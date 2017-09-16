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Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar

Geçtiğimiz günlerde BTCC'nin bitcoin ticaretini bu ay sonunda sonlandıracağını duyurmasının ardından Çin'deki diğer bitcoin borsaları da benzer kararlar açıklamaya başladı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar
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Geçtiğimiz hafta, bu ayın başında ICO faaliyetlerini yasaklayan Çin'in ülkedeki bitcoin ticaretini de tamamen sonlandırmak istediği iddia edilmişti. Bu iddialar Çinli yetkililer ve ülkenin önde gelen bitcoin borsaları tarafından doğrulanmasa da dünyanın en köklü bitcoin borsası olan ve Çin'deki bitcoin ticaretinin büyük bir kısmını üstlenen BTCC, perşembe günü yaptığı açıklamayla 30 Eylül'den itibaren bitcoin ticareti operasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ülkedeki diğer kripto para borsaları da yakın zamanda bitcoin ticaretinin sona ereceğini açıkladı.


Peş Peşe Açıklamalar 

BTCC'nin açıklamasının ardından benzer bir karar ilk olarak ViaBTC'den geldi. Resmi sitesi üzerinden açıklama yapan borsa, 30 Eylül'den itibaren Çin'de faaliyet gösteren web sitesini kapatacağını duyururken bu tarihe kadar kripto para işlemlerinin tamamlanacağını ve madenci havuzu ile bulut servisinin bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladı. ViaBTC kararın alınmasında Çin Merkez Bankası ve bazı devlet kurumların etkili olduğunu belirtti. ViaBTC'den kısa bir süre sonra yine aynı nedenlerle bitcoin ticaretine son vereceğini açıklayan Çinli bitcoin borsası Yunbi ise daha yakın bir tarihi işaret etti. Borsa önümüzdeki cuma gününden(20 Eylül) itibaren Çin'de bitcoin ticaretine izin vermeyecek.


Bu açıklamaların ardından gözler BTCC ile birlikte Çin'in en büyük üç bitcoin borsasını oluşturan OkCoin ve Huobi'ye çevrildi. Daha önce pek çok kez açıklama yapan bu iki borsa, yetkililerden kendilerine bitcoin ticaretini sonlandırma yönünde bir emir gelmediğini belirtmişti ancak Yunbi'nin açıklamasından sadece bir saat sonra Huobi ve OkCoin de benzer bir duyuru yaptı. Neredeyse birebir aynı açıklamalar yapan Huobi ve OkCoin, 30 Eylül tarihine kadar bitcoin ticaretini sonlandırmayla ilgili gerekli bilgilerin açıklanacağını belirtirken 31 Ekim'e kadarın sürecin kademeli olarak işleyeceğini belirtti.


Yuan ile Bitcoin Alma Devri Kapanıyor 

Tabi BTCC, Huobi ve OkCoin'in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Çin merkezli ve dünya genelinde hizmet sunan borsalar yuan dışındaki para birimleriyle bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alım/satım faaliyetlerine devam edebilecek ancak yetkililerin ülkedeki para politikasını düzenlemek için aldığı düşünülen karar sonrasında yuan ile kripto para ticareti yapmak tamamen yasaklanıyor. Bu da ülkedeki küçük kripto para borsaları için faaliyetlerine son vermek anlamına geliyor.


Tabi ülkedeki önemli kripto para borsaları Çin dışında, dünya genelinde hizmet sunmaya devam edecek olsa da dünya genelindeki bitcoin ticaret faaliyetlerinin yüzde 23 gibi önemli bir kısmının Çin'de gerçekleşmesi kripto para birimleri için önemli bir tehlike doğuruyor. Borsaların peş peşe bitcoin ticaretini sonlandırma kararı almasının ardından bitcoinin değer kaybederek uzun bir sürenin ardından ilk kez 3000$'ın altında bir değere düşmesi de bu durumun en büyük göstergesi.


Tekrar Değer Kazandı 

Bununla birlikte Çin'deki borsaların gerekli düzenlemeleri yapıp tekrardan faaliyetlerine başlayacaklarını düşünenler de var.  Henüz bu konular belirsizliği koruyor ve bitcoinin hem Çin hem de dünyadaki geleceğinden endişe duyuluyor. Bitcoinin değeri ise borsa kapanma kararları sonrasında düşüş gösterse de birkaç saat içinde tekrar yükseldi ve şu sıralar 3600-3700$ seviyelerinde.


https://techcrunch.com/2017/09/15/chinas-three-largest-bitcoin-exchanges-will-all-stop-offering-local-trading/ Yorum Yaz
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java 1 yıl en beğenilen
Sonunda birilerine patlayacak bu iş...
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Mete Can Karahasan 1 yıl mehmetgirgin
mehmetgirgin
Bitcoin in en önemli özelliği devletlerden bağımsız olması değil mi Çin nasıl yasaklıyor?

Biz de yasakladık, haberi çıkmadı mı? Bunların yasaklanması lazım, karşılıksız para basıldığı sürece isterse altın borsası olsun, yürümez.
mehmetgirginBitcoin in en önemli özelliği devletlerden bağımsız olması değil mi Çin nasıl yasaklıyor?Biz de yasakladık, haberi...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Quard 1 yıl
Ne paraymış be! Adı var,filmlerde bile karşımıza çıkıyor,dünyada çok değerli ama gerçek hayatta altın/para gibi kullanılmıyor.
Şunu da söyleyeyim: Bu paraları hem yasaklayacaksınız hem de çıkartana ağır cezalar vereceksiniz.(Elbet birileri çıkartıyor,kendi kendine çıkmıyor ya)
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Halilowich 1 yıl
Dünyada en çok bitcoin madenciliği yapan ülke Çin ve bu yöntemle ülkeye tonla döviz giriyor. Borsa yoluyla da komisyon alarak milyonlar kazanıyorlar. Çin neden kendi ayağına sıksın ki hepten yasaklayarak? Düzenledikten sonra tekrar serbest bırakacak
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Erwin-Rommel 1 yıl
La olum patlayacak iste bir gün uzatmayın
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shpynx 1 yıl
JP Morgan CEO su da patlayacak dedi Bitcoin düşünce de toplamaya başladılar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Kontrol edemedikleri şeyleri yasaklama çabasındalar fakat şöyle bir durum da var Visa ve Master Card üzerinden elinizdeki Bitcoinleri paraya dönüştürme ve alışveriş de kullanma devam ettikçe Bitcoin patlayacak demek... Yakın gelecek de daha da fazla hayatımıza girecek olan Blockchain teknolojisi istesek de istemesek de hayatımızı çok daha farklı bir noktaya taşıyacak ayrıca para birimlerinin altın karşılığının olduğu gerçeği(?) aslında tam anlamı ile gerçek değil çünkü günümüz İtibari Parası (İtibari para, hükümet kararına dayalı çıkartılan, altın, gümüş vs. karşılığı olmayan, altında imzası olan yere ve düzenlediği kağıdın taklit edilemeyeceğine güven üzerine kurulmuş, mal ve hizmet alışverişi için kullanılan banka kağıdı veya kâğıt para demektir.) altın karşılığı olmayan sanal bir paradır. Dolayısı ile ister Bitcoin borsaları kapansın ister kapanmasın bir şekilde resmi ve/veya gayri resmi olarak yaşamaya devam edecek.
Aşağıdaki link de Prof. Dr. İlyas Şıklar'ın Anadolu Ünv. yayınlarındaki yazısını okursanız aslında Para'nın transferi, değeri, alışveriş de kullanılması, taşınması v.s. gibi bir çok geçirdiği ve eklenen aracın doğal yapısı ile Bitcoin de olması geleceğin para birimi olmaya neden aday olduğunun ispatıdır.
Link : books.google.com.tr/...
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SEO-Uzmanı 1 yıl
biz bunu aylar öncesinde yazmıştık :)
ve daha sonra ne olacağını da yazayım bare
tüm devletler kendi sanal kripto para birimini çıkartacak
amerikan doları bu sanal kripto para anlamıyla
şu an balonu sönen markalardan birine oldukça ciddi bir kağıt parayı
sanallaştıracak bu şekilde var olan sistemi üzerinden
amerikan egomanyası çalışmaya devam edecek !
çünkü amerikan sistemine hizmet edecek
transferi hızlı ve iz bırakmadan çalışan
fazla bir alternatif sistemi yok !!
zaten 3. dünya savaşı bu yüzden çıkarsa çıkar !
birde bunu din adıyla din maskesiyle yapacaklar !!!
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LambayaFunfDe 1 yıl
patlıcak patlıcak...
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Nevfel 1 yıl
Çin yasakladı mı kapanır, sıkıysa kapatmasın direk idam. Bitcoin biter mi zor. Jp morgan laf atar ama alttan farklı şirketiyle toplar.
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kaazto28 1 yıl
Patlamadı gitti.
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mehmetgirgin 1 yıl
Bitcoin in en önemli özelliği devletlerden bağımsız olması değil mi Çin nasıl yasaklıyor?
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DH Specialist 1 yıl mehmetgirgin
Çin sadece kendi ülkesinde alım satım yapılan borsaların kapatılmasını istiyor. Büyük ihtimalle belli şartları sağladıklarında tekrardan açılacaklar. Bitcoin hala sorunsuz olarak işlevine devam ediyor. Bitcoini yasaklamış olsaydılar bile bu bitcoine zarar veremez.
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Mete Can Karahasan 1 yıl mehmetgirgin
mehmetgirgin
Bitcoin in en önemli özelliği devletlerden bağımsız olması değil mi Çin nasıl yasaklıyor?

Biz de yasakladık, haberi çıkmadı mı? Bunların yasaklanması lazım, karşılıksız para basıldığı sürece isterse altın borsası olsun, yürümez.
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gorkem2626 1 yıl
Dün dipten girip yukarda satanlar 4 bin lira mi kazandı ben mi yanlış anladım. 😱
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