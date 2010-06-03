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Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı

8 yıl
16,6b
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12
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı
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Gigabyte'ın, Computex 2010 ile duyurduğu yeni teknolojilerinden biri de Cloud OC isimli online hız aşırtma (overclock) özelliği oldu. Bluetooth destekli telefonlara yüklenecek özel bir yazılım ile kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden işlemci saat hızlarını arttırabilmesine olanak tanıyan Asus'a kıyasla Gigabyte, herhangi bir platform sınırlaması olmaksızın, kullanıcıların Apple iPad veya internet tarayıcısı çalıştırabilen herhangi bir akıllı telefon veya netbook/notebook ve masaüstü sistem üzerinden internet erişimi alarak, uzaktaki sistemlerinin işlemci saat hızını arttırabiliyor hatta başta voltaj olmak üzere temel bazı parametrelerin değiştirebiliyor ayrıca sistemi kapatabiliyor ya da yeniden başlatabiliyorlar.

Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hicookie tarafından yapılan demo gösterimde, Apple iPad ile işlemci saat hızı kolay bir şekilde arttırılırken, önemli olan bazı temel parametrelerin geliştirilen özel bir kullanıcı ara birimiyle takip edilmesine de olanak tanınıyor. Geliştirme çalışmaları devam eden ve özellikle güvenlikle ilgili bir takım çalışmalar yapılan internet üzerinden overclock özelliğinin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı
Tam Boyutta Gör
Online hız aşırtma (overclock) özelliğini Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tanıttı.

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sertacaygun 8 yıl
Sifonumu da çekecek mi peki ?
Nedir bu OC hastalığı ? Başında olmayacağın, olmadığın bilgisyarı OC etsen ne ,etmesen ne arkadaş !
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stradivardi 8 yıl
Artık birilerinin bilgisayarlarına sadece sızarak zarar verilmeyecek gerekirse bilgisatara da fiziksel zararlar verilebilecek kolaylıkla.adamların düşündüğü birşeyler vardır elbette belki ileride işe yarar bir şeyler olur kullanım alanına bağlı olarak belki bizim şu an düşünemediğimiz bir alanda çok işe yarayabilir.cloud computing işi ile de ilgili bir durum elbette biz de bu konuda birşeyler yapıyoruz anlamında aslında yoksa çok işe yarayıp yaramasından değil asıl sebep bu olsa gerek bunun yanında hostes değil de ipad i verseler daha iyi olurdu hostesten bulmak kolay şu an ipad bulmak daha zor ya da uçuk fiyatlarda:)
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Towarscke 8 yıl

stradivardi

Artık birilerinin bilgisayarlarına sadece sızarak zarar verilmeyecek gerekirse bilgisatara da fiziksel zararlar verilebilecek kolaylıkla.adamların düşündüğü birşeyler vardır elbette belki ileride işe yarar bir şeyler olur kullanım alanına bağlı olarak belki bizim şu an düşünemediğimiz bir alanda çok işe yarayabilir.cloud computing işi ile de ilgili bir durum elbette biz de bu konuda birşeyler yapıyoruz anlamında aslında yoksa çok işe yarayıp yaramasından değil asıl sebep bu olsa gerek bunun yanında hostes değil de ipad i verseler daha iyi olurdu hostesten bulmak kolay şu an ipad bulmak daha zor ya da uçuk fiyatlarda:)


ben hostesi yanimda dursun diye 300lira veriyorum.. ipad almak icin ne kadar vericen.? Kadikoy evlendirme dairesinde kokteyl tarzi dugun 15000 + ev 150000 + esya 25000... Ben yanimda dursun dedim hostesi.. evlenecem demedim.. sen ipad'i direkt nufusa geciriyorsun..

saka bir yana.. gercekten uygulama gerekebilir.. Mesela uzak masaustu kullanimda render ile ugrasan arkadaslarim var.. o sebepten gerekebilir.
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Melih Vayvalak 8 yıl
Nasıl ki yardım amaçlı uzaktan kontrol sistemleri varsa, yanılmıyorsam eğer bu fikrin de çıkş noktası bu olsa gerek..
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Towarscke 8 yıl
Olasi Guvenlik acigi sebebiyle,(yeni bir uyugulama oldugu icin) birbirinin bilgisayarlarini yakan veya kullanilmaz hale getiren korsanlarin, son kullaniciya verecekleri zarari Gigabyte'dan tahsil edebilecek miyiz..?

Yada Gigabyte, olasi zararlari karsilamak icin Fuar hosteslerinden birini gonderebilir mi..?

Yanimda boyle hostes dursun 300lira borcum olsun, yada direkt anakart kalsin ben hostesi alayim..
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Rayuchi 8 yıl
Kutu büyük değil, kız küçük :D
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DH Misafiri 8 yıl
Hiç te cazip değil hatta itici. Mutlaka açıklar olacaktır internet hiç bir zaman çok güvenli değildir. Hacker ların PC ye tam yetki ile sahip olmalarına yola açabilir
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VforVendetta37 8 yıl
Kutuya bak kızın boyu kadar.
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sgnr 8 yıl
Peki bu neye yarıycak :S tamam sistemi kapatma güzelde hız aşırtma garip geldi
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cohannan 8 yıl
Masaüstülerde de olacak mı online hızaşırtma
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Ozn.Onl 8 yıl
yok artık ...
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