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Çocuklar için 3D kamera

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,7b
1
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Avatar filmi ile hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini almaya başlayan 3D teknolojisi sunduğu imkanların yanında yeni olması bakımından yüksek fiyat dezavantajını da beraberinde getiriyor. Zorunlu aksesuarları da hesaba katınca fatura gittikçe kabarıyor.
İçerik sergileyen 3D ürünlerin ardından içerik kaydeden 3D ürünler de son tüketici seviyesinde piyasada boy gösteriyor. Ancak aynı fiyat politikası bu ürünlerde de mevcut. Panasonic 3D kamera, HTC EVO 3D akıllı telefon veya Nintendo 3DS oyun konsolu bunlardan bazıları.
DXG firması da 3D kamera üreticilerinden birisi. Firmanın DXG-321 3D kamera modeli 600$ civarında konumlanmış durumda. Ancak son ürünü DXG-018 modeli 3D teknolojisini çok daha ucuz seviyelerde tecrübe etme fırsatı sunuyor.
0.3M CMOS sensöre sahip DXG-018 modeli, otomatik/ISO 100 hassasiyeti, 6 inçe kadar odaklanma, 16GB'ye kadar kart desteği, 1.3MP çözünürlük, 1/20 den 1/4000'e kadar deklanşör süresi, 12cm x 2,1cm x 4,9 cm boyut ve 60gr ağırlık sunuyor. Batarya yerine iki adet AAA pil bulunuyor. Fiyatı ise sadece 70$.
Peki normal bir kamera özelliklerine sahip modelin 3D özelliği nerede saklı? İşte cihazın ön kısmındaki çift lens burada devreye giriyor. Bu lensler çektiğiniz fotoğraflara 3D efekti ekliyor. 
Ancak bu fotoğrafları herhangi bir ortamda 3D olarak görüntüleyebilmeniz mümkün değil. Ucuz olmasının sırrı burada saklı. Normal bir yazıcıdan çıkardığınız fotoğrafları ürünle beraber gelen 3D görüntüleyicisinin içine yerleştiriyorsunuz ve 3D efektleri görebiliyorsunuz. Çocuklarınıza 3D keyfi yaşatabilmeniz için ideal olan ürün 5 farklı renk ile ABD pazarına satışa sunuldu. 


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