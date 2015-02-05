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Çoklu Twitter istemcilerinden TweetDeck, GIF desteği vermeye vaşladı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çoklu Twitter istemcilerinden TweetDeck, GIF desteği vermeye vaşladı
Birden fazla Twitter hesabını beraber yönetmek isteyen kullanıcıların tercih ettiği popüler uygulamalardan TweetDeck, Twitter'a uzun süre önce eklenen hareketli GIF desteğini aktif olarak kendi içerisinde de sunmaya başladı.
Bu yeni destek sayesinde hesap akışları içerisinde yayınlanan hareketli GIF'lerin oynatılması için ayrı bir pencere açma zorunluluğu ortadan kalkmış durumda. Kişiler direkt olarak TweetDeck akışlarında bu içerikleri oynatabilecek ve istedikleri şekilde paylaşabilecekler.
Ufak ancak faydalı bir değişiklik geçiren TweetDeck'e buradan ulaşarak kullanmaya başlayabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/insider/2015/02/05/tweetdeck-now-supports-animated-gifs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GrandTiger 4 yıl
Güzel bir çalışma olmuş. Bence ulaşılabilirlik hızını kesmeden ya da yavaşlatmadan da daha bir çok şey getirilebilir. Bunun gibi çalışmaları bekliyoruz
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