Çinlilerden akıllı saat modeli : Geak Watch





Mobil cihazlar başta olmak üzere pek çok elektronik kategorisinde başarılı işlere imza atan Çinli üreticiler, her kategoride sağlam bir rekabete giriyor. Akıllı gözlük haberlerinden sonra bu kez de bir akıllı saat ürünü gündeme geldi.





GEAK firmasının geliştirdiği GEAK Watch adlı akıllı saat özellikleri itibariyle akıllı telefonlardan benzer şeyleri miras almış ve rakiplerine oranla daha ileri seviyede.





Cihazda 1.55 inçlik tek katmanlı 240x240 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran yer alıyor. 1GHz saat hızında çalışan MIPS tabanlı JZ4774 işlemci 512MB RAM ile desteklenmiş. 4GB depolama kapasitesi, Android 4.1 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, FM radyo, ses dikte özelliği, 500mAh batarya, kısmi olarak suya dayanıklılık şeklindeki donanım 8mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış.





Cihaz uyku düzeni, kan basıncı, vücut ısısı, ruh hâli ve adım gibi pek çok yaşam etkinliğini ölçebiliyor ve bu açıdan da öne çıkıyor. Modelin ne kadar kullanım süresi sunduğu açıklanmamış.





Akıllı saat şimdilik sadece Çin'de 3 Temmuz'da satışa sunulacak ve fiyatı da yaklaşık 330$ olacak.

http://www.igeak.com/Product/Feature/186