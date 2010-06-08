Computex 2010: Asus dünyanın ilk 3DVision destekli 27-inç monitörünü tanıttı

3DVision teknolojisi için Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan Asus, dünyanın ilk 27-inç boyutundaki 3D destekli monitörünü Computex 2010 fuarında tanıttı. PG27H olarak isimlendirilen ve oyuncular için hazırlanan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 120Hz tazeleme hızı ile Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan monitör, 3D Stereoscopic gözlükler ile kullanıcılarına daha gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad ediyor.

Şık bir tasarıma sahip olan Asus PG27H, 2ms tepki süresine, 400 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 20.000:1 karşıtlık oranına sahip. Yatay da 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısı sunan monitör, görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Sınıfındaki en büyük monitörlerden biri olan 3DVision destekli Asus PG27H'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.