Chery, elektrikli araçların menzilini 1500 kilometreye yükseltecek

Elektrikli araçlarla ilgili beklenen en büyük gelişmelerden bir tanesi katı hal piller. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Chery, 2026 yılı itibarıyla katı hal pillere geçiş yapmayı planlıyor. Çinli şirket bu sayede tek şarjla 1500 kilometreye varan menzilin mümkün olduğuna inanıyor.
2025'te 600 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefi
Chery, katı hal pil çalışmalarıyla ilgili geldiği noktayı geçen hafta Küresel İnovasyon Konferansı'nda açıkladı. Mevcut prototiplerin 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olduğunu belirten Çinli firma 2025 yılında bu değeri 600 Wh/kg'a kadar çıkarmayı planlıyor. Ardından şirket 2026 yılında bu bataryaları araçlarında kullanmaya başlayacak ve bir sonraki yıl büyük ölçekli üretime geçiş yapacak.
Kunpeng serisi bataryalarla yüksek hızlı şarj
Chery'nin kare şekilli lityum demir fosfat bataryaları 200 ile 600 kilometre arasında menzil sunan elektrikli araçlarda ve 100 ile 200 kilometre arasında menzil sunan PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılacak. Kare şekilli üçlü lityum bataryaların kullanıldığı elektrikli araçlar ise 800 kilometreye kadar menzil sunacak. Büyük silindir pillerin kullanıldığı elektrikli araçlarda ise menzilin 1200 kilometreye kadar çıkacağı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)