SSD fiyatları daha da artacak: Samsung ve SK Hynix üretimi azaltıyor!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka veri merkezlerinin yüksek talebi nedeniyle oluşan DRAM krizi sürerken, NAND bellek tarafında da kötü haberler gelmeye başladı. DRAM kadar olmasa da NAND bellek kullanan SSD fiyatları artış gösterirken, Güney Kore'den gelen bir haber, işlerin NAND yongalarında daha kötüye gideceğine işaret ediyor.

Bellek üreticileri kârlarını maksimize etmek istiyor

Güney Koreli Chosun Biz’in haberine göre, Samsung ve SK Hynix, NAND flaş bellek üretimini azaltmayı değerlendiriyor. Bunun nedeni, şirketlerin üretimi daha kârlı olan DRAM tarafına yöneltmek istemesi. Bu doğrultuda her iki üretici de 2026 yılı için NAND üretim tahminlerini aşağı çekmiş durumda. Yapay zeka sektörünün bu durumdan büyük ölçüde etkilenmesi beklenmezken, tüketici tarafında etkilerin kısa süre içinde hissedilmesi olası görünüyor.

Pazar araştırma firması Omdia verilerine göre, Samsung, NAND yonga wafer üretim tahminini geçen yılki 4,9 milyon adetten bu yıl 4,68 milyon adede düşürdü. SK Hynix'in NAND üretiminin de benzer bir seyir izlemesi bekleniyor; geçen yıl 1,9 milyon adet olan üretim bu yıl 1,7 milyon adede gerileyecek.

Yapay zekada NAND yongalarına talep artıyor

Bu gelişme, NAND yongalarının yapay zeka altyapısında giderek daha kritik hale geldiği bir döneme denk geliyor. Özellikle NVIDIA’nın, ajan tabanlı yapay zeka sistemlerinde uzun bağlam kayıtlarını tutmak için KV önbelleğini genişletmeyi hedefleyen ICMS platformunu tanıtmasının ardından, NAND’ın önemi daha da arttı. NVIDIA’nın Rubin platformunun, küresel NAND üretiminin kayda değer bir bölümünü tüketeceği ve yalnızca raf tabanlı çözümlerin 2027’ye kadar yaklaşık 115,2 milyon TB NAND depolama alanı gerektireceği öngörülüyor. Bu da tedarik zinciri üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.

Nvidia N1 ve N1X geri dönüyor: ARM PC'ler için tarih netleşti 18 sa. önce eklendi

Üreticilerin NAND üretimini kısma kararı alması, büyük olasılıkla sözleşmeli NAND fiyatlarını yükselterek üretim hatlarından maksimum kâr elde etmeyi amaçlıyor. NVIDIA, AMD ve benzeri büyük yapay zeka şirketleri NAND tedariklerini aylar öncesinden güvence altına almış durumda. Bu nedenle, artan maliyetlerin asıl yükü yine tüketici pazarına yansıyacak ve bellek kıtlıklarına benzer bir tablo ortaya çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

HDD / SSD Haberleri

SSD fiyatları daha da artacak: Samsung ve SK Hynix üretimi azaltı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: