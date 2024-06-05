Thor’un çekici UPS oldu, kablosuz şarj da var

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Tam Boyutta Gör Computex 2024 fuarında adeta gövde gösterisi yapan Asus ROG markasının lansmanları arasında ilginç bir ürün de vardı. Thor’un çekicinden ilham alan ROG Mjolnir evrensel güç kaynağı oldukça fonksiyonel.

Asus ROG Mjolnir neler sunuyor?

Asus ROG Mjolnir taşınabilir bir güç kaynağı. Aynı çekiç gibi sapından tutarak taşıyabiliyorsunuz. 768Wh batarya kapasitesi ile GeForce RTX 4080 ekran kartlı bir sistemi 1 saat civarında besleyebiliyor. Kesintiler için 10ms hızlı enerji aktarım süresi var.

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4 adet AC güç soketi olan kasada USB Tip-C ve USB Tip-A girişleri yer alıyor. Portlar 100W enerji sağlarken Qi2 kablosuz şarj desteği de var. MagSafe ile Apple ürünleri de şarj edilebilirken sap kısmına tutturulan bir fener mevcut.

LCD ekran enerji istatistiklerini kullanıcıya sunarken güneş enerjisi ile de cihaz şarj olabiliyor. Lityum demir fosfat pil hücreleri sayesinde batarya daha verimli ve daha güvenli. Henüz Asus ROG Mjolnir için bir fiyat açıklanmadı.

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Asus ROG Mjolnir UPS tanıtıldı