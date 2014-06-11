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Computex 2014: SilverStone Stand Turu

5 yıl
45,6b
1
Güç Kaynağı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex maceramızda SilverStone'a uğruyor ve sergiledikleri yeni ürünlere bakış atıyoruz.
 

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Gece772 5 yıl
Gelişme yolunda hım pım çım
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capoeira_GS 5 yıl
fanlar güzel görünüyor bide sessiz çalışıyorsa süper
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acbold 5 yıl
Şuana kadar en iyi standlardan biriydi. Büyük kasaları neden incelemediniz merak ettim, 600w üstü psu ların bilgi stickerlarını da kısaca gösterseniz iyi olurdu.
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gun 5 yıl
Ben pompasız su soğutma olayını çok sevdim birde 18 cm'lik fan denemek isterim en düşük devirde sessiz ise harika olur.

Silverstone gerçekten müthiş bir firma kalite bakımından hiç kaçmıyor ve fiyatta çekinmiyor yüksek oluyor o yüzden ülkemizde bir var bir yok o kötü tabii.

Yinede bilgisayarımızı devamlı motifine ettiğimiz günleri çok özlüyorum açıkcası.
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keskin53 5 yıl
albenisi olmayan ürünler
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KayıpG 5 yıl
Artık gelmicek galiba silverstone kasaları raven modeli bi harikaydı bi türlü ülkede bulamadım
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Aaron Paul 5 yıl
Computex, beklentileri fazla karşılayamadı... Hatta yer alan firmaların çoğu yerel firmalardı bizlik pek ürün yok. Anca amazondan getirteceksin o da ayrı bi sıkıntı...
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