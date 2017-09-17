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Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir

MIT'deki araştırmacılar birden fazla aşıyı tek bir iğneyle vücuda enjekte edip daha sonra aşıların farklı tarihte vücutta aktif hale gelmesini sağlayan yeni bir yöntem keşfetti.
1 yıl
2,1b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Doğum sonrası bebeklerin sağlığı için son derece önemli bir aşı süreci başlıyor. Bu süreçte bebekler ayda üç hatta dört defa aşı olmak zorunda kalabiliyor. MIT'deki araştırmacılar ise bu süreci çok daha kolay hale getirecek yeni bir yöntem keşfetti. Araştırmacılara göre tek bir iğneyle bebeğin 1-2 yıllık aşı ihtiyacı giderilebilir. Üstelik her aşı için ayrı formüllerin yer aldığı iğne sonrasında aşılar doktorların belirlediği tarihte vücutta aktif hale gelebiliyor.

Mikrokapsüller ile Aşılar Vücuda Enjekte Edilebilir 

Araştırmaların henüz sadece fareler üzerinde test ettiği yöntem için ihtiyaç duyulan madde ise protez ve implantların yapılışında kullanılan PLGA( polilaktik-ko-glikolik asit). ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bir polimer olan PLGA, vücutta farklı oranlarda ve farklı tarihlerde bozulmak için ayarlanabiliyor. Böylece araştırmacılar PLGA'dan mikrokapsüller oluşturup her bir mikrokapsülü, bebekler için gerekli olan, aşılar ile doldurabiliyor. Sonrasında ise bu mikrokapsülleri tek bir iğneyle farklı zamanlarda etkin hale gelmek üzere insan vücuduna enjekte edebiliyor.
Araştırmacılar henüz yolun başında olduklarını ifade etseler de fareler üzerinde yapılan testler son derece başarılı oldu. Bebek farelere enjekte edilen iğnenin ardından mikrokapsüllerin içindeki aşıları  9, 20 ve 41 gün sonra aktif hale getirmeyi başaran araştırmacılar yüzlerce gün sonra aktif hale gelebilecek aşılar da geliştirmeyi başardıklarını kaydetti. Ekibin hedefi ise iğneyle enjekte edilen aşıları iki yıla kadar vücutta koruyabilmek ve iki yılın sonunda aktif hale getirebilmek.
Bu yöntem ile özellikle çok fazla iğne ya da aşı olmak zorunda kalan bebeklerin ve diyabet hastalarının işlerinin kolaylaşacağını vurgulayan araştırmanın lideri Profesör Robert Langer, gelişmekte olan ülkelerde de yöntemin oldukça işe yarar olacağını ekledi. 


http://www.ibtimes.co.uk/mits-new-technology-could-deliver-multiple-drug-doses-single-injection-1639663 Yorum Yaz
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farazicosmos 1 yıl
artık aids gibi çaresiz hastalıkların tedavisinin bulunmasını sabırsızlıkla bekliyorum. insanlık sağlıklı ve uzun ömürlü olabilir ama genetiği oynanmış gıdalar kozmetikler vede hormon sayesinde hasta ve kısa ömürlü bir nesildeyiz malesef ki.
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orcun12122 1 yıl
Adam köpek gibi okusun saçlarını döksün ama bizimkiler gelip yaağ doğal seleksiyon amaaağ desin. Nesliniz bitmedi mi lan sizin ?
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bytradm 1 yıl
aşısız olmaz . konu hassas yetkililerin max. incelemelri yapması mümkünse yerli üretimi gerekir. van vet.fak de öğrenciyken insan ve hayvana aşı-ilaç üreten global bir coni firması geldi size yeni kuduz aşısı yapalım yüksek risk gurubundasınız dediler. bilgili büyükler sorular yöneltti aşı ilk kez insanda denecek yani kobay olacaktık. kimse yanaşmadı tabi.
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xDarkAngelx 1 yıl
Benim yigenim kendisi 12 yasinda, tatilde bir mikrop kapti ve alarjik reaktiona maruz kaldi, doktorlar, bebekliginde vuruldugu asinin sayesinde durumu ciddilesmeden kontrol altina alabildi, yoksa beyin kanamasi ve böbreklerinin cökmesi gibi sonuclar olabilirmis.
Yani degerli cok bilmis arkadaslar, bebekleriniz cocuk oyuncagi veya deneme tahtasi degil, kafaniza göre is yapmayin, doktorlar onlarca sene bosuna kafa cürütmüyorlar.
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K.MARAŞLI TURAN 1 yıl
Aşısız çocukların daha zeki ,hareketli,hastalıklara daha dayanıklı olduğunu gördüğümde benfe vurdurmadım
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korsan58 1 yıl K.MARAŞLI TURAN
K.MARAŞLI TURAN

Aşısız çocukların daha zeki ,hareketli,hastalıklara daha dayanıklı olduğunu gördüğümde benfe vurdurmadım

tetanozu da mı vurdurmayacaksın ya bir tarafı kesilirse tek zeki sensin demi koca dünyada
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anormal.insan 1 yıl K.MARAŞLI TURAN
K.MARAŞLI TURAN

Aşısız çocukların daha zeki ,hareketli,hastalıklara daha dayanıklı olduğunu gördüğümde benfe vurdurmadım

Şaka yapıyorsunuz değil mi ?
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Brky 1 yıl
Kanser, çocuk felci, zatürre, verem, hepatit c,b, kızamık, kızılcık, boğmaca, kabakulak salgınlarının tümünün üretilmiş biyolojik silah olduğunu, aşı kampanyalarının yanlızca ilaç şirketlerinin kar etmesi için oluşturulduğunu bilin. Özellikle 65 yaş üstü grip aşısı olanlarda ölüm sayısı çok fazla. Bu aşılar kitle imha sılahlarıdır. Derin meselelerdir. Araştırınız.
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deoks 1 yıl
Keşke bu yenilik hayata geçse de bizi her ay bebeklerin peşinden koşma işinden kurtarsa.
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OverClocK1ng 1 yıl
Bana saçma geldi.
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K.MARAŞLI TURAN 1 yıl
Ben bebeğe aşı yaptırmadım.
Zararlı diyenlere katılıyorum
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Lazeran 1 yıl K.MARAŞLI TURAN
Ölürse üzülme ama.
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They Killed Kenny 1 yıl
Yöntem güzel ama mikrokapsüllerin büyük olması gerekecek gibi. Sonuçta insana yapılan aşıların hacmi düşünülürse. En az çözücü ile bile konulsa 4 5 farklı aşıyı alacak bir mikrokapsül yinede baya büyük olacaktır gibi geliyor.
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arel.gr 1 yıl They Killed Kenny
They Killed Kenny
Yöntem güzel ama mikrokapsüllerin büyük olması gerekecek gibi. Sonuçta insana yapılan aşıların hacmi düşünülürse. En az çözücü ile bile konulsa 4 5 farklı aşıyı alacak bir mikrokapsül yinede baya büyük olacaktır gibi geliyor.

kenny göremediğin çok şeye inanıyorsun, görülemeyecek µm boyut' a da bi şans tanı

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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