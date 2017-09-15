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Google, Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet, bir süredir görüşmeler yaptığı yolculuk paylaşım uygulaması ve otonom araç geliştiricisi Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google, Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapacak
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Google çatı şirketi olan Alphabet, otonom araç geliştirmeye ağırlık veren ve aynı zamanda yolculuk paylaşım uygulaması olan Lyft ile bir süredir yatırım görüşmeleri yapmaktaydı. Halihazırda Uber'in yatırımcıları arasında olan Alphabet'in; özellikle Amerikan pazarında Uber'in en büyük rakibi olarak değerlendirilen Lyft ile görüşmelere başlaması, Uber'de son dönemde yaşanan skandallar ve CEO değişiminin ardından, Alpahbet'in yatırım politikasını Lyft'e kaydıracağı yönünde yorumlanmıştı. Bloomberg'ün haberi ise bu yorumları doğrular nitelikte.


1 Milyar Dolarlık Yatırım Hazırlığı 

Bloomberg'ün konuya yakın kişilere dayandırdığı iddiasına göre Alphabet, şirket CEO'su Larry Page'in de büyük çabasıyla Lyft'e 1 milyar dolarlık yatırım yapmaya karar verdi. Son olarak geçtiğimiz nisan ayında 600 milyon dolarlık yatırım ile değerini 7.5 milyar dolara çıkaran Lyft'e yönelik bu yatırımın Google veya Alphabet'in özel yatırım kolu olan CapitalG'den geleceği tahmin ediliyor. Bu yatırım ile uluslararası arenada boy göstermeye başladıkça finansal sorunlarla karşılaşan Lyft'in bu yatırımla birlikte uluslararası pazarda rekabet gücünü artırabileceği düşünülüyor.


İki şirketten de henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil ancak yatırım gerçekleştiği takdirde Lyft'in bağımsızlığının da güçleneceği söylenebilir. Alphabet geçtiğimiz yıl Lyft'i satın almak için masaya oturmuş ancak satış gerçekleşmemişti. Yapılması beklenen yatırım ile Alphabet, doğrudan şirketi satın alıp Uber'le rekabet haline girmekten ziyade son zamanlarda pazarlama ve indirim kampanyalarıyla bir adım öne çıkan Lyft'i maddi açıdan destekleme yoluna gidecek.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-14/alphabet-is-said-to-consider-lyft-investment-of-about-1-billion Yorum Yaz
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