NAND krizi derinleşiyor: Kioxia: "2026 stokları şimdiden tükendi"

SSD almak daha da zorlaşabilir
Kioxia Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato'ya göre, şirketin mevcut yıl için planlanan NAND flaş ve SSD üretimi tamamen satılmış durumda. Nakato, bu tablonun 2027'ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade ederken, fiyatların şimdiden yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını da doğruluyor.
Kioxia'nın yaklaşımı, üretimi en yüksek teklifi verene yönlendirmekten ziyade, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik tanımak üzerine kurulu. Nakato'ya göre yapay zeka yatırımları durma noktasına gelmiş değil. Aksine, şirketler AI yarışından kopmamak için yatırım yapmaya devam etmek zorunda hissediyor.
Kioxia, artan talebi karşılayabilmek için Yokkaichi ve Kitakami tesislerini devreye almayı planlıyor. Yokkaichi fabrikasında verimliliği artırmak için yapay zeka destekli üretim süreçleri kullanılırken, Kitakami tesisinde BiCS FLASH Gen 8 3D NAND teknolojisinin tam ölçekli üretimine geçilecek. Buna ek olarak CES 2026'da tanıtılan BG7 Serisi SSD'lerin, özellikle tüketici ve OEM tarafında oluşan boşluğu kısmen doldurması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: