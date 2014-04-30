Çocuklara özel olarak saat formunda hazırlanan telefon Tinitell, Kickstarter'da destek arıyor

Akıllın telefonlarına artış gösterdiği şu günlerde çocuklara özel olarak hazırlanmış telefon modelleri çok yaygın olarak bulunamıyor ve birçok model de yapı itibariyle uygun bir kullanım yapısı ortaya koyamıyor. Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Tinitell, saat formundaki yapısıyla güzel bir alternatif oluşturuyor.

Farklı renk seçenekleriyle çocukların seveceği ve rahatlıkla takabileceği bir gövde ile gelen Tinitell, GPS / Glonass ile GSM (Sim kart / 2G) temelinde hem telefon görüşmesine imkan tanıyor hem de ebeveynlere özel uygulama (iOS ve Android) üzerinden konum tabanlı takip imkanı sağlıyor. Üzerinde ekran olmadığı için ufak gövdesiyle 1 saat konuşma ve 1 haftadan fazla bekleme süresi sunabilen ürün, arama için de numara çevirmek yerine ses ile verilen komutları (Anne, baba, Ahmet vb.) yerine getiriyor. IP57 sertifikası ile suya ve silikon gövdesiyle de darbelere dayanabilen çocuklara özel saat modeli Tinitell, Micro USB ile şarj edilebiliyor ve bünyesinde farklı bildirimler için LED aydınlatma sistemi taşıyor. Telefonun fiziksel tuşları ise ses ve açma / kapatma işlemleri için görev yapıyor.

Faydalı bir amaç için hazırlanan Tinitell, Kickstarter'da koyduğu 100,000$ hedefin bitimine 28 gün kala henüz 30,783$'lık kısmını toplamış durumda. Yapılacak en az 99$ (ABD dışı 15$ kargo) bağış ile 2015 Nisan ayında elde edilebilen ürün için yayınlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/960748838/tinitell-introducing-a-wristphone-for-kids