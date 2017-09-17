Tek bir iğneyle çocukluk aşıları yapılabilir

Doğum sonrası bebeklerin sağlığı için son derece önemli bir aşı süreci başlıyor. Bu süreçte bebekler ayda üç hatta dört defa aşı olmak zorunda kalabiliyor. MIT'deki araştırmacılar ise bu süreci çok daha kolay hale getirecek yeni bir yöntem keşfetti. Araştırmacılara göre tek bir iğneyle bebeğin 1-2 yıllık aşı ihtiyacı giderilebilir. Üstelik her aşı için ayrı formüllerin yer aldığı iğne sonrasında aşılar doktorların belirlediği tarihte vücutta aktif hale gelebiliyor.

Mikrokapsüller ile Aşılar Vücuda Enjekte Edilebilir

Araştırmaların henüz sadece fareler üzerinde test ettiği yöntem için ihtiyaç duyulan madde ise protez ve implantların yapılışında kullanılan PLGA( polilaktik-ko-glikolik asit). ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan bir polimer olan PLGA, vücutta farklı oranlarda ve farklı tarihlerde bozulmak için ayarlanabiliyor. Böylece araştırmacılar PLGA'dan mikrokapsüller oluşturup her bir mikrokapsülü, bebekler için gerekli olan, aşılar ile doldurabiliyor. Sonrasında ise bu mikrokapsülleri tek bir iğneyle farklı zamanlarda etkin hale gelmek üzere insan vücuduna enjekte edebiliyor.

Araştırmacılar henüz yolun başında olduklarını ifade etseler de fareler üzerinde yapılan testler son derece başarılı oldu. Bebek farelere enjekte edilen iğnenin ardından mikrokapsüllerin içindeki aşıları 9, 20 ve 41 gün sonra aktif hale getirmeyi başaran araştırmacılar yüzlerce gün sonra aktif hale gelebilecek aşılar da geliştirmeyi başardıklarını kaydetti. Ekibin hedefi ise iğneyle enjekte edilen aşıları iki yıla kadar vücutta koruyabilmek ve iki yılın sonunda aktif hale getirebilmek.

Bu yöntem ile özellikle çok fazla iğne ya da aşı olmak zorunda kalan bebeklerin ve diyabet hastalarının işlerinin kolaylaşacağını vurgulayan araştırmanın lideri Profesör Robert Langer, gelişmekte olan ülkelerde de yöntemin oldukça işe yarar olacağını ekledi.





http://www.ibtimes.co.uk/mits-new-technology-could-deliver-multiple-drug-doses-single-injection-1639663