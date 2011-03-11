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ColorFire'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 Xstorm modeli ile 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ColorFire'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 Xstorm modeli ile 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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Özel tasarımlı Nvidia ekran kartlarıyla tanınan Colorful'un, AMD tabanlı çözümlere yoğunlaşan kardeş firması ColorFire, Radeon HD 6850 Xstorm modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İlk detaylarına daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Radeon HD 6850 Xstorm, Çinli hız aşırtma profesyoneli Carl'ın kontrol ettiği takım tarafından hız aşırtıldı ve yapılan çalışma sonucunda Radeon HD 6850 için yeni 3DMark Vantage rekoruna imza atıldı.

Geliştirilmiş VRM tasarımına sahip baskılı devresi, yüksek kaliteli komponentleri ve özel soğutucu tasarımıyla iddialı olan ColorFire Radeon HD 6850 Xstorm, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts Pro GPU'sundan güç alıyor. 4+1 fazlı güç tasarımı, çift BIOS, OCP açma anahtarı ve donanımsal voltaj okuma noktaları gibi detaylarla donatılan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Sıvı Azot kullanılarak yapılan ekstrem çalışma kapsamında GPU hızı 1500MHz'e, bellek hızı ise 5100MHz'e çıkartılan ekran kartı ile, 5.7GHz'de çalışan Core i7-980X işlemcili sistemde P27751 puanlık skora imza atarak en yakın rakibinin 3810 puan önünde yeni dünya rekoru elde edildi.

ColorFire'ın özel tasarımlı Radeon HD 6850 Xstorm modeli ile 3DMark Vantage'da yeni dünya rekoru!
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AnduriLXx 8 yıl
Çok güzel bir kart olmuş ama bellek yoluna fazla yüklenmemişler şaşırdım. Böyle bir kartın en az 320-Bit bellek yolu olmalıydı
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Firaristt 8 yıl
Ha gayret bi kaç sene sonra 2.5GHz'e çıkan e.kartları görürüz heralde xD ondan sonra bakarsınız işlemcilerle hız rekorunda kapışırlar.. Rekor güzel. Birde extreme soğutma ile değilde bizimde yapabileceğimiz hava soğutmayla ne kadara çıkılabiliyor ben onu merak ediyorum...
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leech 8 yıl
Hey maşallah, neredeyse 4k puan farkı ile lideri egale etmiş
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adilazimdegilx 8 yıl
1,5Ghze çıkmayan kart kalmadı piyasada
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