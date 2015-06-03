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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Computex 2015 : G.Skill, Ripjaws ailesine yeni güç kaynakları ekledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2015 : G.Skill, Ripjaws ailesine yeni güç kaynakları ekledi

Ürettiği bilgisayar bileşenleri kadar hız aşırtma turnuvaları ile de adından söz ettiren G.Skill, Ripjaws adındaki bileşen ailesini Computex 2015 fuarında yeni ürünlerle genişletiyor. Bunlardan birisi güç kaynağı. 

Firma Ripjaws ailesine 4 adet güç kaynağı eklediğini duyurdu. Ürünlerden ikisi 80 PLUS Gold, diğer ikisi de 80 PLUS Platinum verimlilik sertifikası taşıyor. Ürünler 750 watt-1200 watt arasında değişen değerlere sahip. Böylece hitap alanı daha çok iş istasyonlarına ve oyuncu bilgisayarlarına yöneliyor. 

80 PLUS Gold grubunda yer alan ürünler PS750G ve PS850G şeklinde sıralanıyor. 750W ve 850W güç sağlayan kaynaklar yüzde 90 verimlilik oranına ulaşabiliyor. 80 PLUS Platinum grubunda ise PS850P ve PS1250P yer alıyor. Enerji seviyeleri ise 850W ve 1250W. Bu ürünlerin verimlilik oranı yüzde 92'ye çıkıyor. 

Kaynakların modüler yapısı sistem ısısının da düşük kalmasına yardımcı oluyor. G.Skill ürünlerde yüzde 100 Japon kapasitörler gibi yüksek kalite malzemeler kullanmış. Ayrıca optimize edilmiş termal fan kontrolü düşük yüklerde gürültüyü sıfıra indiriyor. Ağır yüklerde ise çift 140mm fan ile sistem soğutuluyor. Yeni güç kaynaklarının ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmadı. 

http://www.tomshardware.com/news/g.skill-memory-psu-ripjaws-trident,29257.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmet4428 4 yıl
Pahalı olacağı kesin, bronze içinde full moduler, aynı tasarımlı yapsalarda biraz uygun fiyata alsaydık.
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CVenturas 4 yıl
Çift 140mm olması güzel olmuş çok düşük devirlerde bile sağlam sirkülasyon sağlanır. Bu yükte de sessiz olacağı anlamına gelir
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