Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar

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Geçtiğimiz hafta, bu ayın başında ICO faaliyetlerini yasaklayan Çin'in ülkedeki bitcoin ticaretini de tamamen sonlandırmak istediği iddia edilmişti. Bu iddialar Çinli yetkililer ve ülkenin önde gelen bitcoin borsaları tarafından doğrulanmasa da dünyanın en köklü bitcoin borsası olan ve Çin'deki bitcoin ticaretinin büyük bir kısmını üstlenen BTCC, perşembe günü yaptığı açıklamayla 30 Eylül'den itibaren bitcoin ticareti operasyonunu sonlandıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ülkedeki diğer kripto para borsaları da yakın zamanda bitcoin ticaretinin sona ereceğini açıkladı.





Peş Peşe Açıklamalar

BTCC'nin açıklamasının ardından benzer bir karar ilk olarak ViaBTC'den geldi. Resmi sitesi üzerinden açıklama yapan borsa, 30 Eylül'den itibaren Çin'de faaliyet gösteren web sitesini kapatacağını duyururken bu tarihe kadar kripto para işlemlerinin tamamlanacağını ve madenci havuzu ile bulut servisinin bu karardan etkilenmeyeceğini açıkladı. ViaBTC kararın alınmasında Çin Merkez Bankası ve bazı devlet kurumların etkili olduğunu belirtti. ViaBTC'den kısa bir süre sonra yine aynı nedenlerle bitcoin ticaretine son vereceğini açıklayan Çinli bitcoin borsası Yunbi ise daha yakın bir tarihi işaret etti. Borsa önümüzdeki cuma gününden(20 Eylül) itibaren Çin'de bitcoin ticaretine izin vermeyecek.





Bu açıklamaların ardından gözler BTCC ile birlikte Çin'in en büyük üç bitcoin borsasını oluşturan OkCoin ve Huobi'ye çevrildi. Daha önce pek çok kez açıklama yapan bu iki borsa, yetkililerden kendilerine bitcoin ticaretini sonlandırma yönünde bir emir gelmediğini belirtmişti ancak Yunbi'nin açıklamasından sadece bir saat sonra Huobi ve OkCoin de benzer bir duyuru yaptı. Neredeyse birebir aynı açıklamalar yapan Huobi ve OkCoin, 30 Eylül tarihine kadar bitcoin ticaretini sonlandırmayla ilgili gerekli bilgilerin açıklanacağını belirtirken 31 Ekim'e kadarın sürecin kademeli olarak işleyeceğini belirtti.





Yuan ile Bitcoin Alma Devri Kapanıyor

Tabi BTCC, Huobi ve OkCoin'in açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla Çin merkezli ve dünya genelinde hizmet sunan borsalar yuan dışındaki para birimleriyle bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin alım/satım faaliyetlerine devam edebilecek ancak yetkililerin ülkedeki para politikasını düzenlemek için aldığı düşünülen karar sonrasında yuan ile kripto para ticareti yapmak tamamen yasaklanıyor. Bu da ülkedeki küçük kripto para borsaları için faaliyetlerine son vermek anlamına geliyor.





Tabi ülkedeki önemli kripto para borsaları Çin dışında, dünya genelinde hizmet sunmaya devam edecek olsa da dünya genelindeki bitcoin ticaret faaliyetlerinin yüzde 23 gibi önemli bir kısmının Çin'de gerçekleşmesi kripto para birimleri için önemli bir tehlike doğuruyor. Borsaların peş peşe bitcoin ticaretini sonlandırma kararı almasının ardından bitcoinin değer kaybederek uzun bir sürenin ardından ilk kez 3000$'ın altında bir değere düşmesi de bu durumun en büyük göstergesi.





Tekrar Değer Kazandı

Bununla birlikte Çin'deki borsaların gerekli düzenlemeleri yapıp tekrardan faaliyetlerine başlayacaklarını düşünenler de var. Henüz bu konular belirsizliği koruyor ve bitcoinin hem Çin hem de dünyadaki geleceğinden endişe duyuluyor. Bitcoinin değeri ise borsa kapanma kararları sonrasında düşüş gösterse de birkaç saat içinde tekrar yükseldi ve şu sıralar 3600-3700$ seviyelerinde.

https://techcrunch.com/2017/09/15/chinas-three-largest-bitcoin-exchanges-will-all-stop-offering-local-trading/