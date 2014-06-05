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Computex 2014 : OCZ'den kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD'ler

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
364
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2014 : OCZ'den kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD'ler


Toshiba'nın bünyesine dahil olduktan sonra depolama ürünlerine ara vermeden devam eden OCZ, Computex 2014 fuarında kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD ürünlerini sergiledi.

Vector 150 ve Vertex 460 firmanın daha önce lanse ettiği ürünlerdi. Vector 180 modeli ise ilk kez bu fuarda ziyaretçi karşısına çıkıyor.
Vector 150, kurumlara hitap ediyor ve sınıfının en iyi IOPS performansını sunduğunu iddia ediyor. Ürünün 480GB kapasiteli versiyonunda rastgele okuma hızları 100 000 IOPS'a, rastgele yazma hızları ise 95 000 IOPS'a ulaşıyor. Ayrıca firma Vector 150 için 5 yıla kadar garanti sağlıyor. Ürün 120GB/240GB/480GB şeklinde kapasite seçeneklerine sahip.

Vertex 460 ise fiyat-performans çizgisinde yer alan bir ürün. Rastgele okuma ve yazma hızı 90 000 IOPS'a ulaşan ürün yine 120GB/240GB/480GB şeklinde kapasite seçeneklerine sahip ve 3 yıl garanti ile geliyor.
Vector 180 ise kurumlara yönelik giriş seviyesinde bir SSD ürünü. Barefoot 3 kontrolcüsü ve Toshiba'nın A19 NAND flash belleğini kullanan Vector 180 sıralı okuma hızı olarak 550MB/s, rastgele okuma hızı olarak 100 000 IOPS değerlerini sunuyor. PFAIL veri koruma teknolojisi ile önbellekteki verilerin içerikleri yazılıyor ve herhangi bir güç kesintisinde korunuyor.
Vector 150 modeli ise 120GB,/240GB/480GB/960GB kapasite seçeneklerine sahip. Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan modelin fiyatı henüz belli değil.

Computex 2014 : OCZ'den kurumlara ve son kullanıcıya yönelik SSD'ler
 

http://www.tomshardware.com/gallery/ocz3,0101-438906-0-2-3-1-png-.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Solid State Disk 5 yıl en beğenilen
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.

Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçmekte. Hâlbuki Vertex 460 çıkalı neredeyse yarım sene oluyor. DH'de incelemesi de yayımlanmıştır. Vector 150'de değişen tek şey dış kasanın üzerindeki etiket



OCZ'nin fuarda gösterdiği yeni SSD'lerine buyrun bir de buradan bakalım:

ssdlabs.net/...
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçme...
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1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solid State Disk 5 yıl en beğenilen
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.

Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçmekte. Hâlbuki Vertex 460 çıkalı neredeyse yarım sene oluyor. DH'de incelemesi de yayımlanmıştır. Vector 150'de değişen tek şey dış kasanın üzerindeki etiket



OCZ'nin fuarda gösterdiği yeni SSD'lerine buyrun bir de buradan bakalım:

ssdlabs.net/...
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçme...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
furkan6423 5 yıl
Vertex 460 tam samsung 840 evo ya karşılık çıkmış diyebiliriz. Umarım fiyat olarak da son tüketici yani bizlere yarar
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oray 5 yıl
Ocz iflas etmemis miydi?
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Baholi 5 yıl oray
Etmişti. Fakat TOSHIBA tarafından satın alındı ve artık onların bünyesinde devam ediyorlar.
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Turkforce 5 yıl
Neden yanlışlık olsun?
Hatta haber eksik bile kalmış. Bir dünya ürün tanıtmış.
ocz.com/...
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tahir40 5 yıl
Bende şu an RAID0 Vector ve Vertex4 SSD'ler çalışıyor. Farklı kontrolcü ve nandlarla üretilen ssd'leri raid bağlamak çok mantıklı olmasa da (malum raid yaptığınız her işlem o işi yavaş yapan disk üzerinden yapılır) güzel çalışıyor :)
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Solid State Disk 5 yıl
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.

Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçmekte. Hâlbuki Vertex 460 çıkalı neredeyse yarım sene oluyor. DH'de incelemesi de yayımlanmıştır. Vector 150'de değişen tek şey dış kasanın üzerindeki etiket



OCZ'nin fuarda gösterdiği yeni SSD'lerine buyrun bir de buradan bakalım:

ssdlabs.net/...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Solid State Disk 5 yıl
OCZ bildik haber taktiği uygulamış ve hâlihazırda zâten vâr olan SSD'lerini fuarda tekrar göstermiş.

Bu haberin başlığında da ' yeni ' ibâresi geçmekte. Hâlbuki Vertex 460 çıkalı neredeyse yarım sene oluyor. DH'de incelemesi de yayımlanmıştır. Vector 150'de değişen tek şey dış kasanın üzerindeki etiket



OCZ'nin fuarda gösterdiği yeni SSD'lerine buyrun bir de buradan bakalım:

ssdlabs.net/...
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 5 yıl
Nesi yanlış ki?
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Mianfei 5 yıl
3 yıl garantili gelse ne olur. 3 yıllık harçlığımla aldıktan sonra :( :(
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Baholi 5 yıl
Sorunsuz olurlar umarım.
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