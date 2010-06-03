Computex 2010: Gigabyte, dünyanın ilk internet üzerinden hız aşırtma sistemini tanıttı

Gigabyte'ın, Computex 2010 ile duyurduğu yeni teknolojilerinden biri de Cloud OC isimli online hız aşırtma (overclock) özelliği oldu. Bluetooth destekli telefonlara yüklenecek özel bir yazılım ile kullanıcıların akıllı telefonları üzerinden işlemci saat hızlarını arttırabilmesine olanak tanıyan Asus'a kıyasla Gigabyte, herhangi bir platform sınırlaması olmaksızın, kullanıcıların Apple iPad veya internet tarayıcısı çalıştırabilen herhangi bir akıllı telefon veya netbook/notebook ve masaüstü sistem üzerinden internet erişimi alarak, uzaktaki sistemlerinin işlemci saat hızını arttırabiliyor hatta başta voltaj olmak üzere temel bazı parametrelerin değiştirebiliyor ayrıca sistemi kapatabiliyor ya da yeniden başlatabiliyorlar.

Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan Hicookie tarafından yapılan demo gösterimde, Apple iPad ile işlemci saat hızı kolay bir şekilde arttırılırken, önemli olan bazı temel parametrelerin geliştirilen özel bir kullanıcı ara birimiyle takip edilmesine de olanak tanınıyor. Geliştirme çalışmaları devam eden ve özellikle güvenlikle ilgili bir takım çalışmalar yapılan internet üzerinden overclock özelliğinin resmi olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Online hız aşırtma (overclock) özelliğini Hicookie rumuzlu profesyonel hız aşırtmacı tanıttı.