Comixology geçen yıl 4 milyar sayfa çizgi roman satışı gerçekleştirdi





Mobil paltformların en popüler çizgi roman okuma uygulaması olarak dikkat çeken Comixology, geçen yılı büyük bir satış rakamı ile kapattı.





iPad kategorisinde en çok kar eden oyun harici uygulama olan Comixology, 75 yayıncıdan 45 000 çizgi romanı bünyesinde barındırıyor. 2009 yılında mobil macerasına başlayan uygulama bugüne kadar toplamda 6 milyar sayfa çizgi roman satışı gerçekleştirdi. Bunun sadece 4 milyarı 2013 yılında oldu.





Comixology zaman zaman serilerde indirimler veya ücretsiz kampanyalar düzenliyor. Böylece hem kullanıcı sayısını hem de satışlarını artırıyor.

http://www.wired.com/underwire/2014/01/comixology-ipad-app-2013/