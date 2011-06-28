Club3D hız aşırtmalı GeForce GTX 560 Ti CoolStream OC Edition v2'yi duyurdu

Hollandalı ekran kartı üreticisi Club3D, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modellerine yeni bir çözüm daha ekliyor. GeForce GTX 560 Ti CoolStream OC Edition isimini taşıyan yeni model, aynı model adını taşıyan önceki kart ile kıyaslandığında bazı farklılarak sahip. 40nm GF114 GPU'sunu kullanan DirectX 11 destekli ekran kartı, hız aşırtma tutkunları için güçlü bir soğutucu ile geliyor.





Arctic Cooling tarafından üretilen ve 92mm çapında iki adet fan ile 6mm kalınlığında üç adet bakır ısı borusuna sahip olan soğutucunun kartı serin bir şekilde çalıştırdığı ve daha yüksek saat hızlarına çıkılmasına olanak tanıdığı belirtiliyor. 384x CUDA çekirdeğine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, 880MHz GPU, 1760MHz paralel işlemci ve 4100MHz bellek hızlarında çalışıyor.





Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Club3D'nin yeni modeli yurt dışında 289$ seviyesinden sunuluyor.