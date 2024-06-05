Thor’un çekici UPS oldu, kablosuz şarj da var

Asus ROG Mjolnir neler sunuyor?
Asus ROG Mjolnir taşınabilir bir güç kaynağı. Aynı çekiç gibi sapından tutarak taşıyabiliyorsunuz. 768Wh batarya kapasitesi ile GeForce RTX 4080 ekran kartlı bir sistemi 1 saat civarında besleyebiliyor. Kesintiler için 10ms hızlı enerji aktarım süresi var.
4 adet AC güç soketi olan kasada USB Tip-C ve USB Tip-A girişleri yer alıyor. Portlar 100W enerji sağlarken Qi2 kablosuz şarj desteği de var. MagSafe ile Apple ürünleri de şarj edilebilirken sap kısmına tutturulan bir fener mevcut.
LCD ekran enerji istatistiklerini kullanıcıya sunarken güneş enerjisi ile de cihaz şarj olabiliyor. Lityum demir fosfat pil hücreleri sayesinde batarya daha verimli ve daha güvenli. Henüz Asus ROG Mjolnir için bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.