelleri ile yarışıyor olsa da işlemci tercihi 1.7GHz saat hızında çlaışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592'den yana kullanılmış. Yanında ise 700MHz hıza sahip Mali-T450 grafik birimi yer alıyor.





Cihazda bunun haricinde 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, IPS ekran, Gorilla Glass 3 ön kaplama, 13MP çözünürlükte Sony IMX135 sensörlü arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, NXP ses amplifikatörü, NFC, FM radyo, 3G desteği şeklinde diğer özellikerini saymak mümkün.





THL 5000 henüz resmi olarak satışa çıkmış değil ve an itibariyle ön sipariş kabul ediyor. Cihazın ön sipariş fiyatı ise 300$ olarak belirlenmiş.

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-the-THL-5000-with-its-gargantuan-5000-mAh-battery_id57305