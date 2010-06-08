Computex 2010: Asus dünyanın ilk 3DVision destekli 27-inç monitörünü tanıttı

3DVision teknolojisi için Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan Asus, dünyanın ilk 27-inç boyutundaki 3D destekli monitörünü Computex 2010 fuarında tanıttı. PG27H olarak isimlendirilen ve oyuncular için hazırlanan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 120Hz tazeleme hızı ile Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan monitör, 3D Stereoscopic gözlükler ile kullanıcılarına daha gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad ediyor.
Şık bir tasarıma sahip olan Asus PG27H, 2ms tepki süresine, 400 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 20.000:1 karşıtlık oranına sahip. Yatay da 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısı sunan monitör, görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Sınıfındaki en büyük monitörlerden biri olan 3DVision destekli Asus PG27H'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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Çok haklı.
3D'de bildiğiniz üzere ne kadar büyük ekran o kadar performans alırsınız. Şimdi ben 22" monitor kullanıyorum bu saatten sonra monitor değiştirecek olsam daha büyüğünü alırım.Bu monitorün hedef kitlesi benim gibi kişiler.Hem 3d hem 27" hem de çok uç çözünürlüğü olmayan bu monitor. Hem blu-ray filmleri tam çözünürlükte izleyebiliriz.2560 x 1440 gibi çözünürlük olsaydı fullhd blu-ray ler bile maalesef net olamayacaktı.Ama dediğim gibi grafik resim düzenleme ile uğraşanlar yukardaki çözümleri zaten kullanıcaklardır. Bunun fiyatı zaten diğer pro monitorlere göre çok çok daha ucuz olucaktır ve alınabilirliği daha makul olucaktır.
Bakın görün birkaç yıl içerisinde 26-27" monitorler ortalıkta cirit atıcaklardır.
Sebebi cok basit bu bir monitor ve haliyle en az 5 yil kullanilmak icin aliniyor , siz her yil degistiririm diyorsaniz o ayri tabi.
Daha anlasilir olabilmesi icin soyle anlatayim bugun 15.5" lik laptop ekranlarinda ve benim eski 5 yillik 19" TRINITRON CRT ekranim bile Full HD destegine sahipse eger 27" bir monitorden ben Ultra HD(Full HD nin iki kati cozunurluk olur kendileri.) destegini beklerim ve tabi hdmi 1.4 destegide olmasi gerekir.Bunlar benim sahsi goruslerimdir.