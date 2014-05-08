Samsung NX3000 aynasız fotoğraf makinesi resmen duyuruldu

NX fotoğraf makinesi ailesi ile aynasız pazarda yer alan Samsung, bu seriye NX3000 modelini de eklediğini duyurdu.

Tasarımsal olarak tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz NX Mini'ye benzeyen ancak daha ergonomik bir gövdeyle gelen lensleri değiştirilebilir aynasız fotoğraf makinesi NX3000, özellikle akıllı kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu doğrultuda taşıdığı Wi-Fi (802.11b/g/n) ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlara bağlanabilen makine, standart dosya aktarma yanında Remote View Finder Pro uygulamasıyla kablosuz olarak da kontrol edilebiliyor.

Teknik olarak 20MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, Samsung NX bağlantı yapısı, öne doğru katlanabilen 3-inç 460K TFT LCD ekran, maksimum 1/4000 enstantane hızı, 100-25600 ISO aralığı, hareketli sahneler için saniyede 5 kare seri çekim hızı, 1920 x 1080 piksel yani Full HD 30p video çekim kapasitesi ve microSD / microSDHC / microSDXC hafıza kartı desteği gibi detayları bulunan Samsung NX3000, B740 kodlu lityum-iyon bataryasıyla CIPA standartlarına göre 370 fotoğrafın altından kalkabiliyor. 117 x 66 x 39 mm boyut ve 370 gram ağırlığıyla rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturan fotoğraf makinesi, yerine geldiği NX2000'den özellikle boyutu ufaltılan ve dokunmatik olmayan hareketli ekranı ile artan kontrol butonlarıyla ayrılıyor.

Samsung'un yeni aynasız fotoğraf makinesi NX3000, 16-50mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS Lens modeliyle beraber 529$, 20-50mm lens modeliyle beraber ise 479$ fiyat etiketine sahip. Siyah, beyaz ve kahverengi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan modelin, Haziran ayında satışa sunulması bekleniyor.

http://reframe.gizmodo.com/samsung-nx3000-a-little-cheaper-a-little-simpler-but-1573397924/+ericlimer