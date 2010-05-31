Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor

ATi'nin AMD tarafından satın alınması ve Larrabee projesiyle Intel'in ekran kartı pazarına girme çabası, Nvidia'nın x86 dünyasına adım atacağı ve kendi işlemcisini üreteceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta bu hedef doğrultusunda firmanın, VIA'yı satın alabileceği gündeme gelmişti. Hemen her fırsatta bu iddialara karşı gelen Nvidia, x86 işlemci hazırlığında olmadıklarını dile getirirken, firma ARM tabanlı Tegra işlemcilerini duyurarak masaüstünde olmasa bile ultra-taşınabilir arenada hem AMD hem de Intel'e rakip olmayı başarmıştı. Tegra projesi, sunduğu güç özellikler ve gelişmiş grafik işlem yetenekleriyle lanse edildiği günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Tegra ailesi, Zune HD ve Kore'de satılan Samsung M1 ile yeni yeni lanse edilen Microsoft KIN telefonları dışında henüz yaygın anlamda pazara girmiş olmasa da, iPad ile hızlanan tablet bilgisayar pazarı Nvidia'nın işlemci dünyasındaki pozisyonu açısından büyük önem taşıyor zira Nvidia, Tegra platformunun tabletler için ideal alt yapıyı sunduğunu belirtiyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuşmasında, Tegra 2 platformunun çift çekirdekli Cortex A9 tasarımına sahip endüstrideki ilk çözümün Tegra 2 olduğunu belirtirken, satandart bir işlemciden farklı olarak üzerinde farklı işlerden sorumlu 8 farklı motor olduğunu ve motorların yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edildiğini söyledi. Tablet bilgisayarların, hem donanım hem de yazılım üreticileri için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Huang, pazardaki potansiyeli değerlendirmek adına özellikle yılın ikinci yarısında Tegra 2 tabanlı çok sayıda "heyecan verici" ürünün pazara gireceğini de sözlerine ekledi. Apple'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyen Huang, pazarın fırsatlarla dolu olduğunu işte bu neden ötürü tablet bilgisayarların, Nvidia için 2010'a yönelik en büyükl üç öncelikten biri olduğunu ifade etti.