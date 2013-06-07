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Computex 2013 : 8 inçlik Lenovo Miix 8 Windows tablet kendini gösterdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2013 : 8 inçlik Lenovo Miix 8 Windows tablet kendini gösterdi

Microsoft'un ay sonunda resmi olarak duyurmasını beklediğimiz Windows 8.1 güncellemesi ile bilindiği gibi Windows tablet boyutları 7-8 inçe kadar çekilmiş olacak. Şimdiye kadar istediği satışları yapamayan Windows tabletlerin çıkışa geçeceği düşünülen yeni güncellemeye yönelik olarak üreticilerin yoğun bir çalışması mevcut.

Acer, Iconia W3 modeli ile ilk 8 inçlik Windows 8 tablet ünvanını eline geçirmişti. Computex 2013 fuarında Lenovo da yeni güncellemeye hazır olduğunu gösterdi. Firmanın kısa bir demosunu yaptığı Miix 8 adlı model Windows 8 üzerinde çalışan 8 inçlik bir tablet.

Lenovo modelin ince, hafif ve 3G desteğine sahip olduğunu belirtirken, bunun dışında bir detay vermiyor. Modelin çıkış tarihi ve fiyatı da belirsiz.

Lenovo'nun Miix markasını Windows 8 tabletleri için kullanacağı tahmin ediliyor. Üreticiler ilk dalga Windows 8 tabletlerinden umutlu olmasa da ikinci dalga ürünler için beklentiler oldukça yüksek. Microsoft'un 10.1 inçten küçük tablet modellerinde Word, Excel, Power Point ve One Note sürümlerini ücretsiz olarak sunacak olması da diğer bir avantaj. 

Yeni Windows 8/RT tabletlerin ay sonundaki resmi duyurunun ardından vakit kaybetmeden pazara sürülmesi bekleniyor. Fiyatların ise 300$-500$ aralığında olacağı sanılıyor.

http://microsoft-news.com/first-8-inch-lenovo-windows-8-tablet-images-appear/#!prettyPhoto Yorum Yaz
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modifci 6 yıl
Bu tabletler domine edecek piyasayı şuraya yazıyorum bakın
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DH Misafiri 6 yıl
Microsoft büyük ihtimalle RT'yi fazla geliştirmeyecek zaten RT çok büyük bir hataydı insanların Windows 8'den soğumasına sebep oldu. Neyse ki biz yeni tabletlerde Windows 8 Pro alıcaz yani masaüstü programlarının hepsi var. Şimdi gözümde iPad'le Android tabletler oyuncak gibi geliyor...
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eofdred 6 yıl
şu rt lafını bi bırakın. iş öğrenci hayatı vs için adamların rt si bile ios dan androidden iyi. rt ye facia diyen adam ömründe bi word uygulaması kullanmamıştır muhtemelen. androiddeki saçma ofis uygulamalarından sonra tablette ms office kullanmaya terfi eden bi insan için win 8 değil win rt bile olsa öpüp başına koyar. rt yi bi kenara koyalım eğer bu cihaz 8 ile gelirse çok iyi. ben şahsel 10.1 lik tabletimde serious sam half life gibi oyunlar oynayan biri olarakda söyleyebilirim ki ne amaçla kullanıyor olursanız olun windows 8 tabletlerden iyi alternatif yok.
win rt gelişmezse bunun tek sorunlusu dandik arm mimarisi olacaktır çünkü adamların vaadi düşük güç tüketimiyken intel gelip güç tüketimi-performans tablolarını yeni nesil atomlarla tarumar edince hali ile win rt zorda kalıyor. sadece o değil tegra 4 de mesela aktif fan gereksinimi var nvidia shield e bakarsanız. yakında androidli "fanlı" tabletler gelip oyun oynarken 1 saat abtarya ömrü sunmaya başladığında tabikide herkes 20 saat batarya ömrü sunan atomları tercih edecek.
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Erkansins 6 yıl
rt değil heralde bu x86 tabanlı bir windows 8.
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demo22 6 yıl
rt değildir inşallah!!
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savinelli 6 yıl
Batarya süresi uzun ve aşırı uygun fiyatlı cihazlar piyasaya çıkarsa x86 mimarili modeller halefleri yerine tercih edilecektir ama fiyat ve batarya büyük çoğunluk için en önemli 2 kriter..
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bukalemun56 6 yıl
tablet ile windows kelimeleri pek yakışmıyor. (RT faciasından sonra kim alır.)
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