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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Clarion yeni nesil bilgi-eğlence sistemleri için Nokia ile iş birliği yapıyor

8 yıl
8,9b
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3
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya merkezli elektronik üreticisi Clarion, yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemleri için Nokia ile iş birliğine gittiklerini açıkladı. Terminal Mode olarak isimlendirilen yeni teknoloji sayesinde yeni nesil bilgi-eğlence sistemlerinin akıllı telefonlardakine benzer bir ara birim kullanacağı ve Nokia'nın Ovi Store mağazasından uygulama çekilebileceği açıklandı.

Clarion başkanı Tatsuhiko Izumi açıklamasında, Terminal Mode teknolojisine entegrasyon sayesinde Clarion tarafından geliştirilen navigasyon sistemleri gibi araç içi elektronik sistemlerde akıllı telefonlar için hazır olan çok sayıda uygulama ve servisten faydalanılacağını, Nokia ve harita bilgi sağlayıcısı NAVTEQ ile yapılan güçlü iş birliği sayesinde, akıllı telefon fonksiyonları ve servislerinin araç içi sistemlere ekleneceği, bunlar arasında ITS olarak bilinen akıllı ulaşım sistemi, ADAS olarak bilinen ileri sürüş yardım sistemi ve navigasyon yönetimi gibi özelliklerin olduğu söyledi. Terminal Mode teknolojisi sayesinde gerçek zamanlı trafik bilgileri, sınırlı da olsa internet erişimi ve Bluetooth üzerinden telefon erişimi gibi özelliklerin de başka bir cihaza ihtiyaç kalmadan, yeni nesil araç içi bilgi-eğlence sistemleri ile tek noktadan sağlanabileceği belirtiliyor.

Clarion, Nokia ve NAVTEQ iş birliği ile geliştirilen yeni nesil sistemlerin ne zaman satışa sunulacağını açıklamadı ama hedefin Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin pazarları olduğunu ifade etti.


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Batuist 8 yıl
kasası biraz fazla büyük değil mi?? o kadar alana neler sığar neler..
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Mr. Jingles 8 yıl
Mikrodalga fırına ne kadar da benziyor ama


Araçlar için güzel bir teknoloji olacağı kesin.
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lazloo 8 yıl

sugar_klavyeci

Mikrodalga fırına ne kadar da benziyor ama


Araçlar için güzel bir teknoloji olacağı kesin.


VW kullanacaktı bunu. Tanıtım videolarına bakmıştım resmen araçtaki dokunmatik ekrandan telefonun menüsüne felan giriyordu oradan her özelliği kontrol ediyordu.
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