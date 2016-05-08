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Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında başarılı işler yapan ve fiyat-performans çizgisinin nasıl olması gerektiğini herkese duyuran Çinli üreticiler, şimdi de oyuncu dizüstü segmentine giriyor.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli üreticiler, oyuncu dizüstü segmentine akın etmeye hazırlanıyor

Son dönemde bilgisayar pazarının en gözde segmenti haline gelen oyuncu dizüstü bilgisayarları, tüketicilerden yoğun ilgi görüyor ve belirli bir fiyat seviyesinin üzerinde olduğu için de iyi bir kar marjına sahip. Bugüne kadar belli başlı firmaların kaymağını yediği bu segmente, Çinli üreticiler akın etmeye hazırlanıyor.

Sektörden gelen bilgilere göre, elde edilen yüksek kar marjları Çinli üreticilerin iştahını kabartmış durumda. Fiyat-performans dengesini iyi tutturma konusunda bir hayli tecrübeli olan Çinli üreticiler, bu tecrübesini oyuncu dizüstü segmentine de taşımak istiyor.

Akıllı telefon tarafından iyi hatırlayacağımız gibi, standart bir amiral gemi fiyatının neredeyse yarısına aynı donanımda Çinli bir amiral gemi modeli satın alınabiliyor. Bu nedenle, özellikle üst seviye fiyat segmentindeki akıllı telefon satışlarında büyük bir azalma görülmüştü.

Ayrıca Bkz. "Apple, Çin’deki marka davasını kaybetti"

Oyuncu dizüstü segmentinde de muhtemelen benzer bir senaryo göreceğiz. Gerçi iyi bir oyun deneyimi için belirli bir donanım kombinasyonu hazırlamak şart. Bu da fiyatı ister istemez yukarı çekiyor. Bakalım Çinli üreticiler ne tür bir strateji izleyecek.

İlk etapta Haier, Hasee, Colorful ve RaBook firmalarının yıl içerisinde oyuncu dizüstü modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Her ne kadar ürünlerin çoğu Çin sınırları içerisinde kalsa da, ülkede oyuncu donanımlarına yönelik büyük bir ilgi söz konusu. Bu bakımdan müşteri sıkıntısı yaşanmayacaktır. Ayrıca Çin oyuncu dizüstü pazarının lideri durumundaki Lenovo, bu hareketlilikten muhtemelen en fazla etkilenecek firma konumunda. 

 

http://hexus.net/tech/news/laptop/92657-cheaper-gaming-laptops-chinese-makers-way/ Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
MSI ağlarken görüntülendi.
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Fenomenon 3 yıl eren1133
eren1133
Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.

Madem öyle neden laptop pazarında 1. değil???
1 Yanıt Yanıtla +15
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eren1133 3 yıl
Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.
3 Yanıt Yanıtla +11
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zehirlimadde 3 yıl
Ya oyuncu ya da mobil ürünlerin dönemi artık ara ürünler satılmıyor
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StarForce 3 yıl
Oyuncu laptopu hazırlamak öyle çakma Iphone yapmaya ya da celeron işlemcili laptop üreteye benzemez.
Soğutma, bileşen uyumluluğu, kasa kalitesi, ürün garanti servisi vs. gibi unsurların hepsinin en iyisi olması gerekiyor. Lenovo bile piyasaya çıkalı neredeyse 10 yıl olacak hala oyuncu bilgisayarında iyi konuma gelebilmiş değil.
3000-5000 TL verip iyi bir oyuncu bilgisayarı alacak adam çok da fazla ucuz mala bakmıyor kaliteli ve uzun süreli sorunsuz kullanacağı ürüne bakıyor. Sonuçta çinli ürünü de olsa o kasaya koyacağı Nvidia ekran kartı ve Intel işlemciden başkası olamaz. Bunlarında malietleri belli dolayısı ile çakma Ipone fiyatı gibi yarı fiyat olamayacağı kesin.
AYrıca haberde sadece Çin sınırları içinde satılacak diyor yazıyı tam okumadan Türkiyedeki fiyatlar da düşer diye umanların olması çok komik..
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DH Misafiri 3 yıl
Samsung 2014 yılında laptop satışını durdurdu. Laptop pazarına girmiyorlar
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DH Misafiri 3 yıl
Fenomenon
eren1133
Fenomenon
eren1133Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.
Madem öyle neden laptop pazarında 1. değil???
Merak etme kardeş.Laptop sektöründe de birinci olcak.o zaman görüşürüz.
Yav he he. Adamlar Avrupa pazarından çekildi, hala 1.olacak diyorsun. Fanboyları anlamak zor. Samsung büyük firma olduğu için her alanda 1. olacak diye bir kural mı var? Samsungun iş yaptığı ama 1.olmadı milyon tane sektör var. Yazıcı, fotoğraf kamera, mobil işlemci, smart tv, monitör, vs vs vs bunlarda iş yapıyor ama 1.değil. Senin Samsungda hissen var herhalde. Veya sıradan bir fanboysun

hislerimi dile getirmissin hatta az bile bırakmıssın..bazen böyle sırf marka takıntısı olan insanlara laf anlatmak güc oluyor. cunku sabit mantıkları kabullenmeyi reddiyor. Ne firmalar battı ne firmalar sürekli zarar halinde o yüzden telefon sekmentinde samsung bugun basarılı sayılsa bile yarın icin ne olacagı hic belli olmaz...ki zaten dedigin gibi samsungun basarısız olup cekildigi bir sürü platform var.en basit örnegi SONY .gecmisten beri tv nin kralı sayılırdı.adamlar önce pc mönitor pazarından cekildi sonrada sürekli iyi gitmeyen bir lcd pazarından resmen ayakta durmak icin savasıyorlar.Mobil kısmı deseniz sürekli zarar.herneyse kısaca sana tesekkur etmek ıcın yazmıstım az uzu oldu :D
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psicik96 3 yıl
1070M li laptopları 500 600 $ fiyattan sürerlerse tadından yenmez .
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errorinside 3 yıl
Samsung ile Çin ne alaka ya. Konu nerden nereye gelmiş.
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Seyrim 3 yıl
Rekabet iyidir.. Bizim cebimize yarar..
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1BilimAdamı 3 yıl
"çin malı" algısıyla bir halt yapabileceklerini sanmıyorum
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Neyinkafasi 3 yıl 1BilimAdamı
Fire_67

"çin malı" algısıyla bir halt yapabileceklerini sanmıyorum

Kaldımı sizden.Türkiye de durum böyle diye dünyadada böylemi sence.En basitinden xiaomi nin sahibi dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyor artık.adamlar sadece miui arayüzü ile ise başlamıştı telefon işine. Çinliler iyi bir soğutma f/p oranı yüksek donanımlarla oyuncu dizüstüleri getirirlerse bak ozaman neler oluyor.Merdiven altı ürünler ile gercek ürünleri karıstırmayın.sen bir oppoya xiaomiye huaweiye one plus a bunlar çin malı kesin dandiktir dersen millet biryerleriyle güler.pc sektörüdede aynısı olacak. foxconn örneğin 1 milyon kisinin çalıştığı bir fabrika,iphone üretim tesisi,pc bileşen üreticisi, daha sayayımmı?
Bu ürünleri almasanız bile,rekabet oluşturup fiyatları aşağı çekseler yeter.
1 Yanıt Yanıtla +1
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spenx01 3 yıl
eren1133
Fenomenon
eren1133Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.
Madem öyle neden laptop pazarında 1. değil???
Merak etme kardeş.Laptop sektöründe de birinci olcak.o zaman görüşürüz.

samsungda mı çalışıyosun? mesela samsung değil de başka bir marka aynı fiyata aynı şeyi çıkarsa üzülecen mi? fan kafası garip değil mi?
Yanıtla +6
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Master_Evil 3 yıl
fiyatı yüksek oluyor o yüzden marka seçerken insanlar 2 kere düşünüyor, adı sanı bilinmeyen markalar iş yapmaz bence
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gcb1903 3 yıl
eren1133
Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.

Samsung'un mobil pazar dışında rakip bırakmadığı başka bir alan var mı?
1 Yanıt Yanıtla +3
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eren1133 3 yıl gcb1903
gcb1903
eren1133
Samsung bu sektöre girse bi tane rakip bırakmaz.

Samsung'un mobil pazar dışında rakip bırakmadığı başka bir alan var mı?

Ssd,tv, panel,beyaz eşya,iş makineleri,binalar,gemi,espor takımı,futbol kulübü,spor takımları, vsvsvs......
1 Yanıt Yanıtla +9
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***Leopard*** 3 yıl
Hadi insallah,Tr de de kazikci olmayan distributorlerle boy gosterirler umarim
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AndaCakan 3 yıl ***Leopard***
***Leopard***
Hadi insallah,Tr de de kazikci olmayan distributorlerle boy gosterirler umarim

5 yıldır telefon pazarındalar ve daha bi tanesi türkiyeye getirmeye tenezzül etmedi gerçekten pclerin geleceğine inanıyo musun?
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