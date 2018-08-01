Tesla'nın büyüme stratejisi Amazon'u andırıyor

Elektrikli otomobilleri geniş kitleler için ulaşılabilir bir araç haline getirmeyi planlayan Tesla, son zamanlarda Model 3 ile öne çıksa da bilindiği üzere sadece bir otomobil şirketi değil. 2016 yılında SolarCity'i satın alan şirket otomobil dünyasına getirdiği hareketliliğin bir benzerini de enerji sektöründe yaratmak istiyor. Şebekeye bağlı olmayan enerji çözümleri geliştiren Clear Blue Technologies şirketinin CEO'su Miriam Tuerk'e göre halihazırda Powerwall isimli ürünüyle konutlarda enerji dönüşümünü başlatan şirketin bu hamlesi yıllar önce Amazon'un yaptığı hamlelere benziyor.

Yenilikçi bir yaklaşımla geleneksel anlayışı yıktı

Amazon'un bundan yaklaşık 20 yıl önce geleneksel perakendecilik anlayışına karşılık e-ticaret kavramını markalaştırdığını ve ticaret sektörünü yeni bir yaklaşımla yıktığını belirten Miriam Tuerk, daha sonrasında ise internet dünyasının önemli altyapılarından veri hizmetlerine odaklandığını vurguluyor. Böylece Amazon hem veri hizmetlerindeki yetenekleri ile e-ticaret işini büyüttü hem de yeni bir sektörden pay almaya başladı. Tuerk'e göre Amazon'un, Amazon Web Services(AWS) hizmetiyle pazar lideri haline gelmesinde bir altyapı hizmeti olan veri hizmetlerine yatırım yapma hamlesi oldukça büyük öneme sahip.

Miriam Tuerk, Amazon'un ticaret sektöründeki ilk faaliyetini Tesla'nın otomobil sektöründeki çalışmalarına benzetiyor. Tesla zaten mevcut olan elektrikli otomobil anlayışını benzinli/dizel otomobillere kıyasla pahalı olsa da lüks ve daha güçlü bir yapıyla markalaştırdı. Şirket şimdi ise Model 3 ile bir dönem ulaşmanın neredeyse imkansız olduğu elektrikli otomobilleri geniş kitleler tarafından ulaşılabilir bir hale getiriyor. Yani Tesla yeni bir yaklaşımla geleneksel otomobil sektörüne darbe vurdu.

Geniş kitlelere ulaşması önemli

''Bu ürünler geniş kitlelere ulaşacak kadar uygun fiyatlı olacak mı?'' sorusunu yanıtlamak gerekiyor. Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı evet. Geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı tarafından Tesla'nın ikinci hamlesi ise enerji sektörüne yönelik. Geleneksel enerji sektörünü değiştirmek isteyen Tesla; merkezi olmayan, sürdürülebilir enerji hizmeti sunmak istiyor. Bunun için SolarCity'i satın alarak güneş enerjisine yani bir altyapı hizmetine yatırım yapan şirket; Powerwall ve Solar Roof gibi ürünlerle Tesla'dan önce de varolan bir anlayışı markalaştırıp geniş kitlelere ulaştırmanın peşinde. Tabi bu noktadasorusunu yanıtlamak gerekiyor. Elon Musk'a göre bu sorunun cevabı evet. Geçtiğimiz haftalarda bir kullanıcı tarafından paylaşılan rakamlar Solar Roof ve Powerwall'ın başarılı bir performans gösterdiğini ve fiyatını hakettiğini ortaya çıkarmıştı. Böylece Elon Musk'ın beklentisinin gerçeğe dönüşmesi olası görünüyor.

Tabi Tesla'nın enerji sektörünü değiştirmesi için neredeyse tekel haline gelmiş ve merkezi bir yapı üzerinden işlerini yürüten enerji şirketleriyle karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz. Amazon'un yaptığı gibi Tesla'nın bu yeni sektörde ciddi bir pazar payı alıp alamayacağı ise şu an için belirsiz.

https://cleantechnica.com/2018/07/30/teslas-business-model-more-similar-to-amazons-than-you-think/