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Çinli temizlik işçileri artık konum takibi ve sesli uyarı yapan akıllı bileklikler takmak zorunda

Çin'in vatandaşlarını gittikçe daha fazla ve özel yerlerde takip etmesi, sokak temizlikçilerine de ulaştı. Çalışanlar artık GPS özellikli bileklikler takmak zorunda.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Vatandaşlarını tüm detaylarına kadar takip etmekten çekinmeyen Çin hükümeti, bunu daha verimli halde gerçekleştirmek için teknolojiden de sürekli olarak faydalanıyor. Yakın zamanlarda arabalara RFID çipleri takarak, yüz tanıyan güneş gözlüklerini sunarak ve öğrenciler için konum takibi yapan üniformaları zorunlu hâle getirerek haberlere konu olan ülke, şimdi de sokak temizliği çalışanlarına GPS özellikli bir bileklik takmayı zorunlu hâle getirdi.
3 Nisan’da ilk olarak yapılan haberde Nanjing, Çin’de çalışanların bu konum takibi yapan bileklikleri takmasının zorunlu olduğu dile getirildi. Bu bileklikler konum takibi yapmanın yanında, eğer çalışan 20 dakikadan fazla sabit durursa “Çalışmaya devam edin” şeklinde bir sesli uyarı da yapıyordu.
Bir gün sonra çıkan South China Morning Post raporuna göre halkın baskısı temizlik şirketinin donanımı bir miktar geri çekmesini sağladı. Geri çekmekten kasıt maalesef bileklikleri geri toplamak değil, sesli uyarıyı kapatmak oldu.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch yine hayat kurtarmasıyla gündemde"
Bu sonuç halkı memnun edecek mi, yoksa firma bu uygulamasını geri çekmek zorunda mı kalacak birlikte göreceğiz.
 

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Vanished Man 1 ay en beğenilen
Şu çin dünya lideri olursa abdyi mumla ararız. Bunlarda insan hakları, başka milletlere saygı yok. Abd kötünün iyisi.
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Limonen 1 ay
Bunu Türkiye'de yapmak lazım ama işçilere değil ülkeyi yönetenlere
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Periah 1 ay
İnsan göstermelik olsa bile bir hoşgörü bir özgürlük sunar bunlar daha o inceliklerden bile anlamıyorlar ... Çinlilerin eline düşenlere aciyorum.
Tabi komünist sistemde bu distopyayi besliyor
İnsan göstermelik olsa bile bir hoşgörü bir özgürlük sunar bunlar daha o inceliklerden bile anlamıyorlar ... Çinlilerin eline düşenlere aciyorum.Tabi kom...
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HINATORY 1 ay
İşçi hakları,eylemleri, hatta bağımsızlık günlerini bile Tv'sinde yayınlatan Perinçek bakalım ne diyecek
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HiroRew 1 ay
Fabrikada bir işçinin çalışıp çalışmadığı takip edilmiyor mu? Zaten savsaklayamaz. Çalışma saatlerinde takipten ancak avantacı haytalar şikayet eder. İş bu; eğlence değil.
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DH Misafiri 1 ay
yerinde bir uygulama yakışır en kısa sürede bizede gelmeli, çok kişi gördüm sabah gider belediyeye imzayı atar süpürke ve malzemeleri alır, gelir bir evin bi tarafına koyar akşamda tekrar onları geri alır geri gider belediyeye.. maaşıda cukkalar, diğer emek verenlerde çalışırlar...
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Askaparta 1 ay
Çin kendini ne sanıyor insan şaşırıyor. Kimseden de ses yok özellikle Batılı insan sevicilerden. Gidişat iyi değil. Çina Malı ibaresi artık Çin Zorbalığı oldu.
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El_domingo 1 ay
en buyuk kole deposu olan çinde kureselleştikçe bu koleleri daha iyi nasıl kontrol ederiz hazırlıgı bunlar..çinin heryerinde yuz tanıma sistemleri ve yakında biyometrik çipler ile herkesi takip edecek...
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Hendrik Johannes Cruijff 1 ay
1.5 Milyar insan
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Karbon 12 1 ay
Eskiden kapitalizmin liberal ortama ihtiyacı olduğu, liberalizm ve kapitalizmin kardeş oldukları düşünülürdü. Oysa ki Çin kapitalizmin despotizmle çok çok daha iyi çalıştığını keşfetti.
Zaten Wall Street'ten itibaren bütün ayaklanmalar, kalkan neo-liberal tozun sebebi bu.
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Redunay 1 ay
Modern kölelik diye bir kavram, hizmet sektöründe çalışanlar modern kölelerdir. Garsonlar, güvenlikçiler, temizlikçiler, satış elemanları...hiç bir güvencen yok bu sektörde, aldığın maaş asgari ücret ve hiç bir geleceğinde yok.
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SEO-Uzmanı 1 ay
araç takip sisteminden sonra
bunu insanlara da uygulamalı !
en başta kamu personeli memurlara :)
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hamza5806 1 ay
Eskiden zenci kolelere forsalara vb insanlara nasil zincir takarlarsa simdide aynı sekil sanal zincirler takiliyor
Karnimizi doyurmak pahasina stresten yorgunluktan ölesiye çalışıyoruz
Hepimiz koleyiz farkinda bile degiliz
Cin dunya basat gucu oldugunda bu uygulamalar tum dunyaya yayılacak daha da köle olacağız
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