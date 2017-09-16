Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden Tencent'in bu yılın başında popüler müzik platformu Spotify'ı satın almak için girişimde bulunduğu iddia ediliyor.
1 yıl
3b
1
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

140 milyonu aşan aktif kullanıcı kitlesi ve müzik hizmeti için her ay ödeme yapan 60 milyondan fazla müşteriye sahip olan Spotify, şüphesiz son zamanların en popüler müzik platformu. Geçtiğimiz aylarda platforma yeni kazanç kapıları sağlayan ve plak şirketleriyle çeşitli anlaşmalar yapan şirketin yakın bir zamanda halka arz edileceği tahmin ediliyor ancak son iddialara göre bu yılın başında şirketi satın almak için önemli bir teklif sunulmuş. Teklifi sunan ise 380 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Çinli teknoloji devi Tencent.



 

TechCrunch tarafından ortaya atılan iddiaya göre Tencetn; Çin ve Asya pazarındaki müzik işini genişletmek ve diğer pazarlarda da önemli bir müzik platformu yönetmek adına Spotify satın almak istemiş. İki şirketin bu yılın başında pazarlık masasına otururken Tencent'in önerdiği miktarın ne olduğu(hatta görüşmenin o aşamaya gelip gelmediği) bilinmiyor. 11 yıl önce faaliyetlere başlayan ve şu anda 13 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan Spotify'ın gelecekteki halka arz işlemlerini düşünerek satın almaya sıcak bakmadığı tahmin ediliyor. Her ay müzik hizmeti için ödeme yapan 27 milyon müşteriye sahip olan Apple Müzik'in bir numaralı rakibi olan Spotify, bu amaç uğrunda çok ciddi bir miktarı elinin tersiyle itmiş olabilir.


Küresel Pazara Girmek İstiyor 

Tabi Spotify'ın hanesinde yazılı olan tüm olumlu verilerin yanı sıra faaliyet gösterdiği pazarlar da Tencent için büyük önem taşıyor. Halihazırda 600 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan QQ Music, Kugou ve Kuwo platformlarının sahibi olan Tencent, Asya pazarında son derece güçlü ancak Tencent, küresel pazarda da boy göstermek istiyor. 60'dan fazla ülkede hizmet sunan Spotify ise Çin pazarında yer almıyor. Güneydoğu Asya'da önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan Spotify, Tencent tarafından işletilen müzik servisi Joox ile rekabet halinde.


Tencent Spotify'a küresel müzik hizmetini baştan aşağı değiştirebilecek bir teklif sunmuş olsa da Spotify'ı satın almak isteyen tek şirket değil. Daha önce Google da Spotify'ı satın almak için girişimde bulunmuştu. Yaptığı satın almalar ile bazı küçük şirketleri bünyesine katan Spotify ise geçtiğimiz yıl, SpundCloud'u satın almak istediğini açıklamıştı. 


https://techcrunch.com/2017/09/15/spotify-tencent/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
High Sierra 1 yıl
İyi yapmış sonu Skype Whatsapp Viber ve Instagram gibi olurdu.
Üç büyüğü (moto, Nokia, ericsson) kaybettik zaten akıllı telefon pazarında.
Yaşardı ama herkes eski haline özlemle bakarak kullanırdı.
Zaten Snapchat ve Spotify kadar akıllı firmalar bulunamaz daha da piyasada. Spiegel eğer ciddi ciddi Snap i satsaydı şirket bugünkü değerine ulaşamadan Facebook kuklası hale gelecekti ama Twitter ile Snapchat Spotify ve Shazam in bir araya gelip büyük şirketlere karşı mücadeleye girmesi de ayrı hoş olurdu. Çünkü kendi başlarına ettikleri mücadele bir yerden sonra aşırı yoruyor (tıpkı Insta ve whatsapp ile facebook'un snapchat'in önünü kesmesi gibi).
Soundcloud da umarım satılmak yerine yardım vs alır da kimsenin kuklası olmaz. Çünkü bu tekel şirketlerin küçük ve gelişme potansiyeli gösteren şirketleri yutmak kadar büyük zevk veren bir şey daha yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HatimİndirenSteveJOBS 1 yıl
Çok mantıklı bir karar vermiş. Halka arz önemli birşey para açısından. Şu anda rakibi de yok tek el gibi birşey zaten Spotify, uzun süre zarfında da Apple Music'in önünde olacağını düşünüyorum. Doğru hareket.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl GoPro Hero6 sızdırıldı 1 yıl Alzheimerı 10 yıl önceden tespit eden yapay zeka 1 yıl 1400 ışık yılı uzaklıktaki bu gezegen ışığı neredeyse hiç yansıtmıyor "Simsiyah Dünya" 1 yıl Apple A11 Bionic yonga seti üç yılda geliştirildi 1 yıl Star Trek: Discovery 25 Eylül'de başlıyor 1 yıl Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir 1 yıl Instagram ses tercihinizi uygulamayı kapatana kadar aklında tutacak 1 yıl BTK'dan Mavi Balina oyunu uyarısı 1 yıl Afrika'ya özel elektrikli otomobil:aCar 1 yıl 32 çekirdekli AMD Ryzen Threadripper işlemcisi ihtimali doğdu 1 yıl PAL-V'nin uçan arabası dünya turuna çıkacak 1 yıl Steelseries ve Targus oyuncu sırt çantası geliştirdi 1 yıl Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti] 1 yıl Game of Thrones finali için birden fazla son hazırlanıyor 1 yıl Birleşmiş Milletler internet raporunu paylaştı: 3.9 milyar insanın internet erişimi yok 1 yıl Ülkemizdeki mültecilere ücretsiz kod eğitimi verilecek 1 yıl Corsair’den hız canavarı Vengeance DDR4 bellekler 1 yıl Gmail'in Android uygulamasına şifre değiştirme özelliği geldi 1 yıl Çinli bitcoin borsalarından peş peşe açıklamalar: Bitcoin ticaretini sonlandırıyorlar 1 yıl iPhone’u hızlı şarj etmek için 330 TL’lik aksesuar almanız gerekiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış Sonraki Parrot Mambo FPV ile kuş bakışı uçuş deneyimi 1 yıl Milyarlarca Bluetooth’lu cihaz tehlikede 1 yıl Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı 1 yıl HP yazıcılarda üçüncü taraf kartuşlara yine yasak 1 yıl 20 yıllık uzay macerasının sonu geldi: Cassini artık Satürn'ün bir "parçası" 1 yıl Nike otomatik satın alma botlarına savaş açtı 1 yıl MediaMarkt’ta okula dönüş fırsatları 1 yıl Chrome otomatik oynatılan videoları durduracak 1 yıl İnsan beyni ilk kez internete bağlandı 1 yıl Windows 10’un gizlilik ayarları geliştirilecek 1 yıl Toyota'nın uçan otomobil hayaline bir adım kaldı 1 yıl Face ID fırsata dönüştü: iPhone X için yüz maskesi satılıyor 1 yıl Amazon'un meşhur patentini artık diğer şirketler de kullanabilir 1 yıl Galaxy Note 8'e 4K çözünürlükte 60 kare/saniye video çekim özelliği gelebilir 1 yıl Yerli oyuncu koltuğu "Xdrive'ın hikayesi" 1 yıl Google, Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacak 1 yıl Sanatsal Pinball oyunu “INKS” App Store’da ücretsiz 1 yıl Daimler'den süper hızlı elektrikli araç şarjı yatırımı 1 yıl iPhone 8, ülkemizde bazı noktalarda ön siparişe açıldı 1 yıl Casper'da her öğrenciye uygun bir bilgisayar var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim