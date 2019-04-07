Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda

Vatandaşlarını tüm detaylarına kadar takip etmekten çekinmeyen Çin hükümeti, bunu daha verimli halde gerçekleştirmek için teknolojiden de sürekli olarak faydalanıyor. Yakın zamanlarda arabalara RFID çipleri takarak, yüz tanıyan güneş gözlüklerini sunarak ve öğrenciler için konum takibi yapan üniformaları zorunlu hâle getirerek haberlere konu olan ülke, şimdi de sokak temizliği çalışanlarına GPS özellikli bir bileklik takmayı zorunlu hâle getirdi.

“Çalışmaya devam edin” şeklinde bir sesli uyarı da yapıyordu. 3 Nisan’da ilk olarak yapılan haberde Nanjing, Çin’de çalışanların bu konum takibi yapan bileklikleri takmasının zorunlu olduğu dile getirildi. Bu bileklikler konum takibi yapmanın yanında, eğer çalışan 20 dakikadan fazla sabit durursaşeklinde bir sesli uyarı da yapıyordu.

Bir gün sonra çıkan South China Morning Post raporuna göre halkın baskısı temizlik şirketinin donanımı bir miktar geri çekmesini sağladı. Geri çekmekten kasıt maalesef bileklikleri geri toplamak değil, sesli uyarıyı kapatmak oldu.

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Bu sonuç halkı memnun edecek mi, yoksa firma bu uygulamasını geri çekmek zorunda mı kalacak birlikte göreceğiz.

Bu sonuç halkı memnun edecek mi, yoksa firma bu uygulamasını geri çekmek zorunda mı kalacak birlikte göreceğiz.