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MIT, arama kurtarma çalışmalarında kulanılabilecek Drone geliştiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), ormanlık ve dağlık alanda kaybolan insanların arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere özel Drone'lar geliştirdiğini açıkladı.
6 ay
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havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kaybolan insanları bulma konusunda Drone'ların kullanılması yeni bir fikir değil. Ancak Drone'ların bu tip çalışmalar için kullanılmaları alternatif çözümlere göre daha basit olsa da, bazı durumlarda işe yarayamayabiliyor. Özellikle GPS sinyallerinin olmadığı alanlarda.

GPS yerine LIDAR kullanılıyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları GPS sinyalinin yok olduğu ormanlık veya dağlık alanlar için Drone destekli yeni bir arama kurtarma çözümü geliştirdiklerini açıkladı. Yeni geliştirilen Drone'lar GPS ihtiyacı duymadan çalışabiliyor ve herhangi bir bölgeyi LIDAR kullanarak haritalandırabiliyor. 

Hedef bölgenin 2B haritasının oluşturulduğu bu yeni teknolojide, Drone'ların istenilen bölgeyi eksiksiz olarak tarayabildiği belirtiliyor. Ancak bu yeni arama kurtarma sisteminde harita birleştirme yapılamıyor ve bunun için bir istasyonun kurulmasına ihtiyaç duyuluyor. MIT bu durumun üstesinden gelmek için de Drone'ların kendi aralarında haberleşebilecekleri bir sistem kuracaklarını ifade ettiler.

http://news.mit.edu/2018/fleets-drones-help-searches-lost-hikers-1102 Yorum Yaz
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fhrstw 6 ay
Mit gerçekten çok saygı değer bir kuruluş keşke bizde de bir adet böyle kuruluş olsa yeminle bak 3033 vizyonumuza 2023te ulaşırız. Hayır şurdan adam başı 5 milyon dolar verip 8-10 hoca getirsek para değil yani kurulur üniversitede kurulur enstitü de kurulur ama işte istek yok ver o hocalara orada aldığının 5-10 katını getir şuraya çağ atlayalım. Ya da saraylar hanlar yapıp orta çağ geleneklerini devam ettirelim.
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Ulfast 6 ay
Ben de bizim MIT sandım. Bizimkinin kurtarma ile pek işi olmaz, genelde dalavereyle işi.
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Y-ZiyA 6 ay
Ben haberi ilk gördüğümde Milli İstihbarat Teşkilatımızla ne alakası var dedim :)
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