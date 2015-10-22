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Clipcast uygulaması ücretsiz yapıldı

Etkili pano yönetici Clipcast artık ücretsiz.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Clipcast uygulaması ücretsiz yapıldı
Pragmatic Bits adlı geliştirici tarafından OSX 10.10 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemleri hazırlanan uygulamalardan Clipcast kısa tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Yüklendiği sistemlerin üst barında çalışma gösteren Clipcast, renkli bir arayüzle geliyor ve temel olarak pano yöneticisi olarak görev yapıyor. Kişilerin yaptıkları metin ya da dosya kopyalamalarını tek bir merkez üzerinde kayıt altına alan ve istenilen her zaman erişim sağlayan uygulama,  Dropbox hesabı üzerinden yapılan bu kopyalamaları farklı cihazlar arasında senkronize edebiliyor ve yakın zaman içerisinde iOS sürümünün de geleceği müjdeleniyor.
Daha önce 7 TL'ye satılan Clipcast, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor. 

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