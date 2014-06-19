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Çinli THL'den 5000mAh gücünde bataryaya sahip 5 inçlik akıllı telefon

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
4,2b
1
69
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli THL'den 5000mAh gücünde bataryaya sahip 5 inçlik akıllı telefon

Son dönemde tenkoloji dünyasında ağırlığını hissettirmeye başlayan Çinli üreticilerden akıllı telefon pazarına ses getirecek yeni bir ürün daha sunuldu.

Çinli THL tarafından geliştirilen 5 inçlik Full HD ekrana sahip akıllı telefon THL 5000, 5000mAh gücündeki Li-Ion bataryası ile bu boyutlarda en güçlü bataryaya sahip akıllı telefon ünvanını da eline geçiriyor. 

THL batarya konusunu ciddi bir biçimde ele almış ve ABD'li Amprius girişimi ile işbirliği yapmış. Amprius, küçük ancak gücü benzer boyutlardaki pillere göre çok daha yüksek bataryalar geliştirmesiyle tanınıyor. Bu bataryalar cihaz kalınlığına da önemli bir etki yapmıyor. Bu bakımdan THL 5000 modelinin kasa kalınlığı 8.9mm olarak kaydedilmiş.

Amprius ayrıca bataryasına Hızlı Şarj özelliği de eklemiş. Süreler tam olarak bilinmese de kısa bir zaman diliminde bataryanın yüzde 70-80 doluluk oranlarına ulaşabildiği ifade ediliyor. Güçlü batarya harici cihazları şarj da edebiliyor. Böylece priz imkanı olmayan mekanlarda uygun adaptör ile diğer mobil cihazları şarj edebiliyorsunuz.

THL 5000 güçlü bataryası sayesinde uzun kullanım sürelerine ulaşabiliyor. Bekleme modunda 1000 saat, konuşma için 47 saat, WiFi üzerinden internet gezintisinde 11 saat, müzik oynatımında 125 saat, video oynatımında da 11.6 saat kullanım süreleri mevcut.

THL 5000 modeli pek çok açıdan geçen yılın amiral gemi modelleri ile yarışıyor olsa da işlemci tercihi 1.7GHz saat hızında çlaışan 8 Cortex-A7 çekirdekli MT6592'den yana kullanılmış. Yanında ise 700MHz hıza sahip Mali-T450 grafik birimi yer alıyor. 

Cihazda bunun haricinde 2GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza, IPS ekran, Gorilla Glass 3 ön kaplama, 13MP çözünürlükte Sony IMX135 sensörlü arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, NXP ses amplifikatörü, NFC, FM radyo, 3G desteği şeklinde diğer özellikerini saymak mümkün.

THL 5000 henüz resmi olarak satışa çıkmış değil ve an itibariyle ön sipariş kabul ediyor. Cihazın ön sipariş fiyatı ise 300$ olarak belirlenmiş.  

http://www.phonearena.com/news/Monsters-from-Asia-the-THL-5000-with-its-gargantuan-5000-mAh-battery_id57305 Yorum Yaz
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Roark 5 yıl en beğenilen
S5 ile 12 saat hd video izleyen arkadaş uzay zaman düzleminde kaybolmuş. Biriniz sevabına saatini tamir ettirmesini söyleyin.
1 Yanıt Yanıtla +33
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BARIŞ55 5 yıl 302sino
302sino

12 saat hd video izleme süresini s5 de veriyo e ne anladım 5000mah'den.

Hangi gezegen orası birader?

Samsung ve uzun süre batarya ömrü?

Samsung'un en ufak bir şeyini sokmam daha eve.

Allah belalarını versin!
302sino12 saat hd video izleme süresini s5 de veriyo e ne anladım 5000mah'den.Hangi gezegen orası birader?S...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Mihrali Bey 5 yıl
Makul seviyede de donanımı var. Neden diğer üreticiler beceremezler ki? :(
1 Yanıt Yanıtla +17
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Chris Murphy 4 yıl
İyimiş
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Chris Murphy 4 yıl
Güzel telefonmuş
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şuan thl 5s kullanıyorum çok memnunum samsung s3 ve huawei p6 kullandım hepsinden stabil thl en sorunsuz cin markalarından biri ne bir reset ne bir kasma denk gelmedi
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kadobjk 5 yıl
Şu Thl ye pek bir özeniyorum.Güzel işler yapıyor.Umarım pratikte de uzun ömürlü bir telefon olur.
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enternet 5 yıl
üreticilerin pili geliştirme me gibi bişeyi yok istense 8000mah kadar yolu var
yanlız olay güvenlik işin içine girdiğinde değişiyor cebinde 5000mah lık bi pil patlarsa ozaman anyayı konyayı görürsün

güç = tehlike
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mkyb 5 yıl
Thl markasını bilmeyenler nasılda kendini belli ediyor.
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FreeRun 5 yıl
çinliye güven olmaz, retina display diye sattıkları ekranlar çöp, piline hiç güven olmaz.
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fortunasuper 5 yıl
çift hatlı olması lazım.çinliler 2.kart slotu koymadan rahat edemez.
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djmuco23 5 yıl
Yuh be
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Aty. 5 yıl
Bize bunlarla gelin
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alikiziltoprak 5 yıl
insanı heveslendiriyor böyle haberler ama cihaz fos çıkınca olmuyor sonra.
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