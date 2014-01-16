Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Comixology geçen yıl 4 milyar sayfa çizgi roman satışı gerçekleştirdi

5 yıl
3,9b
1
5
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Comixology geçen yıl 4 milyar sayfa çizgi roman satışı gerçekleştirdi

Mobil paltformların en popüler çizgi roman okuma uygulaması olarak dikkat çeken Comixology, geçen yılı büyük bir satış rakamı ile kapattı.

iPad kategorisinde en çok kar eden oyun harici uygulama olan Comixology, 75 yayıncıdan 45 000 çizgi romanı bünyesinde barındırıyor. 2009 yılında mobil macerasına başlayan uygulama bugüne kadar toplamda 6 milyar sayfa çizgi roman satışı gerçekleştirdi. Bunun sadece 4 milyarı 2013 yılında oldu.

Comixology zaman zaman serilerde indirimler veya ücretsiz kampanyalar düzenliyor. Böylece hem kullanıcı sayısını hem de satışlarını artırıyor. 

http://www.wired.com/underwire/2014/01/comixology-ipad-app-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cengizhan1903 5 yıl
Ah bide türkçe olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetoguzderin 5 yıl
Bende çok sık alıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
sayfa sayfamı satıyorlarmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl
Peki ya manga? Manga satan bir program var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
津波 5 yıl
Neymiş lan bu böyle afedersiniz yani!! Çizgiroman satışına gel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Moga Pro Power video inceleme 5 yıl Samsung'dan dev tablet! "12.2-inç ekranlı" Galaxy Tab Pro ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim