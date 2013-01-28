Cokin, yeni geliştirdiği "Pure Harmonie" filtrelerini duyurdu





Fotoğraf makineleri için ürettiği kaliteli filtreler ile tanınan Cokin, Pure Harmonie ismini verdiği yeni filtrelerini tanıttı.

Tanıtılan Pure Harmonie isimli filtreler, dünyanın en ince ve en hafif filtreleri olarak geçiyorlar. Üç model olarak tanıtılan fitrelerden Anti- UV Multi Coated (UV-MC) modelleri 3.3mm, Circular Polarizer (C-PL) modelleri 4.5mm ve Variable Density Neutral Gray (ND-X) modelleri ise 9.5mm kalınlık oranına sahipler. Bu ince ve hafif yapıları sayesinde lenslerin önüne takıldıkları neredeyse belli olmayan filtreler, hafif yapıları sayesinde de kullanım sırasında bir zorluk oluşturmuyorlar.

Bütün lens kapakları ve Multi Coated kaplamalar ile uyumlu olan filtreler, her koşula dayanabilecek sağlamlıkta EverClear 5 teknolojisine sahipler. Filtreler, en üst düzeyde otomatik netleme performansını elde etmek ve vignetting oluşumunu önlemek için oldukça sığ bir profil yapısı ile üretilmiş durumda. Cokin Anti UV ve Circular Polarizer filtreler 37mm ile 82mm arasındaki filtre çapına sahip lensler ile uyumlu olarak çalışabilirken, Variable Density Netural filtreler 52mm ile 82mm arasındaki filtre çapına sahip lensler ile uyumlu olarak çalışabiliyor.

Cokin Pure Harmonie serisi filtrelerden Anti UV modelleri filtre çaplarına göre $55, Circular Polarizer filtreler $115 ve Variable Density Netural filtreler ise $111'dan başlayan fiyat etiketleri ile Amazon üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.cokin-filters.com/pure-harmonie/