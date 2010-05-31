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Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor
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ATi'nin AMD tarafından satın alınması ve Larrabee projesiyle Intel'in ekran kartı pazarına girme çabası, Nvidia'nın x86 dünyasına adım atacağı ve kendi işlemcisini üreteceği yönünde çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta bu hedef doğrultusunda firmanın, VIA'yı satın alabileceği gündeme gelmişti. Hemen her fırsatta bu iddialara karşı gelen Nvidia, x86 işlemci hazırlığında olmadıklarını dile getirirken, firma ARM tabanlı Tegra işlemcilerini duyurarak masaüstünde olmasa bile ultra-taşınabilir arenada hem AMD hem de Intel'e rakip olmayı başarmıştı. Tegra projesi, sunduğu güç özellikler ve gelişmiş grafik işlem yetenekleriyle lanse edildiği günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Tegra ailesi, Zune HD ve Kore'de satılan Samsung M1 ile yeni yeni lanse edilen Microsoft KIN telefonları dışında henüz yaygın anlamda pazara girmiş olmasa da, iPad ile hızlanan tablet bilgisayar pazarı Nvidia'nın işlemci dünyasındaki pozisyonu açısından büyük önem taşıyor zira Nvidia, Tegra platformunun tabletler için ideal alt yapıyı sunduğunu belirtiyor.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang konuşmasında, Tegra 2 platformunun çift çekirdekli Cortex A9 tasarımına sahip endüstrideki ilk çözümün Tegra 2 olduğunu belirtirken, satandart bir işlemciden farklı olarak üzerinde farklı işlerden sorumlu 8 farklı motor olduğunu ve motorların yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edildiğini söyledi. Tablet bilgisayarların, hem donanım hem de yazılım üreticileri için büyük fırsatlar sunduğunu belirten Huang, pazardaki potansiyeli değerlendirmek adına özellikle yılın ikinci yarısında Tegra 2 tabanlı çok sayıda "heyecan verici" ürünün pazara gireceğini de sözlerine ekledi. Apple'ın iyi bir iş çıkardığını söyleyen Huang, pazarın fırsatlarla dolu olduğunu işte bu neden ötürü tablet bilgisayarların, Nvidia için 2010'a yönelik en büyükl üç öncelikten biri olduğunu ifade etti.

Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor
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Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor
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Computex 2010: Nvidia, iPad'a rağmen Tablet PC pazarının fırsatlarla dolu olduğunu belirtiyor
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yc#1 8 yıl
Nihayet siyah tişörtünü değiştirmiş.
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huseyincarnege 8 yıl
bu adam cıktıysa kesin bu cıkan üründe
ısınır :) 90derece filan
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VIDOCQ 8 yıl
Onca zamandır Tablet vardı ama ya ultra taşınabilir değildi (büyük ve kalın, pil ömrü yetersiz vs..) ultra taşınabilir olanlar ise WinCe ya da mobile kullanıyorsu burada da içerik yetersiz kalıyordu. Ipad ile beraber hem taşınabilirlik arttı, hem pil önrü uzadı hem de içerik tarafında büyük kolaylık sağlandı.
Şimdi TEGRA ile beraber bunlara bir de grafik performansı, FullHD, oyun ve belkide 3D eklenecek... O nedenle bu pazar Ipad ile farklı bir anlam kazandı ve TEGRA ile daha ileri taşınacak..
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Batuist 8 yıl
tablet PC pazarı henüz çok yeni ve tabiki de fırsatlarla dolu.. nvidianın bu pazara girmesi demek pazarın teknolojik açıdan hem rekabete hemde fiyatların düşmesine zemin hazırlayacaktır..
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Elektroterm 8 yıl

Batuist

tablet PC pazarı henüz çok yeni ve tabiki de fırsatlarla dolu.. nvidianın bu pazara girmesi demek pazarın teknolojik açıdan hem rekabete hemde fiyatların düşmesine zemin hazırlayacaktır..


Aslında çok yeni değil. Yıllar önce HP klavyesi çıkarılıp elde dokunmatik olarak kullanılabilen Windows XP ile çalışan HP Tablet PC TC 1000 modeli ile bu sınıfı yarattı, ancak çok kısa sürede satılmadığı için ortadan kalktı.
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1mpossible 8 yıl
hayda bu abimiz gine ekran karşısına geçmiş şimdi yandık :D
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TELESCOPE 8 yıl

1mpossible

hayda bu abimiz gine ekran karşısına geçmiş şimdi yandık :D



evet tanıyoruz artık,hadi hayırlısı
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Dante 8 yıl
Şimdi o değil de bu Tegra 2 ler ne zaman çıkacak ve fiyatı ne olacak ve windows işletim sistemi mi kullanıyor bunlar? Yani touchpad'e sahip bir PC gibi bir şey mi bu. Birden çok ısındım ben bu olaya, kullanışlı görünüyor. Fiyatını bir öğreneyim de ona göre artık yaparız bişeyler.
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