Console OS projesi ile Android ve Windows aynı cihazda çalışabilecek





Uzun süredir gerek sanallaştırma yazılımları ile gerekse yerleşik olarak Windows ve Android işletim sistemlerinin birarada çalıştığı mobil cihazlar piyasada bulunuyor. Ancak bu cihazlar bazı kısıtlamalar nedeniyle tam bir çift işletim sistemi tecrübesi yaşatamıyor.





Console OS projesi ise Windows işletim sisteminin yanına cihaz donanımından tam olarak istifade edebilen Android işletim sistemi yerleştirmeyi planlıyor.





Console OS bünyesinde Android 4.4 işletim sistemi barındırıyor. Ancak bu işletim sistemi Kindle cihazlarında olduğu gibi Android çekirdeğinin bazı kısımlarını alan ve kalan kısımları kendi arayüz ögeleri ile dolduran bir yazılım.





Console OS bir USB bellek üzerinde bilgisayara veya tablete takılıyor ve Windows işletim sisteminin yanında ikinci bir işleitm sistemi olarak kullanılabiliyor. İstenirse ana belleğe de kurulabiliyor.





Yazılımın özelliği cihaza özgü olması. Yani her tablet veya PC modeli için özel Console OS versiyonlarının geliştirilmesi gerekiyor. Firma şimdiden 25 tane PC ve tablet için optimizasyon yapmış durumda.





Diğer yazılımların aksine Console OS donanımı verimli olarak kullanabiliyor ve Intel işlemcili bir cihazda çalışan Android oyunları standart Android tabletlerden çok daha akıcı bir biçimde oynanabiliyor. Ancak PC sürümünde Google Play erişimi yok.





Console OS Pro versiyonunda ise başlangıç ekranında Windows veya Android işletim sistemini seçmek mümkün olacak ve her iki işletim sistemi de cihazda yerleşik olarak sunulacak.





Firma geçtiğimiz aylarda sistemin tanıtımını yaptı ve oldukça beğenildi. Ancak şu an için ticari hayata geçmek gibi bir niyetleri yok. Kickstarter üzerinde talebi gördükten ve ilk bağış desteğini elde ettikten sonra ticari çözümler için harekete geçilecek.

https://www.kickstarter.com/projects/mmv/console-os-dual-boot-android-remastered-for-the-pc