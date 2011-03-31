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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Colorfire hız aşırtma tutkunları için özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini hazırlıyor

8 yıl
14,6b
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6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Colorful firmasının, AMD çözümleri üzerine yoğunlaşan iştiraki Colorfire, "ekstrem hız aşırtma" uygulamaları için özel tasarımlı Radeon HD 6870 modelini hazırlıyor. yüksek kaliteli VRM yapısı, yeni soğutucu tasarımı, çift BIOS özelliği ve hız aşırtılmış detaylarıyla AMD'nin referans tasarımlı Radeon HD 6870 modeline kıyasla aynı GPU dışında neredeyse ortak hiç bir noktası bulunmayan ekran kartı ile Colorfire oldukça iddialı. 5+1 fazlı güç tasarımı ve POSCAP kapasitörlerle donatılan ekran kartının ilk BIOS'u seçildiğinde GPU 940MHz'de bellekler ise 4400MHz'de görev yaparken, "Turbo" BIOS seçildiğinde ise GPU 1050MHz'de ve bellekler de 4600MHz'e çıkartılıyor.

Colorfire yeni modelinde daha önce özel tasarımlı Radeon HD 6850 modelinde de kullandığı soğutucunun bir benzerine yer veriyor. 110mm çapında fan ile donatılan soğutucunun yüksek saat hızları için etkin soğutma performansı sunduğu belirtiliyor. Üzerinde yer alan DIP anahtarları ile donanım tabanlı voltaj ayarlamasına olanak tanıyan kart aynı zamanda donanımsal voltaj okuma noktalarına ve kablolarına da sahip. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Crossfire X ve Eyefinity kurulumlarına da olanak tanıyan ekran kartı çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. İlk olarak Asya pazarında satışa sunulacak kartın ardından Avrupa'da da kullanıma sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 7 yıl
Güzel bir tasarım oldukca iddaalı gözükyor hele şu BIOS özelliği çok güzel olmuş.
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Virinom 8 yıl
ben iki türlü de denedim eğer ısı alıcı kaliteli ise dışarı üflemesi daha iyi performans sağlıyor
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tiger cage 8 yıl
yanlışlık yok üfleme soğutucuya doğru sadece gürültüyü azaltmak için fan yapraklarına s vermişler
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floydrose 8 yıl
Bence ters tarafa doğru dönüyor :D Zaten malzeme kaliteside vasat.
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dogo argentino 8 yıl
bu kartın fanı havayı soğutucu yapraklardan çekip dışarı mı üflüyor yoksa ben halüsünasyon mu görüyorum
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JrMaster 8 yıl

dogo argentino

bu kartın fanı havayı soğutucu yapraklardan çekip dışarı mı üflüyor yoksa ben halüsünasyon mu görüyorum


sanırsam göz yanılması yaşıyoruz yada fanı gerçekten ters yapmışlar
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