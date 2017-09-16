Çinli teknoloji devi, Spotify'ı satın almaya çalışmış

140 milyonu aşan aktif kullanıcı kitlesi ve müzik hizmeti için her ay ödeme yapan 60 milyondan fazla müşteriye sahip olan Spotify, şüphesiz son zamanların en popüler müzik platformu. Geçtiğimiz aylarda platforma yeni kazanç kapıları sağlayan ve plak şirketleriyle çeşitli anlaşmalar yapan şirketin yakın bir zamanda halka arz edileceği tahmin ediliyor ancak son iddialara göre bu yılın başında şirketi satın almak için önemli bir teklif sunulmuş. Teklifi sunan ise 380 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Çinli teknoloji devi Tencent.









TechCrunch tarafından ortaya atılan iddiaya göre Tencetn; Çin ve Asya pazarındaki müzik işini genişletmek ve diğer pazarlarda da önemli bir müzik platformu yönetmek adına Spotify satın almak istemiş. İki şirketin bu yılın başında pazarlık masasına otururken Tencent'in önerdiği miktarın ne olduğu(hatta görüşmenin o aşamaya gelip gelmediği) bilinmiyor. 11 yıl önce faaliyetlere başlayan ve şu anda 13 milyar dolar civarında piyasa değerine sahip olan Spotify'ın gelecekteki halka arz işlemlerini düşünerek satın almaya sıcak bakmadığı tahmin ediliyor. Her ay müzik hizmeti için ödeme yapan 27 milyon müşteriye sahip olan Apple Müzik'in bir numaralı rakibi olan Spotify, bu amaç uğrunda çok ciddi bir miktarı elinin tersiyle itmiş olabilir.





Küresel Pazara Girmek İstiyor

Tabi Spotify'ın hanesinde yazılı olan tüm olumlu verilerin yanı sıra faaliyet gösterdiği pazarlar da Tencent için büyük önem taşıyor. Halihazırda 600 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan QQ Music, Kugou ve Kuwo platformlarının sahibi olan Tencent, Asya pazarında son derece güçlü ancak Tencent, küresel pazarda da boy göstermek istiyor. 60'dan fazla ülkede hizmet sunan Spotify ise Çin pazarında yer almıyor. Güneydoğu Asya'da önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan Spotify, Tencent tarafından işletilen müzik servisi Joox ile rekabet halinde.





Tencent Spotify'a küresel müzik hizmetini baştan aşağı değiştirebilecek bir teklif sunmuş olsa da Spotify'ı satın almak isteyen tek şirket değil. Daha önce Google da Spotify'ı satın almak için girişimde bulunmuştu. Yaptığı satın almalar ile bazı küçük şirketleri bünyesine katan Spotify ise geçtiğimiz yıl, SpundCloud'u satın almak istediğini açıklamıştı.

https://techcrunch.com/2017/09/15/spotify-tencent/