Chery, elektrikli araçların menzilini 1500 kilometreye yükseltecek

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Elektrikli araçlarla ilgili beklenen en büyük gelişmelerden bir tanesi katı hal piller. Bu kapsamda çalışmalar yürüten Chery, 2026 yılı itibarıyla katı hal pillere geçiş yapmayı planlıyor. Çinli şirket bu sayede tek şarjla 1500 kilometreye varan menzilin mümkün olduğuna inanıyor.

2025'te 600 Wh/kg enerji yoğunluğu hedefi

Chery, katı hal pil çalışmalarıyla ilgili geldiği noktayı geçen hafta Küresel İnovasyon Konferansı'nda açıkladı. Mevcut prototiplerin 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olduğunu belirten Çinli firma 2025 yılında bu değeri 600 Wh/kg'a kadar çıkarmayı planlıyor. Ardından şirket 2026 yılında bu bataryaları araçlarında kullanmaya başlayacak ve bir sonraki yıl büyük ölçekli üretime geçiş yapacak.

Kunpeng serisi bataryalarla yüksek hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Chery, söz konusu konferansta yine elektrikli araçları ilgilendiren önemli bir duyuru daha yaptı. Şirket, yeni kare şekilli lityum demir fosfat ve üçlü lityum bataryaların yanı sıra büyük silindir şekilli üçlü lityum bataryalar geliştirdiğini açıkladı. Çinli üretici, bu bataryaların sadece 5 dakika şarjla menzile 400 kilometre civarında bir ekleme yapabildiğini belirtiyor. Kunpeng serisi olarak adlandırılan bu yeni bataryalar 3 binden fazla şarj döngüsüne sahip olacak.

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Chery'nin kare şekilli lityum demir fosfat bataryaları 200 ile 600 kilometre arasında menzil sunan elektrikli araçlarda ve 100 ile 200 kilometre arasında menzil sunan PHEV yani şarj edilebilir hibrit modellerde kullanılacak. Kare şekilli üçlü lityum bataryaların kullanıldığı elektrikli araçlar ise 800 kilometreye kadar menzil sunacak. Büyük silindir pillerin kullanıldığı elektrikli araçlarda ise menzilin 1200 kilometreye kadar çıkacağı ifade ediliyor.

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Chery, elektrikli araçların menzilini 1500 km'ye yükseltecek