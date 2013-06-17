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Çinlilerden akıllı saat modeli : Geak Watch

5 yıl
1,5b
1
30
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinlilerden akıllı saat modeli : Geak Watch

 Mobil cihazlar başta olmak üzere pek çok elektronik kategorisinde başarılı işlere imza atan Çinli üreticiler, her kategoride sağlam bir rekabete giriyor. Akıllı gözlük haberlerinden sonra bu kez de bir akıllı saat ürünü gündeme geldi.

GEAK firmasının geliştirdiği GEAK Watch adlı akıllı saat özellikleri itibariyle akıllı telefonlardan benzer şeyleri miras almış ve rakiplerine oranla daha ileri seviyede.

Cihazda 1.55 inçlik tek katmanlı 240x240 piksel çözünürlükte dokunmatik ekran yer alıyor. 1GHz saat hızında çalışan MIPS tabanlı JZ4774 işlemci 512MB RAM ile desteklenmiş. 4GB depolama kapasitesi, Android 4.1 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, WiFi, GPS, FM radyo, ses dikte özelliği, 500mAh batarya, kısmi olarak suya dayanıklılık şeklindeki donanım 8mm kalınlıktaki kasaya sığdırılmış.

Cihaz uyku düzeni, kan basıncı, vücut ısısı, ruh hâli ve adım gibi pek çok yaşam etkinliğini ölçebiliyor ve bu açıdan da öne çıkıyor. Modelin ne kadar kullanım süresi sunduğu açıklanmamış.

Akıllı saat şimdilik sadece Çin'de 3 Temmuz'da satışa sunulacak ve fiyatı da yaklaşık 330$ olacak.

http://www.igeak.com/Product/Feature/186 Yorum Yaz
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butze 5 yıl en beğenilen
tam bir f/p saati olmuş ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
seneye milletin kolunda normal saatler yerine bunlar olursa saşırmam
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junkiekral 5 yıl
tasarım on numara olmuş.wifi çok gereksiz 240x240 ekrandan nete girsen nolur.Ama adamlar yapıyor laf yok
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DoktorJames 5 yıl
Hiç güzel durmuyor hayatta 300$ vermem
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modifci 5 yıl
İleride herkes bunlardan kullanacak
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alp0007 5 yıl
Ben beğendim, teknolojik saatlerin gelecekte önemli olacağını düşünüyorum.
Hayırlısı.
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grafman09 5 yıl
Çine giden patronum, oradaki iş yaptığı promosyon ürünleri işi yapan fabrikasının çalışma şartlarını görmüş, 45 gün çalışıyor işçi, orda yatıp orada yemek yiyor, bu sürede molalar dışında izinleri yok.. 45 günün sonunda 10 yada 15 gün ailesinin yanına gidiyor.. Türkiyedeki çalışma şartları ile büyük firmalar size mallarını ürettirmez.. Yalnız bir gerçek var, azda kazansalar, herkese göre çalışacak bir iş buluyorlar.. O kadar nüfusu idare etmek kolay olmasa gerek..
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quatronic 5 yıl
????? diye yazmislar birde :) (askeri malzeme kalitesi seviyesinde)
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booozy 5 yıl
tabletin tahtı inmez.
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Carfreak 5 yıl
Hala çok saçma geliyor bana bu saatler. Hele ki o fiyatı görünce ohoo ne Seikolar alınır o paraya.
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baysan240 5 yıl
kımyasal

baysan240
kımyasal
baysan240lan bişeydende eksik kalın yaw amerikada yeni mezar yapsalar bunlar bizde harız gömülmüşü var diyecekler. ama oh olsun ucuz işçilik diye diye her haltı orada üretirsen böyle olur tabi.
Dünyada neler oluyor haberin yok,ama sazan gibi bilmediğin konulara yorum yapabiliyorsun.
söylede öğrenelim cahilliğimi bağışla paşa
Oku araştır.Koskoca dünya ülkeleri çin,tayvan,hindistan gibi ülkelere neden ürünlerini yaptırıyor.


boş boş konuşma çini çin yapan öncelikle amerikan sermayesidir büyük amerikan menşeli firmalardır üç beş asyalı telefon üreticisi çin ekosistemi için genel anlamda çok birşey ifade etmez neden tercih ettikleri zaten mesajımda yazıyor UCUZ İŞCİLİK !!! eğer bilgin yoksa fikrinde olmasın burada ona buna klavye erkekliği yapma !
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Umutcan 5 yıl
Şu saatte bile android 4.1 var, bazı çift çekirdekli android telefonlarda yok.
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