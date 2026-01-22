NAND krizi derinleşiyor: Kioxia: "2026 stokları şimdiden tükendi"

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör NAND flaş bellek ve SSD pazarında yaşanan sıkıntılar giderek derinleşiyor. Samsung ve SK Hynix'in üretimi kısma planlarının ardından, sektörün önemli oyuncularından Kioxia da 2026 yılı için mevcut üretim kapasitesinin şimdiden tükendiğini açıkladı. Şirket, artan yapay zeka yatırımlarının NAND talebini beklenenden çok daha erken bir noktada zirveye taşıdığını söylüyor.

SSD almak daha da zorlaşabilir

Kioxia Memory Business Unit Direktörü Shunsuke Nakato'ya göre, şirketin mevcut yıl için planlanan NAND flaş ve SSD üretimi tamamen satılmış durumda. Nakato, bu tablonun 2027'ye kadar devam etmesini beklediklerini ifade ederken, fiyatların şimdiden yaklaşık yüzde 30 oranında arttığını da doğruluyor.

Kioxia'nın yaklaşımı, üretimi en yüksek teklifi verene yönlendirmekten ziyade, uzun vadeli iş ortaklarına öncelik tanımak üzerine kurulu. Nakato'ya göre yapay zeka yatırımları durma noktasına gelmiş değil. Aksine, şirketler AI yarışından kopmamak için yatırım yapmaya devam etmek zorunda hissediyor.

SSD fiyatları daha da artacak: Samsung ve SK Hynix üretimi azaltı 1 gün önce eklendi

Kioxia, artan talebi karşılayabilmek için Yokkaichi ve Kitakami tesislerini devreye almayı planlıyor. Yokkaichi fabrikasında verimliliği artırmak için yapay zeka destekli üretim süreçleri kullanılırken, Kitakami tesisinde BiCS FLASH Gen 8 3D NAND teknolojisinin tam ölçekli üretimine geçilecek. Buna ek olarak CES 2026'da tanıtılan BG7 Serisi SSD'lerin, özellikle tüketici ve OEM tarafında oluşan boşluğu kısmen doldurması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: