Computex 2013 : 8 inçlik Lenovo Miix 8 Windows tablet kendini gösterdi





Microsoft'un ay sonunda resmi olarak duyurmasını beklediğimiz Windows 8.1 güncellemesi ile bilindiği gibi Windows tablet boyutları 7-8 inçe kadar çekilmiş olacak. Şimdiye kadar istediği satışları yapamayan Windows tabletlerin çıkışa geçeceği düşünülen yeni güncellemeye yönelik olarak üreticilerin yoğun bir çalışması mevcut.





Acer, Iconia W3 modeli ile ilk 8 inçlik Windows 8 tablet ünvanını eline geçirmişti. Computex 2013 fuarında Lenovo da yeni güncellemeye hazır olduğunu gösterdi. Firmanın kısa bir demosunu yaptığı Miix 8 adlı model Windows 8 üzerinde çalışan 8 inçlik bir tablet.





Lenovo modelin ince, hafif ve 3G desteğine sahip olduğunu belirtirken, bunun dışında bir detay vermiyor. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı da belirsiz.





Lenovo'nun Miix markasını Windows 8 tabletleri için kullanacağı tahmin ediliyor. Üreticiler ilk dalga Windows 8 tabletlerinden umutlu olmasa da ikinci dalga ürünler için beklentiler oldukça yüksek. Microsoft'un 10.1 inçten küçük tablet modellerinde Word, Excel, Power Point ve One Note sürümlerini ücretsiz olarak sunacak olması da diğer bir avantaj.





Yeni Windows 8/RT tabletlerin ay sonundaki resmi duyurunun ardından vakit kaybetmeden pazara sürülmesi bekleniyor. Fiyatların ise 300$-500$ aralığında olacağı sanılıyor.

http://microsoft-news.com/first-8-inch-lenovo-windows-8-tablet-images-appear/#!prettyPhoto