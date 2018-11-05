MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Kaybolan insanları bulma konusunda Drone'ların kullanılması yeni bir fikir değil. Ancak Drone'ların bu tip çalışmalar için kullanılmaları alternatif çözümlere göre daha basit olsa da, bazı durumlarda işe yarayamayabiliyor. Özellikle GPS sinyallerinin olmadığı alanlarda.
GPS yerine LIDAR kullanılıyor
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları GPS sinyalinin yok olduğu ormanlık veya dağlık alanlar için Drone destekli yeni bir arama kurtarma çözümü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen Drone'lar GPS ihtiyacı duymadan çalışabiliyor ve herhangi bir bölgeyi LIDAR kullanarak haritalandırabiliyor.
Hedef bölgenin 2B haritasının oluşturulduğu bu yeni teknolojide, Drone'ların istenilen bölgeyi eksiksiz olarak tarayabildiği belirtiliyor. Ancak bu yeni arama kurtarma sisteminde harita birleştirme yapılamıyor ve bunun için bir istasyonun kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. MIT bu durumun üstesinden gelmek için de Drone'ların kendi aralarında haberleşebilecekleri bir sistem kuracaklarını ifade ettiler.
http://news.mit.edu/2018/fleets-drones-help-searches-lost-hikers-1102 Yorum Yaz Paylaş Tweetle