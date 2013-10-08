Çocuklara özel akıllı saat: FiLIP

Son zamanlarda özellikle Sony ve Samsung gibi büyük firmaların hazırladığı ürünler ile hayatımıza girmeye başlayan akıllı saatler, sundukları düşük batarya ömürleri ile kullanıcılar tarafından çok fazla tercih edilmiyorlar. Bu akıllı saat kavramını çocuklara yönelik bir ürün ile çok daha faydalı bir amaç için geliştiren AT&T, FiLIP isimli yeni bir model hazırlamış durumda.

Farklı renk seçenekleri ile çocukların hoşuna gidebilecek bir yapıyla karşımıza çıkan FiLIP, ailelerin çocuklarını takip edebilmeleri için hazırlanmış. İçerisinde yer alan GPS, GSM ve Wi-Fi bağlantı teknolojileri ile aslında bir cep telefonu görevi de görebilen, ailelere anlık olarak bilgi verebilen ve akıllı cihazlar için geliştirilen özel bir uygulamayla bağlantı içerisinde kullanılabilen ürün, mesaj alıp verebiliyor, belirlenen numaraları arayabiliyor ve bölge seçimi ile çocukların istenmeyen tehlikeli yerlere gitmesini engelleyebiliyor. İçerisinde özel bir güvenlik sistemi barındıran FiLIP, yan tarafında yer alan kırmızı tuşa 3 saniye boyunca basılması ile belirlenen kişilere acil olarak haber verebiliyor. Ayrıca saat su geçirmiyor ve üzerinde siyah beyaz bir ekran barındırıyor.

Güzel bir amaç için hazırlanan akıllı saat FiLIP'in satış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

http://www.slashgear.com/filip-smartwatch-keeps-your-kids-tracked-and-chatting-07300482/