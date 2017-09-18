Çipli kimlik üretimi hızlanacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çipli kimlik kartlarının dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güner, yakın zamanda yeni makinenin sisteme ekleneceğinin ve başvuruların aynı gün içerisinde sonuçlandırılacağının müjdesini verdi.

Güner, yaptığı açıklamada "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." dedi.

Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."

Sinan Güner son olarak çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığı bilgisini paylaşarak sözlerini tamamladı.

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