Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Cokin, yeni geliştirdiği "Pure Harmonie" filtrelerini duyurdu

6 yıl
376
1
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cokin, yeni geliştirdiği

Fotoğraf makineleri için ürettiği kaliteli filtreler ile tanınan Cokin, Pure Harmonie ismini verdiği yeni filtrelerini tanıttı.
Tanıtılan Pure Harmonie isimli filtreler, dünyanın en ince ve en hafif filtreleri olarak geçiyorlar. Üç model olarak tanıtılan fitrelerden Anti- UV Multi Coated (UV-MC) modelleri 3.3mm, Circular Polarizer (C-PL) modelleri 4.5mm ve Variable Density Neutral Gray (ND-X) modelleri ise 9.5mm kalınlık oranına sahipler. Bu ince ve hafif yapıları sayesinde lenslerin önüne takıldıkları neredeyse belli olmayan filtreler, hafif yapıları sayesinde de kullanım sırasında bir zorluk oluşturmuyorlar. 
 
Cokin, yeni geliştirdiği
Cokin, yeni geliştirdiği
Bütün lens kapakları ve Multi Coated kaplamalar ile uyumlu olan filtreler, her koşula dayanabilecek sağlamlıkta EverClear 5 teknolojisine sahipler. Filtreler, en üst düzeyde otomatik netleme performansını elde etmek ve vignetting oluşumunu önlemek için oldukça sığ bir profil yapısı ile üretilmiş durumda. Cokin Anti UV ve Circular Polarizer filtreler 37mm ile 82mm arasındaki filtre çapına sahip lensler ile uyumlu olarak çalışabilirken, Variable Density Netural filtreler 52mm ile 82mm arasındaki filtre çapına sahip lensler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.
Cokin Pure Harmonie serisi filtrelerden Anti UV modelleri filtre çaplarına göre $55, Circular Polarizer filtreler $115 ve Variable Density Netural filtreler ise $111'dan başlayan fiyat etiketleri ile Amazon üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.cokin-filters.com/pure-harmonie/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AERN 6 yıl
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nokia Lumia 620 "Snapdragon S4 işlemcili fiyat/performans telefonu" video inceleme 6 yıl Samsung Galaxy Camera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim