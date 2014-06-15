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Console OS projesi ile Android ve Windows aynı cihazda çalışabilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Console OS projesi ile Android ve Windows aynı cihazda çalışabilecek

Uzun süredir gerek sanallaştırma yazılımları ile gerekse yerleşik olarak Windows ve Android işletim sistemlerinin birarada çalıştığı mobil cihazlar piyasada bulunuyor. Ancak bu cihazlar bazı kısıtlamalar nedeniyle tam bir çift işletim sistemi tecrübesi yaşatamıyor.

Console OS projesi ise Windows işletim sisteminin yanına cihaz donanımından tam olarak istifade edebilen Android işletim sistemi yerleştirmeyi planlıyor. 

Console OS bünyesinde Android 4.4 işletim sistemi barındırıyor. Ancak bu işletim sistemi Kindle cihazlarında olduğu gibi Android çekirdeğinin bazı kısımlarını alan ve kalan kısımları kendi arayüz ögeleri ile dolduran bir yazılım. 

Console OS bir USB bellek üzerinde bilgisayara veya tablete takılıyor ve Windows işletim sisteminin yanında ikinci bir işleitm sistemi olarak kullanılabiliyor. İstenirse ana belleğe de kurulabiliyor. 

Yazılımın özelliği cihaza özgü olması. Yani her tablet veya PC modeli için özel Console OS versiyonlarının geliştirilmesi gerekiyor. Firma şimdiden 25 tane PC ve tablet için optimizasyon yapmış durumda. 

Diğer yazılımların aksine Console OS donanımı verimli olarak kullanabiliyor ve Intel işlemcili bir cihazda çalışan Android oyunları standart Android tabletlerden çok daha akıcı bir biçimde oynanabiliyor. Ancak PC sürümünde Google Play erişimi yok. 

Console OS Pro versiyonunda ise başlangıç ekranında Windows veya Android işletim sistemini seçmek mümkün olacak ve her iki işletim sistemi de cihazda yerleşik olarak sunulacak. 

Firma geçtiğimiz aylarda sistemin tanıtımını yaptı ve oldukça beğenildi. Ancak şu an için ticari hayata geçmek gibi bir niyetleri yok. Kickstarter üzerinde talebi gördükten ve ilk bağış desteğini elde ettikten sonra ticari çözümler için harekete geçilecek.  

https://www.kickstarter.com/projects/mmv/console-os-dual-boot-android-remastered-for-the-pc Yorum Yaz
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BerkBoz 5 yıl en beğenilen
Color OS sandım geldim, gidiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ulerte 5 yıl
Komplike mi diyolar optimizasyon mu diyolar neyse onu da yapmaları lazım mesela Windows yeni metro ekranıyla eski ekranlar arasında yaptığımızı dosya, uygulama göndermeyi kolay bir şekilde yapabilmesi lazım Kalibrasyon deniyordu galiba buna yani 1ken2 2ken1 olmalı bu sistem
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SEO-Uzmanı 5 yıl
lagı yiyince olay bitiyor arkadaş :D
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Stumaster 5 yıl
Android le bu işler olmaz bence. Çünkü oyunları bu makineleri alacak kişilere hitap etmiyor. Oy üzden bence SteamOS tan başkası tutmaz.
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alemburda34 5 yıl
başarılı olur gibi hedef rakam küçük 50.000 $
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Bob Seger 5 yıl
yine canları sıkılmış anlaşılan
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BerkBoz 5 yıl en beğenilen
Color OS sandım geldim, gidiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +7
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tevfikkavil 5 yıl BerkBoz
BerkBoz
Color OS sandım geldim, gidiyorum.

+1 :D
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mehmedaltair 5 yıl
bunu yapmak çok zor değil ki dual boot ile ubuntu ile android'i birliktee çalıştıran tek tabanca geliştiriciler var sonuçta. bunun yapılma zorluğu muhtemelen firmaların rahatsızlık duyup baltalaması ki artık ms android'e yamanmaya muhtaç olduğunu kabullendi google desen irili ufaklı firmaları satın almakla meşgul
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