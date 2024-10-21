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    Chery, elektrikli araçların menzilini 1500 kilometreye yükseltecek

    Katı hal piller üzerinde uzun süredir çalışmalar yürüten Chery sonunda tarih verdi. 2026 yılında katı hal pille donatılan ilk modelini tanıtacak olan firma 2027'de seri üretime geçmeyi planlıyor.

    Elektrikli araçlarla ilgili beklenen en büyük gelişmelerden bir tanesi katı hal piller. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Chery, 2026 yılı itibarıyla katı hal pillere geçiş yapmayı planlıyor. Çinli şirket bu sayede tek şarjla 1500 kilometreye varan menzilin mümkün olduğuna inanıyor.

    2025'te 600 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefi

    Chery, katı hal pil çalışmalarıyla ilgili geldiği noktayı geçen hafta Küresel İnovasyon Konferansı'nda açıkladı. Mevcut prototiplerin 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olduğunu belirten Çinli firma 2025 yılında bu değeri 600 Wh/kg'a kadar çıkarmayı planlıyor. Ardından şirket 2026 yılında bu bataryaları araçlarında kullanmaya başlayacak ve bir sonraki yıl büyük ölçekli üretime geçiş yapacak.

    Kunpeng serisi bataryalarla yüksek hızlı şarj

    Chery, elektrikli araçların menzilini 1500 km'ye yükseltecek Tam Boyutta Gör
    Chery, söz konusu konferansta yine elektrikli araçları ilgilendiren önemli bir duyuru daha yaptı. Şirket, yeni kare şekilli lityum demir fosfat ve üçlü lityum bataryaların yanı sıra büyük silindir şekilli üçlü lityum bataryalar geliştirdiğini açıkladı. Çinli üretici, bu bataryaların sadece 5 dakika şarjla menzile 400 kilometre civarında bir ekleme yapabildiğini belirtiyor. Kunpeng serisi olarak adlandırılan bu yeni bataryalar 3 binden fazla şarj döngüsüne sahip olacak.

    Chery'nin kare şekilli lityum demir fosfat bataryaları 200 ile 600 kilometre arasında menzil sunan elektrikli araçlarda ve 100 ile 200 kilometre arasında menzil sunan PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılacak. Kare şekilli üçlü lityum bataryaların kullanıldığı elektrikli araçlar ise 800 kilometreye kadar menzil sunacak. Büyük silindir pillerin kullanıldığı elektrikli araçlarda ise menzilin 1200 kilometreye kadar çıkacağı ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 2 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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