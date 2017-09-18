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Çipli kimlik üretimi hızlanacak

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, çipli kartlar ile yenileniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner kartların yenilenme süreci ile ilgili güncel durum hakkında bilgi verdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çipli kimlik üretimi hızlanacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, çipli kimlik kartlarının dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güner, yakın zamanda yeni makinenin sisteme ekleneceğinin ve başvuruların aynı gün içerisinde sonuçlandırılacağının müjdesini verdi.
Güner, yaptığı açıklamada "Şu anda günde 72 bin başvurumuz, 62 bin yeni kimlik üretimimiz var. Dokuzuncu kişiselleştirme makinemiz teslim edilmek üzere. Dokuzuncu makinemiz de geldiği zaman artık Türkiye'de günlük başvurunun tamamını aynı gün içerisinde sonuçlandırmış olacağız." dedi.

Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."

Sinan Güner son olarak çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığı bilgisini paylaşarak sözlerini tamamladı.


http://aa.com.tr/tr Yorum Yaz
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Last Troll Bender 1 yıl en beğenilen
Çip ihalesi alan firmalar bunu beğendi.
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profecco 1 yıl
Halen arkalı önlü kimlik fotokopisi isteyen devlet kurumları var. Adamların kendilerinden haberi yok !
1 Yanıt Yanıtla +34
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shadowmexo 1 yıl
Şu kimliklerdeki en büyük eksiklik kan gruplarının yazmıyor oluşu.
3 Yanıt Yanıtla +13
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mavizaman 1 yıl
ben başvurmadım bile.
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IBM 5100 1 yıl
iyi güzelde ağa bu kadar dandik plastik olur mu?
bim poşetleri bile bu kimlikten daha sağlam.Renkler soluk,cansız fotografları desen ruh gibi.
Eski kimlik bunun yanında daha karizma duruyor
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lansker 1 yıl mhmtkyrk
Adamın medeni hali belli değil. Sonra ....
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mhmtkyrk 1 yıl
Eksik olan bilgiler;
Eski TC Kimliğine göre: 1-Doğum Yeri, 2-Kan Grubu, 3-Medeni Hali, 4-Dini
AB Ülkeri Kimlik Kartına göre: 1-Boyu(180cm), 2-Göz Rengi (Kahve), 3-İkamet Adresi
Avantajı eski kimlik cüzdana sığmıyordu, yenisi taşınabilirlik açısından daha kullanışlı.
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shadowtr 1 yıl
3 hafta oldu gelmedi. İşin garibi aynı anda başvurduğumuz eşimin kimliği ilk haftada geldi. Takip edebileceğimiz bir sistemde yok galiba. Garip...
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koagulant 1 yıl shadowtr
ekimlikrandevu.nvi.gov.tr/... burdan takip ediliyor. Eşimle benim kimliğimiz başvurudan sonraki 5. gün geldi. 2 günü hafta sonuydu zaten.
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Vanished Man 1 yıl
Ben almadım eskisi daha güzel. Yeni kimlik adi bir şirket kartı gibi yapılmış.
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Hayrettin 1 yıl
benim garip vatanım her zamanki gibi düşünmeden pilanlama yapmadan yapılmış eksikleriyle vatandası zora sokan masraf acan bir calısma kan gurubu yok .. yanmaz deyil .. en önemlisive vahim olanı ehliyetler ekli deyil arkadaş madem çip yapmayı biliyorsunda neden aynı yere ehliyet numaralarını koymuyorsun alt köseye a..b..c..e yazman bukadarmı zor 16 tl kimlik içn ver ..70..80 tl ehliyete . bide bunları ayrı ayrı tası her ikisinde aynı seyler yazsınn huahahahah :D
3 Yanıt Yanıtla +3
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cem1907 1 yıl Hayrettin
neden yapılsın ki vatandastan daha cok para almak varken ne gerek var
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husamsdu 1 yıl Hayrettin
Hayrettin
benim garip vatanım her zamanki gibi düşünmeden pilanlama yapmadan yapılmış eksikleriyle vatandası zora sokan masraf acan bir calısma kan gurubu yok .. yanmaz deyil .. en önemlisive vahim olanı ehliyetler ekli deyil arkadaş madem çip yapmayı biliyorsunda neden aynı yere ehliyet numaralarını koymuyorsun alt köseye a..b..c..e yazman bukadarmı zor 16 tl kimlik içn ver ..70..80 tl ehliyete . bide bunları ayrı ayrı tası her ikisinde aynı seyler yazsınn huahahahah :D

Sizin Türkçe dersine kimya hocası mı girdi ?
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apodur 1 yıl Hayrettin
Hayrettin

benim garip vatanım her zamanki gibi düşünmeden pilanlama yapmadan yapılmış eksikleriyle vatandası zora sokan masraf acan bir calısma kan gurubu yok .. yanmaz deyil .. en önemlisive vahim olanı ehliyetler ekli deyil arkadaş madem çip yapmayı biliyorsunda neden aynı yere ehliyet numaralarını koymuyorsun alt köseye a..b..c..e yazman bukadarmı zor 16 tl kimlik içn ver ..70..80 tl ehliyete . bide bunları ayrı ayrı tası her ikisinde aynı seyler yazsınn huahahahah :D

bencede çok haklısınız
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mcrew 1 yıl
her gün 72 bin kart basılacaksa haftanın beş günü çalşıyorlarsa
seneye bu zamanlar her 3 kişiden birinde e-kimlik olur
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ERIKCI 1 yıl
Ben şahsen v2 bekliyorum
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Tensi 1 yıl ERIKCI
ERIKCI

Ben şahsen v2 bekliyorum

Bence V3'u bekle. Ben oyle yapacagim. V2'de AB uyumu, zart uyumuz zurt uyumu deyip ehliyeti eklerler. Sonra V3 cikar, onda da pasaport gelir. Tabii her seferinde gelsin mamalar.
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Kerim5100 1 yıl
Desene vergi gelecek karta :D
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