    Micron bellek kıtlığına çözüm için kolları sıvadı: Singapur'a dev NAND tesisi kuracak

    Micron, Singapur’da yeni çip üretim tesisinin inşasına başladığını duyurdu. 3D NAND bellek üretimine odaklanacak olan 24 milyar dolarlık dev tesis, 2028'de faaliyete geçecek.

    Micron, Singapur'da dev NAND bellek tesisi inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Dünya çapında bellek krizi devam ederken, Micron bu hafta Singapur’da yeni ve ileri teknolojiye sahip bir çip üretim tesisinin inşasına başladığını duyurdu. Tamamlanması 10 yılı aşkın sürecek olan bu fabrikanın toplam maliyetinin yaklaşık 24 milyar dolar olması bekleniyor. Fab 10B adı verilen tesis, 3D NAND bellek üretimine odaklanacak ve ilk wafer çıkışlarının 2028’in ikinci yarısında başlaması planlanıyor.

    Singapur'daki üretim kapasitesi iki katına çıkacak

    Yeni Fab 10B, Micron’ın Singapur’daki North Coast Wafer Fab Park içinde yer alan mevcut 3D NAND üretim kampüsünde inşa ediliyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında 700 bin metrekareye yakın temiz oda alanına sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Micron’ın mevcut Fab 10A ve Fab 10X tesislerinin her biri yaklaşık 500 bin metrekare temiz oda alanına sahip. Bu da Fab 10B’nin devreye girmesiyle Micron’ın Singapur’daki 3D NAND üretim kapasitesinin iki kattan fazla artacağı anlamına geliyor.

    Fab 10B, Singapur’un ilk çift katlı wafer fabrikası olma özelliğini taşıyor. Bu mimari sayesinde tesis, fiziksel alanı büyütmeden aşamalı olarak genişletilebilecek. Her ne kadar bu yaklaşım daha karmaşık bir yapı gerektirse de, uzun vadede inşaat ve genişleme sürecini kolaylaştırıyor.

    Yeni fabrika, 500’den fazla aktif katmana sahip gelecek nesil 3D NAND üretim teknolojilerini destekleyecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca farbrika yalnızca seri üretim için değil, aynı zamanda Ar-Ge çalışmaları için de kullanılacak. Bu sayede, süreç entegrasyonunun hızlanması ve yeni ürünlerin pazara daha hızlı sunulması hedefleniyor. Ek olarak Micron, bu tesis sayesinde bölgedeki üniversiteler ve sanayi kuruluşlarıyla olan araştırma iş birliklerini de derinleştirmeyi hedefliyor.

    Yapay zeka veri merkezlerine yönelik üretim yapacak

    Micron, fabrikanın öncelikli olarak yapay zeka ve veri merkezi uygulamalarına yönelik yüksek kapasiteli 3D NAND bellekler üreteceğini belirtiyor. Şirket bu alanları gelecekteki büyümenin ana itici güçleri olarak görüyor. Bununla birlikte, tesisin gerektiğinde farklı türlerde 3D NAND ürünleri de üretebilecek esneklikte olması, yarı iletken sektörünün döngüsel yapısı göz önüne alındığında önemli bir avantaj sağlıyor.

    Singapur’daki yatırımlar bununla sınırlı değil. Micron, ülkede aynı zamanda bir HBM (High Bandwidth Memory) paketleme tesisi de inşa ediyor. Bu tesisin, 2027 takvim yılında Micron’ın HBM üretimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

    Yeni tesisin yaklaşık 1.600 kişiye iş imkanı yaratacağı öngörülüyor. Bu pozisyonların büyük bölümü fabrika mühendisliği ve üretim operasyonlarına odaklanacak. HBM paketleme tesisiyle birlikte değerlendirildiğinde, Micron’ın Singapur’daki mevcut genişleme planları toplamda yaklaşık 3.000 yeni istihdam anlamına geliyor.

