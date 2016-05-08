Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor

Son dönemde bilgisayar pazarının en gözde segmenti haline gelen oyuncu dizüstü bilgisayarları, tüketicilerden yoğun ilgi görüyor ve belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde olduğu için de iyi bir kar marjına sahip. Bugüne kadar belli başlı firmaların kaymağını yediği bu segmente, Çinli üreticiler akın etmeye hazırlanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, elde edilen yüksek kar marjları Çinli üreticilerin iştahını kabartmış durumda. Fiyat-performans dengesini iyi tutturma konusunda bir hayli tecrübeli olan Çinli üreticiler, bu tecrübesini oyuncu dizüstü segmentine de taşımak istiyor.

Akıllı telefon tarafından iyi hatırlayacağımız gibi, standart bir amiral gemi fiyatının neredeyse yarısına aynı donanımda Çinli bir amiral gemi modeli satın alınabiliyor. Bu nedenle, özellikle üst seviye fiyat segmentindeki akıllı telefon satışlarında büyük bir azalma görülmüştü.

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Oyuncu dizüstü segmentinde de muhtemelen benzer bir senaryo göreceğiz. Gerçi iyi bir oyun deneyimi için belirli bir donanım kombinasyonu hazırlamak şart. Bu da fiyatı ister istemez yukarı çekiyor. Bakalım Çinli üreticiler ne tür bir strateji izleyecek.

İlk etapta Haier, Hasee, Colorful ve RaBook firmalarının yıl içerisinde oyuncu dizüstü modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Her ne kadar ürünlerin çoğu Çin sınırları içerisinde kalsa da, ülkede oyuncu donanımlarına yönelik büyük bir ilgi söz konusu. Bu bakımdan müşteri sıkıntısı yaşanmayacaktır. Ayrıca Çin oyuncu dizüstü pazarının lideri durumundaki Lenovo, bu hareketlilikten muhtemelen en fazla etkilenecek firma konumunda.