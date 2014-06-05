Computex 2014 : OCZ'den kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD'ler









Toshiba'nın bünyesine dahil olduktan sonra depolama ürünlerine ara vermeden devam eden OCZ, Computex 2014 fuarında kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD ürünlerini sergiledi.





Vector 150 ve Vertex 460 firmanın daha önce lanse ettiği ürünlerdi. Vector 180 modeli ise ilk kez bu fuarda ziyaretçi karşısına çıkıyor.

Vector 150, kurumlara hitap ediyor ve sınıfının en iyi IOPS performansını sunduğunu iddia ediyor. Ürünün 480GB kapasiteli versiyonunda rastgele okuma hızları 100 000 IOPS'a, rastgele yazma hızları ise 95 000 IOPS'a ulaşıyor. Ayrıca firma Vector 150 için 5 yıla kadar garanti sağlıyor. Ürün 120GB/240GB/480GB şeklinde kapasite seçeneklerine sahip.





Vertex 460 ise fiyat-performans çizgisinde yer alan bir ürün. Rastgele okuma ve yazma hızı 90 000 IOPS'a ulaşan ürün yine 120GB/240GB/480GB şeklinde kapasite seçeneklerine sahip ve 3 yıl garanti ile geliyor.

Vector 180 ise kurumlara yönelik giriş seviyesinde bir SSD ürünü. Barefoot 3 kontrolcüsü ve Toshiba'nın A19 NAND flash belleğini kullanan Vector 180 sıralı okuma hızı olarak 550MB/s, rastgele okuma hızı olarak 100 000 IOPS değerlerini sunuyor. PFAIL veri koruma teknolojisi ile önbellekteki verilerin içerikleri yazılıyor ve herhangi bir güç kesintisinde korunuyor.

Vector 150 modeli ise 120GB,/240GB/480GB/960GB kapasite seçeneklerine sahip. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan modelin fiyatı henüz belli değil.





http://www.tomshardware.com/gallery/ocz3,0101-438906-0-2-3-1-png-.html