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Çocuklara özel akıllı saat: FiLIP

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çocuklara özel akıllı saat: FiLIP
Son zamanlarda özellikle Sony ve Samsung gibi büyük firmaların hazırladığı ürünler ile hayatımıza girmeye başlayan akıllı saatler, sundukları düşük batarya ömürleri ile kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmiyorlar. Bu akıllı saat kavramını çocuklara yönelik bir ürün ile çok daha faydalı bir amaç için geliştiren AT&T, FiLIP isimli yeni bir model hazırlamış durumda.
Farklı renk seçenekleri ile çocukların hoşuna gidebilecek bir yapıyla karşımıza çıkan FiLIP, ailelerin çocuklarını takip edebilmeleri için hazırlanmış. İçerisinde yer alan GPS, GSM ve Wi-Fi bağlantı teknolojileri ile aslında bir cep telefonu görevi de görebilen, ailelere anlık olarak bilgi verebilen ve akıllı cihazlar için geliştirilen özel bir uygulamayla bağlantı içerisinde kullanılabilen ürün, mesaj alıp verebiliyor, belirlenen numaraları arayabiliyor ve bölge seçimi ile çocukların istenmeyen tehlikeli yerlere gitmesini engelleyebiliyor. İçerisinde özel bir güvenlik sistemi barındıran FiLIP, yan tarafında yer alan kırmızı tuşa 3 saniye boyunca basılması ile belirlenen kişilere acil olarak haber verebiliyor. Ayrıca saat su geçirmiyor ve üzerinde siyah beyaz bir ekran barındırıyor.
Güzel bir amaç için hazırlanan akıllı saat FiLIP'in satış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.
(MF) 
Çocuklara özel akıllı saat: FiLIP

http://www.slashgear.com/filip-smartwatch-keeps-your-kids-tracked-and-chatting-07300482/ Yorum Yaz
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a.f.y. 6 yıl en beğenilen
şimdi aileler çocuklarını kapının dışına bile çıkarmıyorlar korkudan.

bu korku inanın yurt dışında daha fazla. Bizde yeni bu korku.

Eskiden sabah bir çıkardık akşama kadar ....

Özgür zamanalrın çocuğuymuşuz biz. Şimdi çok daha iyi anlıyorum yeni neslin yaşantısını gördükçe.
şimdi aileler çocuklarını kapının dışına bile çıkarmıyorlar korkudan.bu korku inanın yurt dışında daha fazla. Bizde yeni bu korku.Eskiden...
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Volkanbaba 6 yıl
Elektronik kelepçe.
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alito 6 yıl
Saatin yaydığı elektromanyetik emilim oranı yani SAR değeri çok önemli. Sonuçta küçük bir çocuk için uzun vadede tehlikeli olabilir. İçinde GSM teknolojisi barındırdığından SAR değerinin açıklanması gerekir diye düşünüyorum.
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mementopolis 6 yıl
saka maka tam ekran olsaydi tam benlik olacakdi kil payi kacirdik ya :(
olsun inceleme videolarina falan bakarim begenirsem alirim.
tabi bulabilirsem birde
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Teknode 6 yıl
Sony 1 hafta pil omru koymus smartwatch a , samsung gear 24 saat sonra geberiyor diye hemen dusuk pil performansi deniyor. Smartwatch u niye gearla yan yana koyuyorsunuz? 1 hafta kisa sure mi ?
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a.f.y. 6 yıl
Büyükler için olacak modelin adının FLOP olmasını beklediğim saat.
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römercan 6 yıl
Küçük kardeşi yada çocuğu olmayanlar mümkünse yorum yapmasın. Konuya almak için girdim ama daha satışı yokmuş umarım bir an önce temin edebiliriz.
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shaggy_99 6 yıl
Gerçekten akıllı saat piyasasından gördüğüm bir amaca hizmet eden en mantıklı model Kendimde kullanmakta olduğum için söylüyorum diğer markalarınki olmasada olur ama bu gerçekten takdire değer özelliklerde
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spacesyng 6 yıl
Bunun ayağa değilde ele takılan versiyonu , bölge seçmek ne ya bide elektrik verseydi.
medyatrabzon.com/...
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evetbenim 6 yıl
gfbekir
Çocuğa birazcık özgürlük tanımak gerekir. Elbette koruyup kollayacaksın ancak bunu manyaklık derecesinde yaşayan ebeveynler için bu cihaz çocuğa işkenceden başka bir şey getirmez. Tabi bilinçli aileler de çocuklarına ulaşmak için çalınması muhtemel cep telefonu almak yerine bunu tercih edebilirler.

neresi işkence kardeşim
gayet renkli güzel çocuk takmak istiyecektir
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Espa 6 yıl
Güzel düşünce ilerde anaokulu-ilkokuldaki çocuğuma saat yerine bundan alırım kafam rahat olur yerini bilirim.
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kucukyenici 6 yıl
kucukyenici
Bir ergen muhabbetidir gidiyor! Millet ne çekti bu ergen den... Gına geldi artık. Dün bir konu ile ilgili röportajda sokaktaki vatandaş; Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Şimdi bu ergenlik dönemini bahane ederek gençler bize karşı kullanıyor dedi! :-) Beğenmediğiniz veya işinize gelmeyen herşeyde lütfen ergen muhabbetine girmeyin. Bak ben de sizin yüzünüzden ergen diye diye bitiriyorum yorumu.

Bu yorumu bile eksileyenlere "ERGEN Emeklilik" verilsin. :-)
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gfbekir 6 yıl
Çocuğa birazcık özgürlük tanımak gerekir. Elbette koruyup kollayacaksın ancak bunu manyaklık derecesinde yaşayan ebeveynler için bu cihaz çocuğa işkenceden başka bir şey getirmez. Tabi bilinçli aileler de çocuklarına ulaşmak için çalınması muhtemel cep telefonu almak yerine bunu tercih edebilirler.
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