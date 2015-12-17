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Çinli şirketin "amfibi" iHA modeli ilk uçuşunu yaptı

Deniz üzerine iniş kalkış yapabilen insansız hava araçları için çalışmalar sürüyor. Çinli şirketin gerçekleştirdiği başarılı test, yakın zamanda bu ürünlerin sayısının artabileceğine işaret ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çinli şirketin

Son dönemde daha çok drone modelleri hakkında konuluyor ancak iHA yani insansız hava araçlarının da gelişimi sürmeye devam ediyor. Bu geliştirme sürecinde aktif olarak rol alan Çinli şirket Vita Smart Systems, U560 kod adlı amfibi hava aracıyla önemli bir kilometre taşını geride bırakıyor.
Çin merkezli gazete Liberation Daily News'den gelen habere göre Vita Smart Systems'in denizden iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı U560, ilk uçuş testlerini başarılı ile yerine getirmiş durumda. Jiangsu gölü üzerinde yapılan test sırasında yaklaşık 30 dakika boyunca havada kaldığı belirtilen araç, yaklaşık üç yıldır geliştiriliyor ve boyut olarak Cessna 172 ile Predator B'ye yakın bir seviyede bulunuyor.
6 Metre uzunluğa ve 12 metre kanat açıklığına sahip olan U560, %98 oranında karbon fiberden üretilen hafif gövdesiyle 150 kg yakıt alarak 2000 km menzile ulaşabiliyor Saatte maksimum 260km hıza çıkabilen hava aracı, taşıdığı uydu sistemleri ve kameraları yardımıyla da minimum insan girdisi ile hareket edebiliyor. Zorlu deniz şartlarında dahi kullanılabildiği söylenen U560, gereken itici gücü ise arka tarafına yerleştirilen pervaneli motoru ile sağlıyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden insansız hava aracı U560, özellikle deniz üzeri araştırma / tarama faaliyetleri için büyük bir gelecek potansiyeli vaadediyor.  
Çinli şirketin
 

http://www.popsci.com/amphibious-drone-makes-first-flight Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ylmzsngl 3 yıl
Böyle bir aracın ilerde geliştirmesi ile neler yapılmaz ki? Güvenlik amaçlı devriye faliyetleri ve hatta belki, posta ve kargo hizmetleri... Harika bişey.
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Seyrim 3 yıl
Yakın gelecekte gökyüzü bunlardan kaynayacak..
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