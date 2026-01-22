Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NAND krizi derinleşiyor: Kioxia: "2026 stokları şimdiden tükendi"

    SSD pazarındaki baskı yalnızca Samsung ve SK Hynix ile sınırlı kalmayabilir. Kioxia'dan gelen yeni açıklamaya göre şirketin 2026 stokları şimdiden tükendi.     

    NAND krizi derinleşiyor: Kioxia: '2026 stokları şimdiden tükendi' Tam Boyutta Gör
    NAND flaş bellek ve SSD pazarında yaşanan sıkıntılar giderek derinleşiyor. Samsung ve SK Hynix'in üretimi kısma planlarının ardından, sektörün önemli oyuncularından Kioxia da 2026 yılı için mevcut üretim kapasitesinin şimdiden tükendiğini açıkladı. Şirket, artan yapay zeka yatırımlarının NAND talebini beklenenden çok daha erken bir noktada zirveye taşıdığını söylüyor.

    SSD almak daha da zorlaşabilir

    Kioxia Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato'ya göre, şirketin mevcut yıl için planlanan NAND flaş ve SSD üretimi tamamen satılmış durumda. Nakato, bu tablonun 2027'ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade ederken, fiyatların şimdiden yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını da doğruluyor.

    Kioxia'nın yaklaşımı, üretimi en yüksek teklifi verene yönlendirmekten ziyade, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik tanımak üzerine kurulu. Nakato'ya göre yapay zeka yatırımları durma noktasına gelmiş değil. Aksine, şirketler AI yarışından kopmamak için yatırım yapmaya devam etmek zorunda hissediyor.

    Kioxia, artan talebi karşılayabilmek için Yokkaichi ve Kitakami tesislerini devreye almayı planlıyor. Yokkaichi fabrikasında verimliliği artırmak için yapay zeka destekli üretim süreçleri kullanılırken, Kitakami tesisinde BiCS FLASH Gen 8 3D NAND teknolojisinin tam ölçekli üretimine geçilecek. Buna ek olarak CES 2026'da tanıtılan BG7 Serisi SSD'lerin, özellikle tüketici ve OEM tarafında oluşan boşluğu kısmen doldurması hedefleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    votka alkol oranı türk telekom çekim gücü araba gaz yemiyor dil bağı ameliyatı olanlar kadınlar kulübü selectra beni kurtardı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum