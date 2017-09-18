Çipli kimlik üretimi hızlanacak

Güner, başvuru yapan vatandaşların kimlik kartlarına daha çabuk kavuşabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Bunun için genel müdürlüklerinde bulunan kişiselleştirme merkezindeki personelin Kurban Bayramı'nda mesai yaptığını ifade eden Güner, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımız, bayramın birinci günü dışında, 10 gün herkes tatil yaparken onlar kişiselleştirme merkezinde bekleyen 410 bin kart için çalıştılar. Bu şu açıdan çok önemli, eğer bu olmasaydı siz bugün yeni kimlik kartına başvurduğunuz zaman önünüzde 410 bin kişi daha vardı. 410 bin kişinin kartını beklemek zorunda kalacaktınız. Ama bu kartları sıfırladığımız için vatandaşlarımızın başvuruları kısa süre içinde sonuçlanacak."
Sinan Güner son olarak çipli kimlik dağıtımının 10 milyonu aştığı bilgisini paylaşarak sözlerini tamamladı.
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bim poşetleri bile bu kimlikten daha sağlam.Renkler soluk,cansız fotografları desen ruh gibi.
Eski kimlik bunun yanında daha karizma duruyor
Eski TC Kimliğine göre: 1-Doğum Yeri, 2-Kan Grubu, 3-Medeni Hali, 4-Dini
AB Ülkeri Kimlik Kartına göre: 1-Boyu(180cm), 2-Göz Rengi (Kahve), 3-İkamet Adresi
Avantajı eski kimlik cüzdana sığmıyordu, yenisi taşınabilirlik açısından daha kullanışlı.
Sizin Türkçe dersine kimya hocası mı girdi ?
bencede çok haklısınız
seneye bu zamanlar her 3 kişiden birinde e-kimlik olur
Bence V3'u bekle. Ben oyle yapacagim. V2'de AB uyumu, zart uyumuz zurt uyumu deyip ehliyeti eklerler. Sonra V3 cikar, onda da pasaport gelir. Tabii her seferinde gelsin mamalar.
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