MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor

Kaybolan insanları bulma konusunda Drone'ların kullanılması yeni bir fikir değil. Ancak Drone'ların bu tip çalışmalar için kullanılmaları alternatif çözümlere göre daha basit olsa da, bazı durumlarda işe yarayamayabiliyor. Özellikle GPS sinyallerinin olmadığı alanlarda.

GPS yerine LIDAR kullanılıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları GPS sinyalinin yok olduğu ormanlık veya dağlık alanlar için Drone destekli yeni bir arama kurtarma çözümü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen Drone'lar GPS ihtiyacı duymadan çalışabiliyor ve herhangi bir bölgeyi LIDAR kullanarak haritalandırabiliyor.

http://news.mit.edu/2018/fleets-drones-help-searches-lost-hikers-1102

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Hedef bölgeninoluşturulduğu bu yeni teknolojide, Drone'ların istenilen bölgeyi eksiksiz olarakbelirtiliyor. Ancak bu yeni arama kurtarma sistemindeyapılamıyor ve bunun için bir istasyonun kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. MIT bu durumun üstesinden gelmek için de Drone'larınhaberleşebilecekleri bir sistem kuracaklarını ifade ettiler.