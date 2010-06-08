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Computex 2010: Asus dünyanın ilk 3DVision destekli 27-inç monitörünü tanıttı

8 yıl
25,8b
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31
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3DVision teknolojisi için Nvidia'nın en büyük iş ortaklarından birisi olan Asus, dünyanın ilk 27-inç boyutundaki 3D destekli monitörünü Computex 2010 fuarında tanıttı. PG27H olarak isimlendirilen ve oyuncular için hazırlanan yeni monitör, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. 120Hz tazeleme hızı ile Nvidia 3DVision teknolojisiyle uyumlu olan monitör, 3D Stereoscopic gözlükler ile kullanıcılarına daha gelişmiş görsel deneyim sunmayı vaad ediyor.

Şık bir tasarıma sahip olan Asus PG27H, 2ms tepki süresine, 400 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 20.000:1 karşıtlık oranına sahip. Yatay da 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısı sunan monitör, görüntü aktarımı için VGA, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Sınıfındaki en büyük monitörlerden biri olan 3DVision destekli Asus PG27H'nin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 7 yıl
27'3D ASUS
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dhgon 8 yıl
Arkadaşlar monitörün çözünürlüğü daha yüksek olabilir demişsiniz. Fakat atladığınız bir nokta var bu monitör 3D bir monitör. Ve gözlükleri taktıktan sonra pikselleri falan sayamazsınız. Görüntü otomatik olarak gözünüzün önünde 3 boyutlu olacaktır. Bence gayet yeterli bir çözünürlük.
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poqovic 8 yıl
@Fromel
Çok haklı.
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DH Misafiri 8 yıl
evet yüksek teknoloji her zaman iyidir ancak ben o teknolojiyi kullanamıyorsam zerre kadar da anlamı yoktur(benim için) 27" ekranda full hd bence de yeterlidir, ultra hd elbetteki daha iyidir ancak 27" ultra hd 3d bir monitör kim bilir ne kadardır. böyle bir cihazı forum veya teknoloji dergilerinde ağzımın kenarında hafif salya ile takip edeceğime, alabileceğim full hdsini takip etmeyi yeğlerim.
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Formel 8 yıl
Şimdi arkadaşlar Asus'un bu monitorle hedef kitlesi kim? Her halinden belli olan oyuncular için tasarlanmış. En başta ucuz ama hızlı TN panel kullanmış. 2560 x 1440 gibi çok yüksek çözünürlükten kaçınmış Full HD 'de sabit tutmuş ki oyuncular daha fazla performans alsın. Amaç az maliyetli pahalı olmayan 3d destekli bir oyuncu monitorü yaratmak. Grafik ile işi olan zaten gider IPS panelli doğru rengi veren bakış açısı sorunu olmayan 2560 x 1440 çözünürlüklü pahalı Apple cinema display ,Eizo, HP ,Nec gibi çözümleri alır.
3D'de bildiğiniz üzere ne kadar büyük ekran o kadar performans alırsınız. Şimdi ben 22" monitor kullanıyorum bu saatten sonra monitor değiştirecek olsam daha büyüğünü alırım.Bu monitorün hedef kitlesi benim gibi kişiler.Hem 3d hem 27" hem de çok uç çözünürlüğü olmayan bu monitor. Hem blu-ray filmleri tam çözünürlükte izleyebiliriz.2560 x 1440 gibi çözünürlük olsaydı fullhd blu-ray ler bile maalesef net olamayacaktı.Ama dediğim gibi grafik resim düzenleme ile uğraşanlar yukardaki çözümleri zaten kullanıcaklardır. Bunun fiyatı zaten diğer pro monitorlere göre çok çok daha ucuz olucaktır ve alınabilirliği daha makul olucaktır.
Bakın görün birkaç yıl içerisinde 26-27" monitorler ortalıkta cirit atıcaklardır.
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DH Misafiri 8 yıl
Burda bazi arkadaslar full hd kavramina takilmis durmuslar. Ortada bir gercek varki bu bir tv degil ayrica tv lerde suan alinan en buyuk sinyal full hd cozunurlugunde oldugu icin tv olarak kullanilan bir ekranin daha fazla cozunurluge ihtiyaci yoktur. Fakat bu bir bilgisayar monitoru olarak kullanilicak ve bu coznurluk ozellikle resim islerinde ugrasanlar icin cok onemlidir. Bu yuzden boyle bir boyutta monitor eger profesyonel amacli olarak kullanilacaksa ki (fiyatina gore oyle kullanilmasi gerek) cozunurlugun cok daha yuksek olmasi gerekir. Yinede 3d olayinda firmalar belki cozunurluk isini zorlayamiyor olabilerler bu konuda teknik bilgim olmadigi icin ve isin icinde 3d olayi oldugu icin firmayida kotulemek istemem. Son olarak full hd yi son yuksek cozunurluk zanneden arkadaslar o tv niz icin gecerlidir. Bir arkadas matematiksel olarak 19 inch crt de bu cozunurluk olmaz demis ama sanirim kendi lcd cikmadan once ya yasindan dolayi yada pc ile tanismadigindan dolayi philips marka pekcok 19 inch crt nin 1900 X 1600 cozunurluge ciktiginida gorememis oldugundan kafasina gore hesap ederek bu konuda bilgili oldugunu ispat etmeye calismis ama ne yazikki basarili olamamistir
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mehmetgirgin 8 yıl
hpninde buna benzer bi monitörü vardı.sanırım
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sdivleli 8 yıl
Çözünürlük az diyen arkadaşlar , bu çözünürlüğün 50-52 inch gibi LCD-Plazma televizyonlarda kullanıldığını ve FULL HD diye tabir edildiğini bildiğinizi tahmin ediyorum. 27'' bir monitör için 1920-1080 çözünürlük niçin az olsun :D
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killnOd 8 yıl
sdivleli

Çözünürlük az diyen arkadaşlar , bu çözünürlüğün 50-52 inch gibi LCD-Plazma televizyonlarda kullanıldığını ve FULL HD diye tabir edildiğini bildiğinizi tahmin ediyorum. 27'' bir monitör için 1920-1080 çözünürlük niçin az olsun :D


Sebebi cok basit bu bir monitor ve haliyle en az 5 yil kullanilmak icin aliniyor , siz her yil degistiririm diyorsaniz o ayri tabi.

Daha anlasilir olabilmesi icin soyle anlatayim bugun 15.5" lik laptop ekranlarinda ve benim eski 5 yillik 19" TRINITRON CRT ekranim bile Full HD destegine sahipse eger 27" bir monitorden ben Ultra HD(Full HD nin iki kati cozunurluk olur kendileri.) destegini beklerim ve tabi hdmi 1.4 destegide olmasi gerekir.Bunlar benim sahsi goruslerimdir.
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lvlono 8 yıl
Background aydınlatması led değilmi ki bu monitörün?
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t3 8 yıl
1920x1080 daha yükşek çözünürlüğü olan bir tane monitör, monitörü bıraktım TV, LED TV gösterin bana. Monitörün çözünürlüğü az geldi diyen arkadaslar neye göre diyorlar bunu. Hiç FULL HD diye bir kavram duymadınız mı siz?
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free5 8 yıl
acer'in 23'' lik 3d monitörü bin lira civarı idi şimdi 27'' ve asus olması 1500 lirayı rahat geçer sanırım
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zararlı 8 yıl
oyun için 22 den sonrası gereksiz
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