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Computex 2010: G.Skill, Phoenix Pro serisi yeni nesil SSD'lerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: G.Skill, Phoenix Pro serisi yeni nesil SSD'lerini tanıttı
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Computex 2010: G.Skill, Phoenix Pro serisi yeni nesil SSD'lerini tanıttı
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Computex 2010 fuarında hem hız aşırtma gösterisi yaptı hem de yeni nesil SSD sürücülerini tanıttı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılar K1NGP1N ve Shamino'yu standına getiren G.Skill, Intel'in K serisi yeni hız aşırtma işlemcileriyle çeşitli gösteriler düzenlerken, Phoenix Pro serisi SSD sürücülerini tanıttı.

TRIM desteği sunan bir önceki jenerasyon Phoenix sürücülerine kıyasla, daha yüksek performans değerleriyle gelen Phoenix Pro, SandForce tarafından geliştirilen, SF-1200 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor. Aynı kontrolcüye sahip rakip SSD modellerine kıyasla, sahip olduğu özel firmware sayesinde daha yüksek performans sunduğu iddia edilen Phoenix Pro serisi SSD'lerin 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilirken, okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olduğu açıklandı.

4K yazma performansları 50.000 IOPS'un üzerinde olan Phoenix Pro serisi SSD'ler, SATA-II desteği sunuyor ve TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.


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yc#1 9 yıl
SATA III yaygınlaşırsa 300+ MB/sn okuma/yazma hızına sahip 2.5" sürücüler piyasaya çıkacaktır.
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Chris Brown 9 yıl
Yahu people free serisi çıkarsınlar yazma okuma hızı 100MB olsun 120GB olsun ama 150TL filan olsun arkadaş bunlar feci pahalı yahu.
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mobylette 9 yıl
~285mb'a tıkandı kaldı ssdler..her firma çıkarıyor moda oldu..hadi bakalım
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Tolgá 9 yıl
birgün gelecek 320gbları herkes alabilecek ama ne zaman
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