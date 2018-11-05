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Çinli teknoloji devi Tencent, akıllı gözlüklerini piyasaya sundu

Çin'in en büyük teknoloji şirketi Tencent, bu hafta kendi akıllı gözlüklerini piyasaya sürdü. Snapchat'in akıllı gözlüğü Spectacles ile benzerlik gösteren ürünün detayları haberimizde.
6 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması WeChat ile tanınan Çinli teknoloji devi Tencent, ABD merkezli sosyal medya firması Snap'ın akıllı gözlüğü ile çarpıcı bir benzerlik gösteren Weishi adlı akıllı gözlüğünü piyasaya sürdüğünü duyurdu.

11 Kasım'da satışa çıkacak

Shenzhen merkezli Tonot firması tarafından üretilen Tencent'in Weishi gözlükleri, ön kısmına eklenen bir fotoğraf makinesiyle kullanıcılara birinci şahıs perspektifinden video ve fotoğraf çekmelerine olanak sağlıyor. Özellikle sosyal medyada video paylaşan kullanıcıların ilgisini çekmesi beklenen ürün 11 Kasım'da satışa çıkacak.
Henüz fiyatı ile ilgili bir detayın verilmediği akıllı gözlükle, başta canlı yayın olmak üzere çeşitli video çekimlere imkan tanıyacak olan bir uygulamanın da App Store'da mevcut olduğu belirtiliyor. Tencent'in gözlüğün tasarımından ilham aldığı Snap'in en büyük yatırımcısı konumunda bulunuğunu ve şirkette yaklaşık yüzde 12 hisseye sahip olduğunu da belirtelim.

https://www.theverge.com/2018/11/2/18056582/tencent-smart-glasses-snap-spectacles Yorum Yaz
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El_domingo 6 ay
Su gozluk işini basit versiyonunu niye cıkarmazlar anlamıs değilim..dogru duzgun gorunteleme yapsın sesi iletsin telefona bağlansın yeter tabiki ucuz olması kaydıyla..yok gps yok hafıza ram vb.. gereksiz bi ton ozellik zira zaten ceptelefonunda bunların hepsi var..bi ton da fiyat yukeiltiyorlar hatta bir cerceve yap kamera,ekran hatta kulaklık kısmı moduler olsun..maliyeti daha da düşür..
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BlueDay_86 6 ay
Bana da bi akıllı klozet lazım
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sis651 6 ay BlueDay_86
Araştırın, var farklı modeller.
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Fenomenon 6 ay
snapchat'in zımbırtısına benziyor.
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AirSupport 6 ay
PubG için 3B gözlük yapsın daha çok satar.
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Y-ZiyA 6 ay
Sinemalarda satılan 3 tl lik gözlüklere mi benziyor bana mı öyle geldi
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