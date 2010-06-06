Computex 2010: G.Skill, Phoenix Pro serisi yeni nesil SSD'lerini tanıttı

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Computex 2010 fuarında hem hız aşırtma gösterisi yaptı hem de yeni nesil SSD sürücülerini tanıttı. Dünyaca ünlü hız aşırtmacılar K1NGP1N ve Shamino'yu standına getiren G.Skill, Intel'in K serisi yeni hız aşırtma işlemcileriyle çeşitli gösteriler düzenlerken, Phoenix Pro serisi SSD sürücülerini tanıttı.

TRIM desteği sunan bir önceki jenerasyon Phoenix sürücülerine kıyasla, daha yüksek performans değerleriyle gelen Phoenix Pro, SandForce tarafından geliştirilen, SF-1200 kodlu NAND flash bellek kontrolcüsünü kullanıyor. Aynı kontrolcüye sahip rakip SSD modellerine kıyasla, sahip olduğu özel firmware sayesinde daha yüksek performans sunduğu iddia edilen Phoenix Pro serisi SSD'lerin 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacağı belirtilirken, okuma hızlarının 285MB/saniye, yazma hızlarının ise 275MB/saniye olduğu açıklandı.

4K yazma performansları 50.000 IOPS'un üzerinde olan Phoenix Pro serisi SSD'ler, SATA-II desteği sunuyor ve TRIM desteği ile birlikte geliyorlar.